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3 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 грудня – вівторок

Сьогодні, 3 грудня, віряни вшановують пам'ять аскета і християнського подвижника Григорія Декаполіта, а також у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні віряни вшановують аскета і християнського подвижника Григорія Декаполіта, який жив у 8-9 столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 3 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Ганна, Григорій, Йосип, Іван, Ісак, Олександр, Олена, Прокл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

3 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день людей з інвалідністю
  • 1775 – Вперше піднятий зоряно-смугастий прапор США.
  • 1818 – Іллінойс став 21-им штатом Сполучених Штатів Америки. Іллінойс часто називають "Землею Лінкольна" або ж "Штатом в прерії".
  • 1879 – Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання (з вугільною ниткою, поміщеною в вакуумну скляну колбу), яка могла безперервно горіти протягом 4 годин.
  • 1910 – У Парижі продемонстрували першу неонову лампу (винахідник — французький фізик Жорж Клод).
  • 1912 – Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія підписали з Османською імперією перемир'я, що поклало край Першій балканській війні.
  • 1920 – польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін "Східна Малопольща", зникли з вживання слова "українець", "український", вводилися "русин", "руський".
  • 1932 – Постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1933 року.
  • 1952 – У Празі за звинуваченням у співпраці з західними розвідками та сіонізмі повісили 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини, серед них – її колишнього генерального секретаря, віцепрем'єра Рудольфа Сланскі.
  • 1959 – У Ленінграді здали в експлуатацію перший у світі атомний криголам "Ленін".
  • 1967 – Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця.
  • 1973 – Американський "Піонер-10" ("Пайонір-10") став першим космічним апаратом, який пролетів біля Юпітера.
  • 1976 – У Києві зданий в експлуатацію Північний міст через Дніпро.
  • 1979 – Референдум в Ірані схвалив проєкт конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства: введено систему шаріатського судочинства, ісламської освіти, жінки тепер мали обов'язково носити чадру.
  • 1979 – В Цинциннаті (штат Огайо) під час спроби зайняти місця в концертному залі Ріверфронт-колізеум, де мав відбутися концерт групи The Who, загинуло 11 осіб.
  • 1984 – Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф – внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тисяч – втратили зір.
  • 1989 – Після 2-денної неофіційної зустрічі керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем – "Холодної війни".
  • 1989 – в місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.
  • 1991 – Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: "Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці".
  • 1991 – незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні.
  • 1992 – Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів.
  • 2002 – У провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти.
  • 2004 – Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК – недійсним).
  • 2010 – вночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві.
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ХТО НАРОДИВСЯ 3 ГРУДНЯ

  • 1596 – Ніколо Аматі, італійський скрипковий майстер, учитель майстрів Андреа Гварнері та Антоніо Страдіварі.
  • 1616 – Джон Валліс, англійський математик і криптограф, один з попередників математичного аналізу, якому приписують введення символу ∞ нескінченності.
  • 1722 – Григорій Сковорода, видатний український просвітник, поет та мандрівний філософ.
  • 1729 – Антоніо Солер, іспанський композитор і клавесиніст, учень Доменіко Скарлатті.
  • 1753 – Семюел Кромптон, британець, винахідник прядильної машини.
  • 1755 – Гілберт Стюарт, американський художник. Разом з художником Джоном Коплі вважається засновником живопису США.
  • 1793 – Кларксон Фредерік Стенфілд, відомий британський художник-мариніст. Син ірландського письменника, актора і моряка Джеймса Філда Стенфілда.
  • 1795 – Роуленд Гілл, британець, творець сучасної пошти. Його пропозиції з реформи поштової служби (зокрема про попередню оплату) призвели до появи першої поштової марки.
  • 1820 – Томас Бічем, винахідник проносних таблеток.
  • 1830 – Фредерік Лейтон, британський живописець і скульптор.
  • 1857 – Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженьовський), англійський письменник польського походження, родом з України (Бердичів).
  • 1864 – Герман Геєрманс, нідерландський письменник.
  • 1877 – Степан Рудницький, український географ, засновник української наукової географії i географії України.
  • 1879 – Кафу Нагаї, японський письменник, драматург і мемуарист. Представник так званої школи естетів в японській літературі (роман "Суперниці").
  • 1883 – Антон Веберн, австрійський композитор, диригент.
  • 1886 – Манне Сігбан, шведський фізик, Нобелівський лауреат.
  • 1895 – Анна Фрейд, донька Зигмунда Фрейда, засновниця дитячого психоаналізу.
  • 1897 – Андрій Головко, український радянський письменник.
  • 1908 – Анна Стен, радянська, німецька, американська кіноактриса українського походження.
  • 1911 – Ніно Рота, італійський композитор.
  • 1924 – Джон Бекус, американський математик, який створив мову програмування ФОРТРАН.
  • 1930 – Жан-Люк Годар, французький кінорежисер і актор.
  • 1930 – Енді Вільямс, американський естрадний співак.
  • 1931 – Іван Ілліч Данилюк, український математик, перший директор Інституту прикладної математики та механіки НАНУ.
  • 1937 – Іван Сльота, український хоровий диригент і композитор, народний артист України.
  • 1948 – Кюріс Діана, французька актриса, режисер.
  • 1948 – Оззі Осборн, британський рок-співак.
  • 1960 – Деріл Ганна, американська кіноакторка.
  • 1973 – Голлі Марі Коумз, американська акторка.
  • 1981 – Давид Вілья, іспанський футболіст.
  • 1987 – Андрій Любка, популярний український поет, перекладач і есеїст.
3 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371551

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 3 грудня сніг пішов, то 3 липня буде дощ.
  • Якщо снігур співає, а сорока ховається під дахом, то буде хуртовина.
  • Побачити на верхівці дерева тетерева – до сонячної та теплої погоди.
  • Якщо вночі й рано вранці йде сніг, але погода безвітряна, то найближчі дні будуть ясними.
  • У печі поліна тріщать – до морозу.
3 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371543

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • На Прокла здавна заведено проклинати нечисть. Це робили, щоб нечиста сила не заважала людям спокійно жити.
  • Також не варто було далеко ходити й взагалі виходити з дому без потреби.
  • Якщо ви вже вирішили вирушити у далеку мандрівку, то знайте, що з цього дня наші предки відкривали санний шлях й молилися Богу, щоб поїздка була вдалою.
  • А ще до святого Прокла зверталися, щоб він захистив від усього лихого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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