Користь для душі і тіла: 5 причин почати їздити на велосипеді

Їзда на велосипеді стає все популярнішою. У чому полягає користь велосипеда і чи не шкодить він здоров'ю? Відповіді на всі ці питання знайдете нижче.

Їзда на велосипеді покращує стан шкіри

Під час поїздки на велосипеді прискорюється процес циркуляції крові, що допомагає уповільнити старіння шкіри. Також під час їзди створюються ідеальні умови для вироблення колагену, що уповільнює утворення зморшок, пише fitseven.

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Поїздки на велосипеді підвищують м'язовий тонус

Регулярно катаючись на мотоциклі, ви будете тренувати м'язи ніг, грудей, спини, рук і живота одночасно. Це допоможе вам підвищити м'язовий тонус і поліпшити фізичну форму.

Прогулянки на велосипеді знижують стрес

У процесі катання в організмі виробляється гормон щастя. Додатково до цього, під час велопрогулянки, як і при заняттях будь-яким циклічним видом спорту, вирівнюється дихання, що сприяє приведенню думок і почуттів в порядок.

Велосипед підтримує потенцію

Не вірте казкам про те, що велосипед нібито шкідливий для чоловічої сили. Вчені виявили, що у чоловіків за 50, які регулярно крутять педалі, ризик імпотенції знижується на 30%!

Кайф без шкідливих наслідків

"Ейфорія бігуна" відоме явище, про яке зараз багато говорять. Попри назву, її можуть відчути не тільки бігуни. Для цього достатньо бути більш-менш тренованим і покататися на велосипеді деякий час.

Користь від велоспорту

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