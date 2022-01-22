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Як швидко вилікувати герпес на губах

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Герпес на губах - фото 1
Герпес на губах / familydoctor

Інфекція простого герпесу дуже поширена. Герпес може з'являтись і на яснах, викликаючи неприємні відчуття. Але фахівці допоможуть вам впоратися з проблемою.

Вірусні захворювання часто атакують людину і ослаблий організм. Ми часто самі не помічаємо наявність "сусідів" в організмі, а віруси тим часом спокійно роками можуть бути в клітинах, не проявляючи себе жодним чином. А потім при занепаді імунітету ми з подивом можемо виявити герпес на губах, пише umj.

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Герпес на губах, як і багато інших проявів вірусу лікують спеціальними противірусними зовнішніми (крем, мазь) або внутрішніми лікарськими засобами. Розчісування та розрив герпетичних бульбашок може призвести до суперінфікування, ускладнення захворювання та уповільнення загоєння ранок. І тут також доцільно використання антисептичних засобів, спрямованими проти розмноження бактерій.

Починати використовувати протигерпесні препарати необхідно, як ви відчули пощипування. Ліки не позбавлять вас вірусу, але дозволять зупинити його розвиток і прискорити одужання. Існують препарати, що запобігають розвитку вірусу: таблетки, мазі для зовнішнього застосування, які допомагають загоєнню бульбашок та виразок, зменшенню неприємних відчуттів.

Як швидко вилікувати герпес на губах- фото 493293
Як швидко вилікувати герпес на губах

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