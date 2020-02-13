Керуй своїм життям! 5 мотиваційних книг про наш емоційний інтелект

Емоційний інтелект – це усвідомлення власних почуттів і керування емоціями, але мало хто знає, що від цього напряму залежить не тільки успіх у спілкуванні з іншими, але й прибуток. Тож саме з книжок цього огляду можна дізнатися, як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та житті.

"Кишенькова книжка емоційного інтелекту: Невеличкі вправи для інтуїтивного життя", Джил Хессон

(Х.: Фабула, 2020)

Крім теоретичних відомостей та практичних порад щодо розвитку емоційного інтелекту та керування своїми почуттями, у кожній частині цієї книжки описано конкретні ситуації чи обставини. І для кожної з них запропоновані певні практичні засоби: ідеї, поради, підказки та техніки, які допоможуть використовувати емоційний інтелект. Ознайомившись із ними, ви навчитеся співіснувати з усіма своїми емоціями та обертати їх собі на користь у будь-якій ситуації, а також розвинете емоційну чутливість та емпатію.

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Адже емоційний інтелект – не тільки здатність розуміти складні ситуації й емоції та керувати ними. Це й знання того, як "увімкнути позитив", котрий принесе вам та вашим близьким мотивацію, підтримку, впевненість у своїх силах та натхнення. "Що ж до повсякденних ситуацій, – нагадують нам, – радимо просто тримати цю книжку у сумочці чи кишені, аби звертатися до неї щоразу будь-де, якщо виникне потреба в емоційному інтелекті. Ви відкриєте для себе, що поради, техніки, ідеї та підказки, наведені у цій книжці, дійсно здатні надати відчуття спокійного самоконтролю, врівноваженості й бачення перспективи".

"Емоційний інтелект лідера", Деніел Ґоулман, Річард Бояціс, Енн Маккі

(К.: Наш формат, 2019)

У цій книжці експерти з емоційного інтелекту пояснюють, чому емоції, уміння розуміти і співпереживати допомагають, а не заважають лідеру керувати колективом. Вони також зосереджуються на тому, як розвинути навички емоційного лідерства в собі. Натхнення разом із тріадою складників емоційного інтелекту – впевненістю, самосвідомістю й емпатією – дає змогу лідерам сформулювати мету, значущу для них та відповідну до цінностей їхніх підлеглих.

Що дає лідеру сил горіти своєю роботою й залишатися вірним компанії? Як він створює атмосферу, сприятливу для креативних ідей та інновацій? На ці та інші питання можна знайти відповідь у цій книжці, нагадуючи про те, що управляти – це не лише налагоджувати процеси, створювати стратегію і продукувати сильні ідеї. Справжній лідер має надихати, пробуджувати ентузіазм, підтримувати в людях мотивацію і знаходити їхні найсильніші сторони.

"Технологія EQ-BOOST. Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та житті", Валерія Козлова

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2019)

Авторка цієї книжки впевнена, що бізнес, кар'єра, як і все наше життя – це передусім емоції. Перемагає той, хто розуміє себе, вміє керувати власними емоціями і моделювати схожі емоції в інших.

Тож, якщо ухвалюєте рішення на емоціях, а потім шкодуєте про його наслідки, або довго зважуєте всі "за" і "проти", підраховуєте, намагаєтеся спрогнозувати – і втрачаєте шанс, бо варто було довіритися інтуїції й прийняти рішення швидко, тоді ця книжка для вас. У ній мова про те, як скористатися особливою авторською методикою бізнес-тренера Валерії Козлової, щоби підвищити рівень свого емоційного інтелекту та досягти успіху в житті та бізнесі.

"Емоційна спритність. Як почати радіти змінам і отримувати задоволення від роботи та життя", Сьюзен Девід

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Авторка цієї книжки – психолог, доктор філософських наук – упродовж 20 років вивчала емоції людини, а її консультаціями користуються такі серйозні організації, як ООН, Всесвітній економічний форум, Ernst & Young (британська аудиторсько-консалтингова компанія) та інші. У книзі багато добре підібраних реальних прикладів із життя. Вони допоможуть вам зрозуміти, як найкраще реагувати на неминучі злети й падіння.

Ви дізнаєтеся, як прийняти негатив і рухатися вперед. Ця книга допоможе вам намацати цінності, важливі саме для вас. А потім іти до вашої мети не тому, що так треба або вам її вселили, а тому, що ви самі так хочете.

Для багатьох ця книжка стала ковтком свіжого повітря. Вони навчилися перетворювати свій негатив на позитивний досвід, змогли поліпшити взаємини й отримувати задоволення від життя. Книга зацікавила тих, хто стримував або ігнорував свої емоції й тих, хто вихлюпував їх назовні. Вона змусила читачів замислитися про власну поведінку, адже авторка доводить, що незалежно від того, наскільки ви розумні або креативні, якщо ви ігноруєте або неправильно сприймаєте свої емоції, ви втрачаєте можливість повністю реалізувати свій потенціал.

"Правила розвитку мозку дитини", Джон Медіна

(К.: Наш формат, 2019)

У цій книжці автор – молекулярний біолог та батько двох дітей – руйнує міфи про розвиток мозку дитини і відкриває очі на справжню суть популярних методів, препаратів та іграшок, які начебто зроблять вашу дитину генієм. Питання, на які нам дають відповіді, насправді важливе не лише для жінки чи родини, але й для всього суспільства. Що може зробити жінка під час вагітності для розвитку своєї дитини? Що більше впливає на майбутнє дитини – генетика чи виховання? Як впоратися із роздратуванням і спалахами люті?

У чарівних і кумедних історіях автор ділиться педагогічним досвідом і розповідає, що сучасна наука дізналася про розвиток мозку. Крім цього, ми можемо довідатися про те, дe зaкiнчуєтьcя cпaдкoвicть i пoчинaєтьcя виxoвaння; чoму чoлoвiкaм нe зaвaдилo б зaйнятиcя xaтньoю poбoтoю; як пpaцює iнcтинкт пpив'язaнocтi дитини дo iншиx; чoму poзум i щacтя нepoзpивнi у вaшoму мoзку; щo є зaпopукoю уcпiшнocтi у нaвчaння; щo poбити, кoли eмoцiї б’ють чepeз кpaй.

Ігор Бондар-Терещенко

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