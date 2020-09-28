29 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 вересня, у світі відзначають День серця, а віряни вшановують пам'ять мучениці Людмили. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 29 вересня вшановують пам'ять мучениці Людмили. Вона була княгинею Чеською. Її вбила невістка за дотримання традицій християнської віри.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 29 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день серця

1515 – підписано "вічний мир" між Францією та Швейцарією.

1739 – укладено Белградський договір між Османською та Російською імперіями, за яким остання отримала фортецю Азов у гирлі Дону.

1789 – Конгрес США проголосував за створення американської армії.

1829 – після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновано Скотленд-Ярд, офіційне поліційне розслідувальне управління.

1897 – у театрі "Олімпо", що в Буенос-Айресі, на прем'єрі вистави "Креольський суд" було вперше виконано танго.

1926 – Києво-Печерська лавра проголошена музеєм.

1941 – початок масових убивств у Бабиному Яру.

1954 – Засновано Європейську організацію з ядерних досліджень.

2003 – Росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського острова Коса Тузла.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ВЕРЕСНЯ

1547 – Мігель де Сервантес, іспанський новеліст, драматург і поет, класик світової літератури.

1571 – Мікеланджело да Караваджо, італійський живописець періоду раннього бароко, засновник європейського реалістичного живопису XVII століття.

1703 – Франсуа Буше, французький художник і гравер доби рококо.

1747 – Юзеф Вибіцький, польський письменник і політик.

1804 – Чайковський Михайло Станіславович, польський та український політичний діяч, письменник.

1810 – Елізабет Гаскелл, англійська письменниця вікторіанської епохи.

1844 – Осип Барвінський, український (галицький) письменник, греко-католицький священник.

1845 – Іван Карпович Тобілевич (Карпенко-Карий), драматург, один з корифеїв українського театру.

1866 – Грушевський Михайло Сергійович, перший президент України (УНР), видатний український історик, політичний діяч, письменник, голова Української Центральної Ради.

1912 – Мікеланджело Антоніоні, італійський кінорежисер, лауреат "Оскара".

1913 – Стенлі Крамер, американський кінорежисер, продюсер.

1916 – Наталка Кандиба, українська акторка, майстер літературного читання і дублювання.

1919 – Іван Хоменко, український поет, член Спілки письменників України.

1923 – Петро Борис, соліст хору "Бурлаки", кобзар.

1933 – Валентин Чернін, український картограф, кандидат географічних наук, доцент географічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка.

1939 – Ільницька Луїза Іванівна, український бібліограф, бібліографознавець, книгознавець.

1943 – Лех Валенса, польський профспілковий діяч, засновник і глава профспілки, а потім партії "Солідарність", президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру.

1949 – Вайль Петро Львович, журналіст і письменник, головний редактор російської служби Радіо "Свобода".

1951 – Валерій Кривов, український радянський волейболіст, олімпійський чемпіон.

1956 – Олесь Янчук, український режисер, продюсер, сценарист, Народний артист України.

1958 – Анатолій Матвійчук, український співак, автор пісень української традиційної естради.

1959 – Гребенюк Віктор Іванович, український письменник, журналіст.

1969 – Олександр Істер, учитель-методист з математики, автор підручників і навчально-методичної літератури з математики.

1976 – Андрій Шевченко, український футболіст.

1981 – Віктор Поляков, український боксер.

1989 – Євген Коноплянка, український футболіст, гравець національної збірної України.

1993 – Олег Верняєв, український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи, світу, Європейських ігор та Універсіад.

1995 – Руслан Драпалюк, український актор театру та дубляжу фільмів, композитор, музикант, автор та виконавець пісень.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Чим тепліша і сухіша погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м'якою.

Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.

Якщо 29 вересня плюсова температура за вікном, то холоди настануть нескоро.

Галки в зграї зібралися – до ясної погоди.

Листя на деревах пожовкло, але не падає – осінь буде довгою.

Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.

Шпаки в теплі краї не полетіли – тепло триватиме ще довгий час.

Дівчина, народжена в цей день, буде мати незвичайний голос.

Сни, які наснилися 29 вересня, – віщі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна в цей день починати нових справ.

Цілуватися сьогодні не бажано – до розлуки.

Якщо до хати залетіла пташка, то її не можна відпускати. Потрібно протримати її до весни та вилікувати.

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