Позбавляє безсоння та зміцнює імунітет: вагомі причини займатися сексом щодня

Секс – це ідеальний варіант фізичного навантаження, і водночас він корисний для серця. Різні дослідження у цій області виявили багато цікавих ефектів. Розповідаємо вам, чому займатися сексом потрібно щодня!

Науковці провели низку спостережень та дійшли до цікавих результатів, які надихають кохатися регулярно. Ось кілька вагомих причин не шукати відмазок та насолоджуватися цим приємним процесом.

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Секс покращує здоров'я серця. Дослідження, опубліковане в Американському журналі кардіологів, показало, що чоловіки, які займаються сексом 2 або більше разів на тиждень, менше схильні до ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Секс знижує стрес і кров'яний тиск. Гормони, що виділяються під час сексу, дійсно допомагають поліпшити настрій і нормалізувати тиск. Це стосується і чоловіків, і жінок.

Під час і після сексу біль пригнічується. Дослідження, проведене Університетом Нью-Джерсі, показало, що сексуальна стимуляція допомагає виробляти гормони, які зменшують больові відчуття, навіть без досягнення оргазму.

Поліпшення імунної системи. Це тільки один з багатьох ефектів, які секс може надати на організм.

Секс допомагає зміцнити імунітет

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Секс – це більше, ніж просто спосіб отримати задоволення, тому що він покращує стан як розуму, так і фізичного здоров'я. Позбавлення від повсякденного стресу – це лише мала частина впливу на наш організм.

Секс покращує сон. Дослідження, опубліковане в Journal of Sexual Medicine, показало, що секс позитивно впливає на сон і допомагає організму якісніше відпочивати протягом ночі.

Поліпшується контроль сечового міхура у жінок. Багато жінок страждають від проблем з сечовим міхуром, особливо в старшому віці, але регулярні тренування вагінальних м'язів допомагають запобігти цій проблемі.

Секс може знизити ймовірність розвитку раку передміхурової залози. Дослідження, проведене Американською медичною асоціацією, показало, що чоловіки, які часто займаються сексом (не менше 21 разів на місяць), рідше хворіють на рак передміхурової залози.

Секс спалює до 5 калорій на хвилину, що у 4 рази більше, ніж сидіти на дивані і дивитися фільм.

Секс спалює по 5 калорій на хвилину

Секс – це значно більше, ніж фізичне навантаження і певні зміни в організмі. Ця інтимна справа – один з найкращих способів поліпшити стосунки з партнером, а також загальний психічний стан.

Секс підсилює лібідо. Жінки в основному менше цікавляться сексом, і найпростіший спосіб стимулювати інтерес до нього – це сам секс.

Секс покращує тривалі стосунки. Дослідження, опубліковане в журналі Psychological Science, показало, що у пар, що займаються сексом 2 рази на тиждень, позитивніші стосунки, які наповнені довірою.

Секс покращує пам'ять. Одне медичне дослідження показало, що секс може зберегти пам'ять і когнітивні функції мозку навіть у літніх людей.

Кохайтеся, бо ви того варті!

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