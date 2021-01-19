На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як сімейне життя впливає на керівників: цікаве дослідження
-
- 19
Пандемія COVID-19 привела до того, що мільйони трудоголіків надовго опинилися вдома разом з сім'ями. Нове дослідження показує, що працюючим батькам це обіцяє несподівані переваги. Розповідаємо, до яких висновків вони дійшли.
Учені з Університету Джорджії опублікували в Journal of Applied Psychology дослідження, яке показало позитивний зв'язок проведеного з дітьми часу вдома зі зміцненням лідерських якостей.
Це цікаво: Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
Автори дослідження спостерігали за двома групами менеджерів, оцінюючи рівень позитивних стосунків з сім'ями кожен день після роботи. Дослідники також визначали, наскільки емоційно прив'язаними до своїх родин відчували себе люди, і чи були вони задоволені сімейним життям у цілому.
Дослідження показало, що існує певний зв'язок між позитивними сімейними стосунками та ефективнішими лідерськими якостями. Іншими словами, у тих, хто насолоджується нормальним сімейним життям, з'являються певні властивості, які дозволяють їм стати хорошими керівниками та лідерами.
Час, проведений з сім'єю, позитивно впливає на керівників
Автори дослідження у зв'язку з цим нагадують, що значна кількість їхніх колег фокусувала увагу на порушеннях балансу між роботою й особистим життям. Дійсно, у менеджерів часто не вистачає часу, щоб проводити його з дітьми та другими половинками, а якщо сім'я потребує багато уваги, то страждає робота.
Але нове дослідження однозначно показало, що люди можуть бути ефективнішими лідерами завдяки їхньому сімейному життю. Від підтримки подружжя та дітей залежать досягнення на роботі. Це стосується і найбільших начальників. Ну а період тривалої самоізоляції керівники повинні присвятити покращенню стосунків з членами їхніх сімей. Це безпосередньо вплине й на успіх на роботі.
Читайте також: ТОП-3 ефективні поради, які дозволять впоратись з будь-якою справою
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
19:55Чиста кухня: 4 правила ефективного прибирання
-
19:42Рідкісний 66-річний Jaguar D-Type пустять з молотка: у скільки оцінили легендарне авто
-
19:25Найкращі драматичні серіали за версією Critics' Choice Awards 2021
-
19:12Рожеві гойдалки на кордоні Мексики та США назвали Дизайном року
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
18:42Викрадач виявив у машині дитину: його вчинок здивував матір дівчинки
-
18:23Справжнє божевілля: Samsung Galaxy Z Fold2 влаштувати екстремальний тест на живучість
-
18:15Гороскоп на 20 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Юний Скала: дивіться перший трейлер комедії про дитинство і молодість Дуейна Джонсона
-
17:39Як сімейне життя впливає на керівників: цікаве дослідження
-
17:23Які риси обличчя вказують на підвищене лібідо
-
17:13Google запустила віртуальні екскурсії пам'ятками Єгипту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:52Ці популярні продукти крадуть вашу енергію
-
16:42У Франції вперше зірку Michelin отримав веганський ресторан
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
16:13Співзасновник OnePlus назвав дату анонсу свого нового бренду
-
15:53Син Девіда Бекхема знявся для обкладинки Vogue L’Uomo: стильні фото
-
15:41Популярні моделі Peugeot повністю переведуть на електротягу
-
15:30Дженніфер Лопес відверто зізналася, чи робила "уколи краси"
-
15:13У Ford перемогли запотівання скла розробкою інтелектуальної системи: як вона працює
-
14:51У мережі з'явився трейлер Hitman 3: яким буде епічний фінал трилогії
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня
- 16 січня
-
21:18Учені назвали вагому причину частіше займатися сексом
-
18:18alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021
-
15:18До дня народження Кейт Мосс: як змінилася спокуслива британка, фото 18+
-
12:15Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня
- 15 січня
-
22:00Пісні на вірші Івана Франка у сучасному виконанні: ТОП 30 інтерпретацій поезії Каменяра