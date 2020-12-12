Не комод, а оптична ілюзія: фото меблів здивувало мережу

Дизайнерські рішення часто бувають несподіваними та надто креативними, але від одного погляду на цей комод починають боліти мізинці. А все тому, що одразу побачити меблі не так легко!

Користувач з ніком ZemogT поділився на Reddit фото незвичайного комоду, який вже встигли назвати оптичною ілюзією. За словами хлопця, рік тому він встановлював меблі в одного з клієнтів і натрапив на незвичайну маленьку шафку. Він навіть кілька разів обійшов предмет інтер'єру, щоб перевірити, чи очі його не обманюють.

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Річ у тому, що комод має абсолютно дзеркальну поверхню, однак через розміщення можна побачити лише стіну, підлогу та розетку. Лише завдяки дверцятам, які трішки вирізняються, можна зрозуміти, що на підлозі щось є. Тому не дивно, що знімок викликав фантомний біль у мізинцях коментаторів.

ZemogT

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