4 кроки, як врятувати змарнований день

Якщо вам здається, що день пролетів даремно, то завжди є шанс це виправити. Просто дотримуйтесь цього простого плану, який потрібно виконати до ранку наступного дня.

Восени вечори настають швидше, а з ними зникає можливість втілити у реальність чимало запланованих справ. Хай там як, але завжди є можливість виправити ситуацію та не засмучуватись. Ловіть простий план від fastcompany для того, щоб день був не втраченим.

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Для початку, відійдіть від комп'ютера та свого робочого місця. А далі дотримуйтесь інструкцій. Звісно ж, покиньте гаджети після того, як прочитаєте всі пункти.

Як зробити день недаремним

1. Встановіть таймер

Експерт з тайм-менеджменту Еллісон Льюїс пояснює, що важливо знайти спокійне місце, взяти блокнот, ручку та смартфон, де увімкнути таймер рівно на 7 хвилин.

"У людей нема часу на створення генерального планую. Чим довше ви намагаєтесь зробити день менш даремним, тим довше перебуватимете у стані хвилювання та жалю. Це не продуктивно", – пояснює вона.

Тому забудьте про грандіозні стратегії.

Як зробити свій день вдалим

2. Визначте 5 простих цілей

За ці 7 хвилин вам потрібно визначити до 5 справ, які можна зробити упродовж дня. Кожна з них не має займати більше як 20 хвилин. Саме стільки часу наш мозок здатен концентрувати увагу максимально ефективно.

Дуже важливо на цьому етапі пам'ятати, що телефонні дзвінки, ділові розмови чи зустрічі перед завданням не є мікродіями. Приміром, зібрати статистику за день – мікродія. А от захистити місячний звіт перед керівництвом у запланований час – це справді проєкт, який варто розбити на менші пункти.

3. Виконайте поставлені цілі

Наступного ранку до 11 години боріться з бажанням зазирнути у безодню соцмереж. Краще одразу поглянути на список з 5 пунктів. Це майже гарантуватиме реальний прогрес у той день, коли це справді важливо.

"Навіть якщо ви просто зробите одну справу після того невдалого дня, то мозок виділить дофамін та адреналін. І це дає вам поштовх. Такий імпульс створює не лише досвіт досягнення чогось", – наголошує експерт. За її словами, це дозволяє почуватись краще вже й тоді, коли ви лише плануєте наступну справу.

Як виправити день, який не вдався

4. Зробіть планування щоденною звичкою

Доволі часто надто чітке планування часу не вдається, оскільки життя вносить власні корективи. І це доволі стресовий досвід, з яким мало що може зробити. Але наш мозок володіє дуже корисним умінням під назвою нейропластичність, яка допомагає адаптуватись до всього. Часто старий досвід замінює новий, а якщо щось неприємне трапляється надто часто, то стан напруги стає звичним. У цьому вже нема нічого хорошого, зате є спосіб послабити цю напругу.

Якщо ви знову нічого не встигли за день, то складання списку з 5 крихітних дій у кінці кожного робочого дня допоможе зменшити ймовірність, що наступний день буде стресовим.

Щоразу після виконання чергового мікрозавдання мозок буде винагороджувати вас порцією дофаміну. У стресовий період це допоможе швидше повернутись у норму, а у звичайний – покращити продуктивність.

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