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100-річна бабуся шокувала мережу своєю формою: фото

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Бабуся надихає інтернет - фото 1
Бабуся надихає інтернет

Якщо ви досі не знайшли для себе мотивацію займатись спортом, то ця бабуся зможе надихнути будь-кого. У свої 100 років вона робить те, що може не кожна юна людина. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Leopoldo14 поділився ефектним фото своєї бабусі, яке стрімко опинилось у топах. За короткий час допис зібрав понад 126 тисяч балів та майже 2 тисячі коментарів.

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"Моїй бабусі виповнилось 100 років минулого жовтня. Це вона робить планку упродовж 30 секунд", - зазначив автор, викликавши справжній захват у користувачів. До того ж, бабця постійно рухається і навіть карантин не позбавив її різних активностей. Якщо вам бракує мотивації, то вона точно змінить ситуацію.

My grandmother turned 100 last Oct., this is her doing the plank for 30 seconds. from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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