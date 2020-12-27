3D-сходи Шредера стали найкращою оптичною ілюзією 2020 року

Щоб спростити роботу з візуальним сприйняттям, наш мозок робить зручні припущення всюди, де це можливо. Йому зручно припустити, що це сходи, тоді коли це просто площина. Дивіться оптичну ілюзію, яку визнали найкращою у 2020 році.

Цю оптичну ілюзію розробив веселий математик Кокічі Сугіхара – знаменитий японський фокусник і багаторазовий переможець таких конкурсів. Його робота називається 3D-сходами Шредера.

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Класичні сходи Шредера були вперше опубліковані у 1858 році німецьким вченим Генріхом Г. Ф. Шредером. Пізніше вони еволюціонували в інші форми в роботах нідерландського художника М. С. Ешера, але вражаюча простота оригіналу все ще приголомшує.

У своєму баченні цієї теми Сугіхара реконструював двомірну ілюзію сходів у тривимірну форму, розробивши картонну модель, яка проробляє той же трюк, якщо дивитися на неї з певного ракурсу.

"Справжній тривимірний об'єкт також має дві інтерпретації, обидві з яких – сходи, видимі зверху, і інтерпретації перемикаються з одної на іншу, коли ми повертаємо об'єкт на 180 градусів навколо осі", – каже Сугіхара.

На своєму веб-сайті Сугіхара показує, як насправді створюється ілюзія, у всіх деталях. Навіть надає безкоштовну схему "конструктора", якщо вам захочеться зробити такий набір.

Щоб спростити роботу з візуальним сприйняттям, наш мозок робить зручні припущення всюди, де це можливо. Темні тони для мозку означають тіні, що натякають на глибину; лінії, що сходяться, зазвичай означають перспективу і є мірою відстані. З'єднайте їх разом, і ваш ледачий мозок щосили постарається знайти знайоме пояснення побаченому. Звичайно, це неправильно, але зазвичай такі форми справді утворюють сходи.

"Цей об'єкт є прикладом мого експерименту з дослідження поведінки мозку, який схильний помилково сприймати 2D-зображення як 3D-об'єкти, коли вони вбудовані у реальні 3D-структури, – пояснює Сугіхара. – Ц результаті ми бачимо нову ілюзію, яка відрізняється від тієї, що була в оригінальних сходах Шредера".

Крім повороту тривимірної сходи Шредера, її позиціонування за допомогою дзеркала виявляє щось надприродне: обидві перспективи видно одночасно!

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