5 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом

У цьому огляді як світові бестселери, так і сучасне українське чтиво, яке не поступається за своєю цікавістю, психологічною напругою і яскравим сюжетом найкращій зарубіжній прозі. Київський детектив та фентезійний епос – історії у цих жанрах справді варті уваги.

"Містер Піп", Ллойд Джонс

(Х.: Фабула, 2019)

Цей роман – всесвітній бестселер новозеландського письменника Ллойда Джонса, який увійшов у шорт-лист Букерівської премії. Перекладений на десятки мов і екранізований Ендрю Адамсоном (постановником "Шреків" і фільмів про Нарнію), причому головну роль виконав сам "доктор Хаус" – Х'ю Лорі.

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Отже, крихітне село на тропічному острові на півдні Тихого океану. Всі білі полетіли в Австралію, з іншого кінця острова наближається війна, школа три місяці закрита. І раптом місцевий відлюдник – єдина біла людина, що залишилася в селі, і ніколи раніше не помічена у схильності до вчителювання – відновлює шкільні заняття. Таким чином, "Великі сподівання" Діккенса, про які розповідає новий "вчитель", на маленькому тихоокеанському острові в розпал громадянської війни перевернули життя маленького занедбаного села і дівчинки, героїні роману. І це – лише перша ланка в ланцюжку подій, які мають привести до трагічного фіналу.

"Я була здивована, що пригадую "Великі сподівання" у дуже несподівані хвилини, – зауважує героїня. – Найчастіше це траплялося вночі, коли я хотіла втекти в інший світ, але також і в інший час. Одного разу я дивилася на море, ні про що особливе не думала, і впіймала себе на думці, що йду до Сатіс-Гаусу, похмурого й усього в павутинні, разом із Піпом, якому кортіло повернутися в минуле".

"Мертві моделі", Мартин Якуб

(К.: Смолоскип, 2019)

За сюжетом цього гостросюжетного чтива, новоспечений приватний детектив без ліцензії, колишній АТОвець Макс Ґедзь отримує перше замовлення – знайти зниклу фотомодель, подругу київського мажора. Здається, це справа на кілька днів – детектив майже впевнений, що дівчина просто заховалася від свого нав'язливого кавалера. Проте Ґедзь навіть не підозрює, у що він вв'язався: хтось починає полювати на моделей…

"Щось вкусило її за шию. Різкий біль пронизав усе тіло. Ната схопилася за місце укусу. В очах потемніло. Вона впустила ключі, вони гучно брязнули об асфальт. За ними "брязнула" і Ната. Темний силует затулив собою тьмяне світло ліхтаря. Хтось підняв ключі й схилився над її обличчям. – Мамочко, – пробелькотіла Ната перед тим, як потонути в темряві".

"Аномалія", Андрій Новік

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020)

Географія цього психологічного та інтелектуального чтива напрочуд широка, а події та їх наслідки неабияк заплутані й таємничі. Німеччина і США, Іспанія, Франція та Марокко – саме в таких просторових межах відбувається дійство. Що ж до часу... Все починається у наші дні, в Гамбурзі, де створюється реальність, якою надалі годі опанувати. Саме тут науковця Александера Бунге знаходять мертвим у власному кабінеті. Він був одним з учасників експериментів з виявлення гравітаційної аномалії в кристалах.

Агент спецслужби Маркус Бруннер починає розслідування. Тим часом українці Остап, Віталій, Ян та Марта прилітають в Марокко на відпочинок. Під час екскурсії вони опиняються в моторошній ДТП. Це було так дивно, наче водії випали з цієї реальності на кілька секунд. Остап розуміє, що відбувається щось незвичайне. А потім він зустрічає Аміру – дівчинку, що вижила після тієї ДТП. І стала інакшою… Тепер на неї розпочато полювання.

Аміра якось пов’язана зі смертю науковця Бунге. Бруннер хоче знайти дівчинку. Бо вона – ключ до катастрофи… "Книга, яку ви зараз тримаєте в руках, у певному значенні є особливою для мене, –зауважує автор. – У ній описано речі, які оточують нас із вами, однак про які ми навіть не здогадуємося. Кожен проведений дослід містить під собою реальне підґрунтя, а загадкові просторово-часові кристали насправді існують".

"Галицька сага. Велика війна", Петро Лущик

(Х.: Фоліо, 2020)

Цей роман назвою "Велика війна" – перша книга "Галицької саги", події якої розпочинаються у 1914 році. За сюжетом, спокійне життя у галицькому селі Перетині, де єдиним винятком посеред сірої буденщини є протистояння між прихильниками української "Просвіти" та москвофілами, раптово закінчується. І стається це одного погожого липневого дня 1914 року, коли мешканці Перетина дізнаються про початок війни.

У кожного з них відтепер свій шлях і своя доля. На москвофілів чекає перший в Європі концентраційний табір Талергоф; дорослих чоловіків призивають до австрійського війська; патріотично налаштована молодь вступає до лав Українських січових стрільців. Селяни, що залишилися вдома, уповні насолодилися "принадами" російської окупації та свавіллям "своїх", австрійських, жандармів. Коли ж ті, кому належало загинути, загинули, а щасливці повернулися додому, стало зрозуміло, що все тільки починається...

"Песнь Нижних земель", Т. Амман

(К.: Саммит-книга, 2020)

Цей роман – справжній епос про багатовікову імперію Асар, яка поневолювала інші держави Нижніх земель, рятуючи народи й племена від гніву богів. Але щось невідворотне стається у далеких землях, де зароджується заколот, погрожуючи столітній могутності імперії. Усе починається відтоді, як зникає бригада імперських будівельників, послана у підвладне князівство, тамтешні імперські представництва мовчать, до того ж у вир подальших зловісних подій потрапляє один з пожирачів богів, могутній жрець.

Та й давня Угода Білих Львів, на якій трималася імперія, потроху втрачає свою знаковість та актуальність і вже недалеко занепад могутньої держави.

"Облаченный в мантии тревоги, он смотрел дальше, на северо-восток, где земли истерзанной Империи Асир граничили с Иремом и Иреном. Тело Инвии затрещало, разрываемое страхом: с земель морских государств, что расположились у подножий Пасти, поднималось гигантское Нечто сотканное из ревущих языков пламени таких размеров, коих Инвия не мог себе даже вообразить. Оно истошно кричало, словно новорожденное дитя, поднимая огненные бури на затянутых удушливым дымом землях".

Ігор Бондар-Терещенко

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