5 природних способів швидко заснути

Коли ваші біологічний годинник не відповідає "розкладу", це може викликати фізичні, психічні й емоційні проблеми. Особливо це стосується сну. Однак вам не потрібно покладатися на снодійні і ризикувати здоров'ям. Існують природні способи швидко заснути без сторонніх втручань!

Візьміть на озброєння ці поради, аби ваш сон був міцним і максимально здоровим!

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Керуйте освітленням. Світло впливає на вироблення гормонів в організмі, зокрема кортизолу та мелатоніну. При впливі світла, особливо вранці, ваше тіло виробляє кортизол, який може стимулювати вас до кінця дня. Коли темно, ваше тіло виділяє мелатонін, який викликає сонливість. Як тільки ви прокинетеся вранці, відразу ж розслоніть штори або вийдіть на балкон, щоб отримати дозу сонячного світла.

Не забувайте про баланс світла

Керуйте рівнем стресу. Коли ви в стресі, ваше тіло виробляє кортизол. Вищі рівні стресу призводять до безперервного виробництва кортизолу і зменшення виділення мелатоніну. Це негативно впливає на ваш годинник тіла. Деякі прийоми, включаючи медитацію, ведення щоденника, йогу або прослуховування музики, можуть зменшити вплив стресу.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Час, проведений на свіжому повітрі, може допомогти відрегулювати ваш природний цикл біологічного годинника.

Дивіться, коли ви їсте і п'єте. Їжа і напої, які ви споживаєте, впливають на вироблення гормонів і інших сполук у вашому організмі. Коли ви їсте перед сном, це може привести до різкого підвищення рівня цукру в крові і інсуліну. Замість того, щоб готуватися до сну, ваше тіло перетравлює їжу. Тож не забувайте вечеряти хоча б за 3 години до сну.

Відмовтесь від пізньої вечері

Уникайте джерел синього світла перед сном. Багато людей звикли використовувати гаджети у своїх ліжках. Ця звичка піддає вас штучному блакитному світлу, яке "обманює" ваше тіло, примушуючи нас не спати. Уникайте гортання стрічки соцмереж у ліжку і тримайте кімнату в темряві, щоб заснути.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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