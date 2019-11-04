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5 буденних речей, які можуть викликати у вас залежність
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Зазвичай, піднімаючи тему залежності, мають на увазі зловживання алкоголем, тютюном, ліками або наркотиками, але робити людину залежною можуть і абсолютно безпечні на перший погляд речі. Деякі дослідження підтверджують цей ефект.
Отже, що може викликати у вас настільки сильне звикання, що його можна порівняти з наркотичною залежністю?
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Сир. Дослідники з Мічиганського університету встановили, що сир містить такі ж хімічні речовини, як і опіати. Тобто, якщо людина починає вживати сир, вона з часом може прагнути до того, щоб з'їдати його все більше.
Чи то піца з великою кількістю сиру, чи запіканка з шарами сиру – всюди міститься багато казеїну. Це білок, що міститься в молоці, стимулює опіоїдні рецептори головного мозку, і ті активізуються аналогічно тому, як це відбувається у наркоманів, – розповіли вчені.
Заняття спортом. Спортивні тренування вивільняють в мозку більше нейромедіаторів, відповідальних за гарний настрій і відчуття блаженства. Деяких людей спорт робить по-справжньому залежними. За словами тренера і експерта з харчування Рікардо Ріскалла, деякі люди, почавши займатися, не помічають, як заради тренувань жертвують свої сімейним і робочим часом. При цьому цей тип залежності дуже важко контролювати, оскільки у спорту дуже хороший імідж і прагнення займатися ним не виглядає негативним.
Тим часом дослідження Стенфордського університету свідчить: серед чоловіків, які починають частіше займатися спортом і спалювати понад 3500 калорій на тиждень підвищується рівень смертності.
Музика. Дослідники з Університету Макгілла виявили, що при прослуховуванні музики або пісень, яка нам подобається, ми відчуваємо природне сп'яніння, яке вивільняє нейротрансміттер дофамін. Через це на деяких людей музика може діяти як наркотик: наприклад, людина може прослухати безліч разів поспіль якусь композицію, і не тільки не втомитися від цього, але і бажати слухати знову і знову.
Робота. Коли робота опиняється на першому місці, інші сфери життя, такі як міжособистісні відносини або здоров'я, починають страждати. Але залежність від роботи не така вже й рідкісна. Особливо часто вона проявляється в умовах, коли на людині лежать певні фінансові зобов'язання, і вона використовує будь-яку можливість заробити. А також у тих випадках, коли робота щедро оплачується або пов'язана з соціальними привілеями.
Але згідно з даними, опублікованими в Американському журналі епідеміології, трудоголіки на 40-80 відсотків частіше страждають серцевими захворюваннями, а проблеми з алкоголем стають імовірнішими в умовах 50-годинного робочого тижня.
Цукор. Дослідження вчених з Квінслендського технологічного університету, які вивчали вплив цукру на організм, завершилося висновком про те, що солодка речовина здатна викликати таку ж залежність, як кокаїн. Люди, які раптово перестають їсти цукор після його регулярного вживання, відчувають щось на кшталт "ломки".
По суті, цукор, як і будь-який інший препарат, що викликає залежність, впливає на центри винагороди в мозку. Щоб позбутися залежності від солодкого, бажано поступово знижувати його споживання, даючи організму можливість звикати до зменшення кількості, – пояснив співавтор дослідження, доктор Масрур Шаріф.
Тепер ви знаєте, що смаколики, улюблена музика та робота теж можуть стати своєрідними "наркотиками". Головне – ними не зловживати ;)
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