Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Не комод, а оптична ілюзія: фото меблів здивувало мережу

  • 22
Дзеркальний комод - фото 1
Дзеркальний комод

Дизайнерські рішення часто бувають несподіваними та надто креативними, але від одного погляду на цей комод починають боліти мізинці. А все тому, що одразу побачити меблі не так легко!

Користувач з ніком ZemogT поділився на Reddit фото незвичайного комоду, який вже встигли назвати оптичною ілюзією. За словами хлопця, рік тому він встановлював меблі в одного з клієнтів і натрапив на незвичайну маленьку шафку. Він навіть кілька разів обійшов предмет інтер'єру, щоб перевірити, чи очі його не обманюють.

І ще: Британець знайшов таємні сходи на кухні і злякав мережу (відео)

Річ у тому, що комод має абсолютно дзеркальну поверхню, однак через розміщення можна побачити лише стіну, підлогу та розетку. Лише завдяки дверцятам, які трішки вирізняються, можна зрозуміти, що на підлозі щось є. Тому не дивно, що знімок викликав фантомний біль у мізинцях коментаторів.

ZemogT - фото 438761
ZemogT

Читайте також: Як креативно використати старий телевізор: лайфхак з мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
  • 09 грудня, 20:52
  • 1411
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 грудня, 11:18
  • 668
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2707138
Загрузка...
Новини