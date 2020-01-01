На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 природних способів швидко заснути
-
- 75
Коли ваші біологічний годинник не відповідає "розкладу", це може викликати фізичні, психічні й емоційні проблеми. Особливо це стосується сну. Однак вам не потрібно покладатися на снодійні і ризикувати здоров'ям. Існують природні способи швидко заснути без сторонніх втручань!
Візьміть на озброєння ці поради, аби ваш сон був міцним і максимально здоровим!
І ще: Скільки потрібно спати у різному віці
Керуйте освітленням. Світло впливає на вироблення гормонів в організмі, зокрема кортизолу та мелатоніну. При впливі світла, особливо вранці, ваше тіло виробляє кортизол, який може стимулювати вас до кінця дня. Коли темно, ваше тіло виділяє мелатонін, який викликає сонливість. Як тільки ви прокинетеся вранці, відразу ж розслоніть штори або вийдіть на балкон, щоб отримати дозу сонячного світла.
Керуйте рівнем стресу. Коли ви в стресі, ваше тіло виробляє кортизол. Вищі рівні стресу призводять до безперервного виробництва кортизолу і зменшення виділення мелатоніну. Це негативно впливає на ваш годинник тіла. Деякі прийоми, включаючи медитацію, ведення щоденника, йогу або прослуховування музики, можуть зменшити вплив стресу.
Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Час, проведений на свіжому повітрі, може допомогти відрегулювати ваш природний цикл біологічного годинника.
Дивіться, коли ви їсте і п'єте. Їжа і напої, які ви споживаєте, впливають на вироблення гормонів і інших сполук у вашому організмі. Коли ви їсте перед сном, це може привести до різкого підвищення рівня цукру в крові і інсуліну. Замість того, щоб готуватися до сну, ваше тіло перетравлює їжу. Тож не забувайте вечеряти хоча б за 3 години до сну.
Уникайте джерел синього світла перед сном. Багато людей звикли використовувати гаджети у своїх ліжках. Ця звичка піддає вас штучному блакитному світлу, яке "обманює" ваше тіло, примушуючи нас не спати. Уникайте гортання стрічки соцмереж у ліжку і тримайте кімнату в темряві, щоб заснути.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
Читайте також: Чому шкідливо довго спати і відставляти будильник
- 01 січня
-
21:525 природних способів швидко заснути
-
21:242 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Грета Тунберг описала 2019 рік п'ятьма словами: позитиву небагато
-
20:20Вийшов трейлер S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
-
19:46Чому чоловікам потрібно відмовитися від солодощів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:16Названий найефективніший спосіб уберегтися від хвороб
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
18:43Науковці розповіли, чому не варто щодня носити кросівки
-
18:22Чому в Україні хочуть заборонити секонд-хенди
-
18:00Гороскоп на 2 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Tesla Model X порівняли в дрегу з "зарядженим" Lamborghini Urus
-
17:17Названа точна швидкість зору соколів
-
16:49Розкриті характеристики смартфонів Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:12Фото Джонні Деппа з Ванессою Параді облетіли мережу
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
15:44У новорічну ніч Кейт Міддлтон і принц Вільям зробили важливе оголошення
-
15:15Астронавтка NASA показала, як виглядає Еверест з космосу
-
14:47Шедеври архітектури, які з'являться у 2020 році
-
14:25Від якої страви варто відмовитися під час святкування
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
13:43Jaguar протестувала новий спорткар на іграшковому треку Hot Wheels
-
13:18Збірна України зворушливо привітала фанатів з Новим роком: відео
-
12:46IKEA створила меблі для перших колоністів Марса
- 01 січня
-
21:525 природних способів швидко заснути
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
10:00Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
- 31 грудня
-
23:53Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський
-
20:24Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році
-
18:33Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
-
16:20Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура
-
14:00Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
-
12:00ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
-
09:00Телепрограма на Новий рік: що покажуть українські канали в новорічну ніч
-
08:25Ремонт доріг в Україні: що змінилося у 2019 році
- 30 грудня
-
21:26Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року
-
18:22ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
16:20Модні чоловічі светри 2020: добірка найкращих моделей нового сезону
-
14:33Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року
-
12:00ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
-
10:43Найкращий спортсмен десятиліття за версією AP
-
08:13Погода в Україні 30 грудня: відчутний мороз і ожеледиця на дорогах
- 29 грудня
-
20:48Чому новорічні обіцянки краще відкласти до весни
-
18:50Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
16:17Тест: Яка ти святкова страва
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку