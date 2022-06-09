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війна Kalush

4 цікаві питання, які допоможуть дізнатися більше про людину

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Теми для розмов - фото 1
Теми для розмов

Якщо вам складно починати розмову або ж хочеться краще зрозуміти певну людину, то на допомогу прийдуть ці кілька питань. Вони дозволять уникнути незручного мовчання та розкажуть більше про співрозмовника.

Інколи буває нелегко зав'язати з кимось цікаву та легку розмову, тому у телеграм-каналі Психологічна підтримка поділились 4 цікавими питаннями, які точно допоможуть у цій місії.

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До слова, такі запитання допоможуть не тільки позбутись банальних розмов на побаченнях, а й більше дізнатись про своїх друзів та рідних.

4 оригінальні питання для розмови:

1. Які книги ви прочитали недавно? Якщо співрозмовник уникає чіткої відповіді, то, швидше за все, не є шанувальником літератури. Зазвичай, такі люди лише вдають з себе когось та залежать від думки інших. Якщо ж людина прямо каже, що не читає, то у неї достатня самооцінка. В іншому випадку завжди є можливість обговорити нову літературу та поділитись вподобаннями.

2. Якби у вас була можливість вибрати суперсилу, яку ви вибрали? Таке питання теж дозволяє дізнатись більше про вподобання та пріоритети людей.

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Небанальні теми для розмов

3. Назвіть три якості, які вас найбільше дратують в людях? Як би це дивно не звучало, але часто дратують саме ті моменти, які притаманні нам.

4. Назвіть 5 речей, які ви взяли б на безлюдний острів? Так можна дізнатись про те, що цінує людина, від чого їй складно відмовитись.

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