4 цікаві питання, які допоможуть дізнатися більше про людину

Якщо вам складно починати розмову або ж хочеться краще зрозуміти певну людину, то на допомогу прийдуть ці кілька питань. Вони дозволять уникнути незручного мовчання та розкажуть більше про співрозмовника.

Інколи буває нелегко зав'язати з кимось цікаву та легку розмову, тому у телеграм-каналі Психологічна підтримка поділились 4 цікавими питаннями, які точно допоможуть у цій місії.

І ще: Ваші стосунки у небезпеці: 4 тривожні дзвіночки, на які варто звернути увагу

До слова, такі запитання допоможуть не тільки позбутись банальних розмов на побаченнях, а й більше дізнатись про своїх друзів та рідних.

4 оригінальні питання для розмови:

1. Які книги ви прочитали недавно? Якщо співрозмовник уникає чіткої відповіді, то, швидше за все, не є шанувальником літератури. Зазвичай, такі люди лише вдають з себе когось та залежать від думки інших. Якщо ж людина прямо каже, що не читає, то у неї достатня самооцінка. В іншому випадку завжди є можливість обговорити нову літературу та поділитись вподобаннями.

2. Якби у вас була можливість вибрати суперсилу, яку ви вибрали? Таке питання теж дозволяє дізнатись більше про вподобання та пріоритети людей.

Небанальні теми для розмов

3. Назвіть три якості, які вас найбільше дратують в людях? Як би це дивно не звучало, але часто дратують саме ті моменти, які притаманні нам.

4. Назвіть 5 речей, які ви взяли б на безлюдний острів? Так можна дізнатись про те, що цінує людина, від чого їй складно відмовитись.

Читайте також: 11 правил першого побачення: американка здивувала суворим підходом до стосунків