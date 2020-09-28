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29 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 вересня, у світі відзначають День серця, а віряни вшановують пам'ять мучениці Людмили. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 29 вересня вшановують пам'ять мучениці Людмили. Вона була княгинею Чеською. Її вбила невістка за дотримання традицій християнської віри.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 29 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день серця
- 1515 – підписано "вічний мир" між Францією та Швейцарією.
- 1739 – укладено Белградський договір між Османською та Російською імперіями, за яким остання отримала фортецю Азов у гирлі Дону.
- 1789 – Конгрес США проголосував за створення американської армії.
- 1829 – після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновано Скотленд-Ярд, офіційне поліційне розслідувальне управління.
- 1897 – у театрі "Олімпо", що в Буенос-Айресі, на прем'єрі вистави "Креольський суд" було вперше виконано танго.
- 1926 – Києво-Печерська лавра проголошена музеєм.
- 1941 – початок масових убивств у Бабиному Яру.
- 1954 – Засновано Європейську організацію з ядерних досліджень.
- 2003 – Росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського острова Коса Тузла.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ВЕРЕСНЯ
- 1547 – Мігель де Сервантес, іспанський новеліст, драматург і поет, класик світової літератури.
- 1571 – Мікеланджело да Караваджо, італійський живописець періоду раннього бароко, засновник європейського реалістичного живопису XVII століття.
- 1703 – Франсуа Буше, французький художник і гравер доби рококо.
- 1747 – Юзеф Вибіцький, польський письменник і політик.
- 1804 – Чайковський Михайло Станіславович, польський та український політичний діяч, письменник.
- 1810 – Елізабет Гаскелл, англійська письменниця вікторіанської епохи.
- 1844 – Осип Барвінський, український (галицький) письменник, греко-католицький священник.
- 1845 – Іван Карпович Тобілевич (Карпенко-Карий), драматург, один з корифеїв українського театру.
- 1866 – Грушевський Михайло Сергійович, перший президент України (УНР), видатний український історик, політичний діяч, письменник, голова Української Центральної Ради.
- 1912 – Мікеланджело Антоніоні, італійський кінорежисер, лауреат "Оскара".
- 1913 – Стенлі Крамер, американський кінорежисер, продюсер.
- 1916 – Наталка Кандиба, українська акторка, майстер літературного читання і дублювання.
- 1919 – Іван Хоменко, український поет, член Спілки письменників України.
- 1923 – Петро Борис, соліст хору "Бурлаки", кобзар.
- 1933 – Валентин Чернін, український картограф, кандидат географічних наук, доцент географічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка.
- 1939 – Ільницька Луїза Іванівна, український бібліограф, бібліографознавець, книгознавець.
- 1943 – Лех Валенса, польський профспілковий діяч, засновник і глава профспілки, а потім партії "Солідарність", президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру.
- 1949 – Вайль Петро Львович, журналіст і письменник, головний редактор російської служби Радіо "Свобода".
- 1951 – Валерій Кривов, український радянський волейболіст, олімпійський чемпіон.
- 1956 – Олесь Янчук, український режисер, продюсер, сценарист, Народний артист України.
- 1958 – Анатолій Матвійчук, український співак, автор пісень української традиційної естради.
- 1959 – Гребенюк Віктор Іванович, український письменник, журналіст.
- 1969 – Олександр Істер, учитель-методист з математики, автор підручників і навчально-методичної літератури з математики.
- 1976 – Андрій Шевченко, український футболіст.
- 1981 – Віктор Поляков, український боксер.
- 1989 – Євген Коноплянка, український футболіст, гравець національної збірної України.
- 1993 – Олег Верняєв, український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи, світу, Європейських ігор та Універсіад.
- 1995 – Руслан Драпалюк, український актор театру та дубляжу фільмів, композитор, музикант, автор та виконавець пісень.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Чим тепліша і сухіша погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м'якою.
- Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.
- Якщо 29 вересня плюсова температура за вікном, то холоди настануть нескоро.
- Галки в зграї зібралися – до ясної погоди.
- Листя на деревах пожовкло, але не падає – осінь буде довгою.
- Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.
- Шпаки в теплі краї не полетіли – тепло триватиме ще довгий час.
- Дівчина, народжена в цей день, буде мати незвичайний голос.
- Сни, які наснилися 29 вересня, – віщі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна в цей день починати нових справ.
- Цілуватися сьогодні не бажано – до розлуки.
- Якщо до хати залетіла пташка, то її не можна відпускати. Потрібно протримати її до весни та вилікувати.
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