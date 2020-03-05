5 книг про мандри Україною та світом, які надихнуть вас на подорожі

Подорож до чужих країн завжди супроводжувалася безліччю міфів, пліток, пересудів. Але чи менше дивовиж можна побачити, мандруючи Україною? Автори цих книжок розказують про свої рідні міста, а також ті, у яких вони побували. Тож подорож триває від Одеси і Донецька до Чернівців і Сараєво.

"У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани", Андрій Любка

(Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019)

Ця книжка – приватний щоденник подорожі від Одеси до Трієста: до популярних місць, столиць, але також до загублених у часі й просторі провінцій та невизнаних республік. Чому серби не люблять хорватів, а словенці не вважають себе балканцями, як Дунай не лише ділить, а й сполучає Європу, де й коли македонські даїшники видурюють хабарі, в яку дівчину з Бухареста автор міг би закохатися, скільки можна випити ракії в Сараєві й узо в грецькій таверні – про це та інше розповідається інколи з гумором, а інколи й докладно.

"Тим, хто бачив "Життя як чудо", тут цікаво прогулятися серед знайомих декорацій, а за бажання навіть можна проїхатися на відомому з кінокадрів туристичному поїзді. Після зйомок режисер додав ще кілька родзинок: наприклад, назвав вулиці іменами Брюса Лі й Марадони, а до буцеґарні – "Міської в'язниці гуманізму й ренесансу" – запроторив Джорджа Буша й Хав'єра Солану. Словом, тут створено все для того, щоб ви усміхалися й фоткалися".

"Довколосвітні мандри короля Зібеліна", Жан-Крістоф Рюфен

(К.: Видавництво Жупанського, 2019)

Ця історія, заснована на реальних подіях, оповідає про Августа Беньовського, що народився у великому похмурому батьківському замку на кордоні Угорщини і Польщі на початку XVIII сторіччя. Доля зводить його з учителем із Франції, який запалює юнака ідеями Просвітництва. Згодом він стає військовим і бореться за свободу Польщі проти російських загарбників. Коли Беньовський потрапляє до російського полону, його етапують до Сибіру, а звідти аж на Камчатку. Саме там він зустрічається з юною дівчиною Афанасією, батько якої є губернатором Камчатки. Між ними виникають теплі почуття, що переростають у кохання.

Незабаром двоє закоханих вирішують утікати на кораблі, вони потрапляють на Аляску, до Японії, на Формоз, до Китаю, а звідти у Францію. У Франції за наказом короля Людовіка XV Август формує експедицію до Мадагаскару, де набуває надзвичайної популярності серед тубільного населення і його місцевих вождів. Його обирають королем! Він вірить, що доля Африки чимось схожа на долю молодих Сполучених Штатів, і вирушає за підтримкою аж до Америки…

"Путівник по Одесі", Борис Тинка

(Х.: Фоліо, 2020)

Як відомо, Одеса – це місто, яке кілька століть тому було невеличкою татарською твердинею, а нині приваблює як українських, так і закордонних туристів. Приваблює своєю історією, легендами, анекдотами, піснями, своєю специфікою та колоритом. Ще краще зрозуміти Одесу допоможе цей путівник – він потрібен як тим, хто лише збирається знайомитися з цим незвичайним містом, так і тим, хто вже в ньому побував. Автор доклав зусиль, щоби представити в путівнику Одесу такою, якою вона є насправді.

"Любий туристе, – закликає він, – у путівнику, який ви тримаєте в руках, я намагаюся показати Одесу такою, якою вона є насправді. Хочу розповісти її історію, запропонувати економний і перевірений варіант подорожі, а головне, хочу запропонувати екскурсію містом маршрутами, що охоплюють найцікавіші та найгарніші об'єкти". Усі місця, описані в путівнику, музеї, театри, пляжі автор відвідав особисто. Книга ілюстрована гарними авторськими світлинами.

"Мистецтво відпочинку. Як перевести подих у сучасному світі", Клаудія Гаммонд

(К.: Yakaboo Publishing, 2020)

У цій книжці авторка акумулювала всі свої знання про недооцінене і мало досліджене, але життєво необхідне мистецтво відпочинку, і щедро ділиться його неочікуваними секретами. Детально розглядаючи й пояснюючи психологію та нейромеханіку десяти найпопулярніших способів релаксуючого дозвілля, Клаудія пояснює, що, як і чому найбільш заспокійливо діє на різних людей. У книжці можна знайти чіткі та дотепні дороговкази до збалансованішого життя, де мрія справді відпочити й нарешті розслабитися стане дійсністю.

"Пересказы", Елена Стяжкина

(Х.: Фолио, 2020)

Регіон, звідки родом авторка цієї збірки, за визначенням тамтешніх мешканців завжди грішив містикою, метафізикою та іншими нереальними речами. Зокрема Донецьк там був не один, а цілих два, герої оповідань могли перетворюватися в качку і жіночу шпильку, а в цьому випадку вони не навіть не впевнені чи живуть взагалі. Зате живе повноцінним життям протез у ветерана, сувенір і зайшлий африканець, що виявляється Святим Петром, і ще багато речей, на які ми майже ніколи не звертаємо уваги.

І навіть живі люди з довгого, як дорога в дюнах, сімейного епосу теж були б приречені на забуття, якби не авторка, яка, нарешті, дає їм волю, розповідаючи про них у тому самому "нереальному" стилі донецької школи. У якій все так тісно пов'язані, навіть поіменно. Точніше, за прізвищами – Олена Стяжкіна, Олег Зав'язкин...

"Согласно посланию апостола Павла к коринфянам, если что-то не перестает, то это – любовь. Хотя Лидия не уверена, что все на семинаре поняла правильно. Лидия не перестает удивляться соусу песто, звуку, с которым лебеди машут крыльями, своему имени, тому, что Николай умеет играть в шахматы, футбол и покер".

Ігор Бондар-Терещенко

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