4 режими сну, які дозволять вам виспатися за лічені години

Якщо вам здається, що витрачений на сон час можна провести з більшою користю, то спробуйте один з цих режимів. Такий підхід дозволить вам витискати максимум з доби, не нехтуючи відпочинком вночі.

Вважається, що для повноцінного відпочинку нам необхідно 6-8 годин сну на добу. Після цього, повні сил, ми можемо починати новий день, який триватиме у середньому 16-18 годин. Такий режим сну називається однофазним. Насправді, крім найпоширенішого однофазного сну, існують ще чотири поліфазні режими, коли сон розбивається на кілька коротких періодів протягом всього дня.

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Як відомо, найважливіша частина відпочинку – це фаза швидкого сну. Коли ми міняємо режим з однофазного на поліфазний, дефіцит сну спонукає нас занурюватися в цю фазу відразу ж, а не через 45-75 хвилин. Таким чином, організм ніби отримує порцію повноцінного восьмигодинного сну, але ми при цьому не витрачаємо дорогоцінний час на перехід у фазу швидкого сну.

1. Uberman

20-30 хвилин сну кожні 4 години = 6 перерв на відпочинок на добу.

Режим Uberman дуже ефективний і він позитивно впливає на здоров'я. Завдяки йому вранці людина відчуває заряд бадьорості, а вночі бачить яскраві цікаві сни. Багато, хто дотримується цього режиму, навіть відзначають, що найчастіше можуть бачити усвідомлені сновидіння.

Не хвилюйтеся: суворе дотримання режиму не дасть вам пропустити чергову перерву на сон. Організм подасть необхідний сигнал.

2. Everyman

3 години сну вночі і 3 рази по 20 хвилин протягом дня / 1,5 години сну вночі і 4-5 разів по 20 хвилин протягом дня.

Якщо ви вибрали Everyman, необхідно встановити однаковий часовий проміжок між перервами на відпочинок. Пристосуватися до такого режиму значно простіше, ніж до Uberman. До того ж він в рази ефективніший за однофазний сон.

Головне – підібрати ідеальний інтервал сну для себе

3. Dymaxion

30 хвилин сну кожні 6 годин.

Dymaxion придумав американський винахідник і архітектор Річард Бакмінстер Фуллер. Він був у захваті від цього режиму і говорив, що ніколи не відчував себе енергійнішим. Через кілька років дотримання режиму Dymaxion лікарі досліджували стан Фуллера і зробили висновок, що у нього прекрасне здоров'я. Однак йому довелося припинити цю практику, адже його бізнес-партнери дотримувалися однофазного режиму сну.

Dymaxion – найбільш екстремальний і найпродуктивніший серед поліфазних режимів. Але ж при цьому сон триває всього дві години на добу!

4. Biphasic (біфазний)

4-4,5 години сну вночі і 1,5 години сну вдень.

Такого режиму дотримується кожен другий студент. Це не дуже ефективно, але все ж краще за звичайний однофазний сон.

Який режим вибрати

Відповідь на це питання повністю залежить від вашого стилю життя, розкладу та звичок. Пам'ятайте, що при переході на режим Dymaxion або Uberman ви будете ходити як зомбі близько тижня, поки організм не адаптується до нового режиму сну.

Втім, ми наполегливо не рекомендуємо знущатися зі свого організму, якщо він протягом тривалого часу пручатиметься. Якщо вам таки необхідно спати по 7-8 годин на добу – спробуйте правильно розставляти пріоритети протягом дня, аби встигати все.

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