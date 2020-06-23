100-річна бабуся шокувала мережу своєю формою: фото

Якщо ви досі не знайшли для себе мотивацію займатись спортом, то ця бабуся зможе надихнути будь-кого. У свої 100 років вона робить те, що може не кожна юна людина. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Leopoldo14 поділився ефектним фото своєї бабусі, яке стрімко опинилось у топах. За короткий час допис зібрав понад 126 тисяч балів та майже 2 тисячі коментарів.

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"Моїй бабусі виповнилось 100 років минулого жовтня. Це вона робить планку упродовж 30 секунд", - зазначив автор, викликавши справжній захват у користувачів. До того ж, бабця постійно рухається і навіть карантин не позбавив її різних активностей. Якщо вам бракує мотивації, то вона точно змінить ситуацію.

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