5 книг із напруженим сюжетом, які не залишать вас байдужими

Нові книжки – це завжди відкриття чогось невідомого, загадкового, захопливого. У цьому випадку – це чтиво про невідомі сторінки історії, кримінальні бувальщини, життя аутсайдерів і пригоди успішного блогера. Байдужим це точно нікого не залишить, а читання пролетить непомітно.

"Квіти пітьми", Агарон Аппельфельд

(Чернівці: Видавництво 21, 2020)

Цей роман, автор якого дитиною пережив Голокост, ховаючись в лісах України, багато в чому співвідноситься з переживаннями самого письменника. Але свою історію він розповів у своїх спогадах "Історія життя", натомість "Квіти темряви" – це історія єврейського хлопчика Гуго, який жив з батьками в маленькому українському містечку, але коли прийшли німці і батька забрали, мати віддала його на піклування своєї шкільної подруги Мар'яни.

Це цікаво: 5 книг, які зарядять вас силою та енергією

Мар'яна – повія, живе в борделі і в комірчині за своєї кімнаткою ховає одинадцятирічного Гуго. Йому належить вчитися і жити спогадами, і освоювати новий, незнайомий світ.

"Цієї ночі мати зізналася, що їй не вдалося знайти селянина, готового сховати Гуго. Якщо не буде вибору, вона віддасть його Мар'яні. Мар'яна – українка, яка вчилася з мамою в одній школі. Ще в юності вона покинула навчання, зірвалася і як з горба покотилася. "Що значить "зірвалася і як з горба покотилася"?" – запитував себе Гуго. Віз, буває, зривається зі схилу і з гуркотом падає у прірву. Але ж людина, що зірвалася, жодного гуркоту не спричиняє. Гуго любить вслухатися в слова. Є слова, саме звучання яких роз'яснює йому зміст. Хоча є й такі, за якими жодних картинок Гуго не бачить. Вони не викликають зорових образів. Іноді Гуго питає матір про значення того чи іншого слова. Мама дуже старається визначити якнайточніше, та їй не завжди вдається створити образ зі слова".

"Поворот ключа", Рут Веа

(К.: Рідна мова, 2020)

Це неперевершений психологічний детектив від "Агати Крісті нашого часу", як називають авторку роману, який, у свою чергу, триматиме читача в напрузі аж до останньої сторінки. За сюжетом, Ровен Кейн випадково натрапляє на вакансію – сім’ї з чотирма дітьми потрібна досвідчена нянька – і надсилає резюме. Отримавши роботу, жінка вражена розкішшю, в якій живе родина Елінкортів. "Розумний будинок", вражаючі панорами Шотландії, щаслива сім'я…

Все здається надто бездоганним, щоб бути правдою. І вже наступного дня Ровен потрапляє у справжній кошмар – жахіття, що не піддається логічним поясненням і закінчиться смертю дитини. Пишучи своєму адвокату з тюрми, Ровен розплутує химерні події, що привели її до в'язниці. Жінка визнає, що помилялася, зізнається в брехні й розкриває всі свої таємниці, але переконує – вона не вбивала. Вона не винна. Принаймні, не в убивстві. А це означає, що винний на волі…

"Усі їхні демони", Поліна Кулакова

(К. Дім химер, 2020)

За сюжетом цього трилеру, в одній з квартир сірої "хрущовки" живе, здавалося б, звичайна сім'я. Проте за зачиненими дверима того дому відбуваються тривожні події, що їх байдужі сусіди воліють не помічати. Жінка, котра потерпає від домашнього насилля; хлопець-підліток, який шукає розуміння й підтримку на вулиці; самотня дев’ятирічна дівчинка, що вчиться жити з «демонами» своїх батьків… "Усі їхні демони" – вибуховий соціальний трилер про дітей, позбавлених дитинства, алкоголізм, байдужість… та криваві вбивства у маленькому містечку.

"Люди під під'їздом і далі перешіптувалися й час від часу зазирали у вікна квартири на першому поверсі, намагаючись угледіти, що там коїться. Крізь запнуті фіранки пробивалося тьмяне жовте світло, на тлі котрого, як у театрі тіней, сновигали метушливі силуети – поліція, лікарі, експерти, мешканці квартири. Натові не стихав. Хтось засуджував людей, які жили. там, хтось висував уже геть неймовірні версії трагедії..."

"Розірваний кадр", Оксенія Бурлака

(К.: Академія, 2020)

Нові почуття у цій книжці опиняються на межі краху. Адже те, що стається з героєм оповіді, топовим блогером, який вміє підніматиме солідний кеш, що його вистачить на забаганки Барбі і на те, щоб звалити від батьків, можна назвати катастрофою. Адже він крутий руфер, йому вже шістнадцять, ще трохи, і він обставить самого Койота – поки що найкрутішого руфера в місті.

І треба ж, щоб усе так раптово обвалилося. На залазі затримує поліція, розгніваний тато перекриває краник з грішми. З роботою не клеїться, починаються масові відписки в інсті, Барбі погрожує піти, тому доводиться гаяти час з іншою, а вона зовсім не з тренду. Утім, саме ця дівчина, поборовши важку хворобу, ніяк не може збагнути, чому зовсім не цінує життя Філ. А потім приходить смерть конкурента, підступи ближніх, розкриття правди про самого героя…

"Замки", Ирина Фингерова

(Х.: Фолио, 2019)

Реальність у житті героїні цього роману, 15-річної – наче з недалекого совкового минулого. Стара хрущівка в якомусь з містечок Миколаївщини, брак речей, грошей і харчів. Пізня дитина, вічні сварки в родині, ремонт і нудьга. "Почему я оказалась именно в этой реальности? – скаржиться героїня. – Я как будто бы не создана для нее. Меня зовут Вайя, а не Таня... Я представляла свои похороны. В белом платье, с лили ями в волосах. Мама закинется диазепамом, папа – водкой, никого не будут волновать мои дурацкие трусы. Черный лак на ногтях слезет полосками. Как земля. Морган придет. Одноклассники соберутся. Кто-то захихикает от неловкости. Географ скажет речь. "Она умерла молодой..." Карина добавит: "...и у нее была любовь, которая вам и не снилась". Нет. Нет. Нет".

Утім, це не готична історія, хоч фанфіки за "Гаррі Поттером" тут пишуть, а з хлопцем на ім’я Морган все довкола взагалі змінюється: з'являється нова, альтернативна реальність, розпочинається рольова гра у середньовічну Францію під час епідемії. І всіх хворих відправляють у вічне плавання на Кораблі дурнів. Де тут, спитаєте, дійсне, де реальне, а де вигадка і фантазія? Варто прочитати цю справжню сагу про життя аутсайдерів, щоб зрозуміти, що до чого у їхньому-нашому житті.

Ігор Бондар-Терещенко

Читайте також: 5 книг з корисними порадами, які надихнуть вас на зміни