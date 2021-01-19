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Як сімейне життя впливає на керівників: цікаве дослідження

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Учені закликають керівників приділяти час сім'ям - фото 1
Учені закликають керівників приділяти час сім'ям

Пандемія COVID-19 привела до того, що мільйони трудоголіків надовго опинилися вдома разом з сім'ями. Нове дослідження показує, що працюючим батькам це обіцяє несподівані переваги. Розповідаємо, до яких висновків вони дійшли.

Учені з Університету Джорджії опублікували в Journal of Applied Psychology дослідження, яке показало позитивний зв'язок проведеного з дітьми часу вдома зі зміцненням лідерських якостей.

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Автори дослідження спостерігали за двома групами менеджерів, оцінюючи рівень позитивних стосунків з сім'ями кожен день після роботи. Дослідники також визначали, наскільки емоційно прив'язаними до своїх родин відчували себе люди, і чи були вони задоволені сімейним життям у цілому.

Дослідження показало, що існує певний зв'язок між позитивними сімейними стосунками та ефективнішими лідерськими якостями. Іншими словами, у тих, хто насолоджується нормальним сімейним життям, з'являються певні властивості, які дозволяють їм стати хорошими керівниками та лідерами.

Як сімейне життя впливає на керівників: цікаве дослідження - фото 443880
Час, проведений з сім'єю, позитивно впливає на керівників

Автори дослідження у зв'язку з цим нагадують, що значна кількість їхніх колег фокусувала увагу на порушеннях балансу між роботою й особистим життям. Дійсно, у менеджерів часто не вистачає часу, щоб проводити його з дітьми та другими половинками, а якщо сім'я потребує багато уваги, то страждає робота.

Але нове дослідження однозначно показало, що люди можуть бути ефективнішими лідерами завдяки їхньому сімейному життю. Від підтримки подружжя та дітей залежать досягнення на роботі. Це стосується і найбільших начальників. Ну а період тривалої самоізоляції керівники повинні присвятити покращенню стосунків з членами їхніх сімей. Це безпосередньо вплине й на успіх на роботі.

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