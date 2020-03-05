Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

5 книг про мандри Україною та світом, які надихнуть вас на подорожі

  • 6
5 книг про мандри Україною та світом, які надихнуть вас на подорожі - фото 1

Подорож до чужих країн завжди супроводжувалася безліччю міфів, пліток, пересудів. Але чи менше дивовиж можна побачити, мандруючи Україною? Автори цих книжок розказують про свої рідні міста, а також ті, у яких вони побували. Тож подорож триває від Одеси і Донецька до Чернівців і Сараєво.

"У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани", Андрій Любка

(Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019)

5 книг про мандри Україною та світом, які надихнуть вас на подорожі - фото 390352

Ця книжка – приватний щоденник подорожі від Одеси до Трієста: до популярних місць, столиць, але також до загублених у часі й просторі провінцій та невизнаних республік. Чому серби не люблять хорватів, а словенці не вважають себе балканцями, як Дунай не лише ділить, а й сполучає Європу, де й коли македонські даїшники видурюють хабарі, в яку дівчину з Бухареста автор міг би закохатися, скільки можна випити ракії в Сараєві й узо в грецькій таверні – про це та інше розповідається інколи з гумором, а інколи й докладно.

"Тим, хто бачив "Життя як чудо", тут цікаво прогулятися серед знайомих декорацій, а за бажання навіть можна проїхатися на відомому з кінокадрів туристичному поїзді. Після зйомок режисер додав ще кілька родзинок: наприклад, назвав вулиці іменами Брюса Лі й Марадони, а до буцеґарні – "Міської в'язниці гуманізму й ренесансу" – запроторив Джорджа Буша й Хав'єра Солану. Словом, тут створено все для того, щоб ви усміхалися й фоткалися".

"Довколосвітні мандри короля Зібеліна", Жан-Крістоф Рюфен

(К.: Видавництво Жупанського, 2019)

5 книг про мандри Україною та світом, які надихнуть вас на подорожі - фото 390353

Ця історія, заснована на реальних подіях, оповідає про Августа Беньовського, що народився у великому похмурому батьківському замку на кордоні Угорщини і Польщі на початку XVIII сторіччя. Доля зводить його з учителем із Франції, який запалює юнака ідеями Просвітництва. Згодом він стає військовим і бореться за свободу Польщі проти російських загарбників. Коли Беньовський потрапляє до російського полону, його етапують до Сибіру, а звідти аж на Камчатку. Саме там він зустрічається з юною дівчиною Афанасією, батько якої є губернатором Камчатки. Між ними виникають теплі почуття, що переростають у кохання.

Незабаром двоє закоханих вирішують утікати на кораблі, вони потрапляють на Аляску, до Японії, на Формоз, до Китаю, а звідти у Францію. У Франції за наказом короля Людовіка XV Август формує експедицію до Мадагаскару, де набуває надзвичайної популярності серед тубільного населення і його місцевих вождів. Його обирають королем! Він вірить, що доля Африки чимось схожа на долю молодих Сполучених Штатів, і вирушає за підтримкою аж до Америки…

"Путівник по Одесі", Борис Тинка

(Х.: Фоліо, 2020)

5 книг про мандри Україною та світом, які надихнуть вас на подорожі - фото 390355

Як відомо, Одеса – це місто, яке кілька століть тому було невеличкою татарською твердинею, а нині приваблює як українських, так і закордонних туристів. Приваблює своєю історією, легендами, анекдотами, піснями, своєю специфікою та колоритом. Ще краще зрозуміти Одесу допоможе цей путівник – він потрібен як тим, хто лише збирається знайомитися з цим незвичайним містом, так і тим, хто вже в ньому побував. Автор доклав зусиль, щоби представити в путівнику Одесу такою, якою вона є насправді.

"Любий туристе, – закликає він, – у путівнику, який ви тримаєте в руках, я намагаюся показати Одесу такою, якою вона є насправді. Хочу розповісти її історію, запропонувати економний і перевірений варіант подорожі, а головне, хочу запропонувати екскурсію містом маршрутами, що охоплюють найцікавіші та найгарніші об'єкти". Усі місця, описані в путівнику, музеї, театри, пляжі автор відвідав особисто. Книга ілюстрована гарними авторськими світлинами.

"Мистецтво відпочинку. Як перевести подих у сучасному світі", Клаудія Гаммонд

(К.: Yakaboo Publishing, 2020)

5 книг про мандри Україною та світом, які надихнуть вас на подорожі - фото 390356

У цій книжці авторка акумулювала всі свої знання про недооцінене і мало досліджене, але життєво необхідне мистецтво відпочинку, і щедро ділиться його неочікуваними секретами. Детально розглядаючи й пояснюючи психологію та нейромеханіку десяти найпопулярніших способів релаксуючого дозвілля, Клаудія пояснює, що, як і чому найбільш заспокійливо діє на різних людей. У книжці можна знайти чіткі та дотепні дороговкази до збалансованішого життя, де мрія справді відпочити й нарешті розслабитися стане дійсністю.

"Пересказы", Елена Стяжкина

(Х.: Фолио, 2020)

5 книг про мандри Україною та світом, які надихнуть вас на подорожі - фото 390357

Регіон, звідки родом авторка цієї збірки, за визначенням тамтешніх мешканців завжди грішив містикою, метафізикою та іншими нереальними речами. Зокрема Донецьк там був не один, а цілих два, герої оповідань могли перетворюватися в качку і жіночу шпильку, а в цьому випадку вони не навіть не впевнені чи живуть взагалі. Зате живе повноцінним життям протез у ветерана, сувенір і зайшлий африканець, що виявляється Святим Петром, і ще багато речей, на які ми майже ніколи не звертаємо уваги.

І навіть живі люди з довгого, як дорога в дюнах, сімейного епосу теж були б приречені на забуття, якби не авторка, яка, нарешті, дає їм волю, розповідаючи про них у тому самому "нереальному" стилі донецької школи. У якій все так тісно пов'язані, навіть поіменно. Точніше, за прізвищами – Олена Стяжкіна, Олег Зав'язкин...

"Согласно посланию апостола Павла к коринфянам, если что-то не перестает, то это – любовь. Хотя Лидия не уверена, что все на семинаре поняла правильно. Лидия не перестает удивляться соусу песто, звуку, с которым лебеди машут крыльями, своему имени, тому, что Николай умеет играть в шахматы, футбол и покер".

Ігор Бондар-Терещенко

Читайте також: 5 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
  • 02 березня, 16:14
  • 3079
ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
  • 02 березня, 12:14
  • 199
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
  • Вчора, 14:05
  • 16371
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство