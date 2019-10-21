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Серіал Великі Вуйки

Хороші звички, які насправді шкодять здоров'ю

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Погані хороші звички / realbuzz

Усі ми маємо звички, які тільки здаються корисними. Ось деякі з них.

Гігієна. Щоденний душ вранці і ввечері, регулярне миття рук з милом та інше маніакальне дотримання ідеальної чистоти тіла знижує природний імунітет.

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Крім того, мийні речовини позбавляють нас природних жирових перешкод на поверхні шкіри, призводять до лущення і тріщин, відкриваючи таким чином шлях інфекціям.

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Миття рук

Режим дня. Розглянемо це на міфах про користь режиму сну. Обов'язковий восьмигодинний сон не такий корисний, як здається. Дотримуючись цього режиму, ми в підсумку відчуваємо виснаження і втому. Більш правильно буде вставати, якщо вас задовольнили шість годин сну, а не намагатися доспати.

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Режим сну

Дихання на повні груди. Дивно, але такий спосіб дихання гірше вентилює легені, аніж поверхневе дихання. При такому способі вдихати повітря у нас розширюються тільки верхні частини легенів, а нижня частина залишається незалученою.

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Джерело: realbuzz
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