5 продуктів, які допоможуть зміцнити імунітет

Додайте до раціону ці продукти, адже вони багаті на цинк

Цього разу поговоримо з вами про цинк, а точніше про продукти, які багаті на цей мікроелемент. Він необхідний для здоров'я, адже його дефіцит призводить до діареї, випадання волосся, проблем зі шкірою та очима. За відсутності цинку може постраждати наш імунітет.

Додавайте ці продукти до свого раціону, аби не потрібно було бігти до аптеки по всілякі вітамінні добавки та комплекси.

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Червоне м'ясо. Цинк міститься у різних видах м'яса, включаючи яловичину, телятину і свинину. Пам'ятайте, що надлишок червоного м'яса і особливо в переробленому вигляді (сосиски, ковбаса, шинка) збільшує ризик деяких пухлин і хвороб серця. Відтак, вибирайте не перероблене м'ясо і не забувайте налягати на овочі, фрукти, а також клітковину.

Червоне м'ясо містить цинк

Молюски. Найрізноманітніші продукти, включаючи устриці, краби і креветки, це здорові і низькокалорійні джерела цинку. Вагітним молюски потрібно готувати особливо ретельно для того, щоб знизити до мінімуму ризик харчових отруєнь.

Молочні продукти. Молоко і сир містять велику кількість біодоступного цинку. Це означає, що міститься в них мінерал легко абсорбується організмом. Подібна їжа також забезпечує нам безліч інших нутрієнтів, включаючи білок, кальцій і вітамін D.

Не забувайте про молочні продукти

Бобові. Для любителів вегетаріанського харчування бобові продукти залишаються основним і найкращим джерелом цинку. Нут, сочевиця і квасоля містять достатню кількість цинку. Нагрівання, пророщування, замочування і ферментація – найкращі методи приготування бобових для підвищення біодоступності мінералу.

Горіхи. Ще один спосіб збільшити вміст цинку в раціоні – включення в нього горіхів. Особливо кеш'ю, який є відмінним джерелом цинку. Вживання горіхів дає і інші плюси для здоров'я, адже в них містяться корисні жири, волокна, вітаміни та інші мінерали.

Додайте до раціону горіхи

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