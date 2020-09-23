Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України

коли будуть вихідні у жовтні 2020 року

Додаткові вихідні у жовтні 2020 з нагоди Дня захисника України! У жовтні українці отримають додатковий вихідний та усі традиційні вихідні суботи-неділі. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у жовтні!

На жовтень 2020 року передбачений додатковий вихідний день, адже всі державні свята заздалегідь зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця українці отримають 10 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у жовтні 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!

14 жовтня з нагоди Дня захисника України буде додатковий вихідний день, який припадає на середу. Цей вихідний нікуди не переноситься, відпрацьовувати його теж не потрібно. Також 13 жовтня, у середу, можливе скорочення робочого дня на одну годину.

Календар вихідних на жовтень 2020:

Жовтень 2020 року ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у жовтні виділено червоним кольором

Зауважте, що у вихідні у всіх державних та офіційних установах – це неробочі дні та зустріч з громадянами не відбувається.

Усі державні та релігійні свята у жовтні

1 жовтня , четвер – Міжнародний день людей похилого віку

, четвер – Міжнародний день людей похилого віку 2 жовтня , п'ятниця – Всесвітній день усмішки

, п'ятниця – Всесвітній день усмішки 3 жовтня , субота – Всесвітній день виготовлення листівок

, субота – Всесвітній день виготовлення листівок 4 жовтня , неділя – Всесвітній день тварин

, неділя – Всесвітній день тварин 5 жовтня , понеділок – Всесвітній День вчителя

, понеділок – Всесвітній День вчителя 6 жовтня , вівторок – Всесвітній день охорони місць проживання

, вівторок – Всесвітній день охорони місць проживання 7 жовтня , середа – Міжнародний день листоноші

, середа – Міжнародний день листоноші 8 жовтня , четвер – Всесвітній день зору

, четвер – Всесвітній день зору 9 жовтня , п'ятниця – Міжнародний день поштової служби

, п'ятниця – Міжнародний день поштової служби 10 жовтня , субота – Всесвітній день психічного здоров'я

, субота – Всесвітній день психічного здоров'я 11 жовтня , неділя – День художника України

, неділя – День художника України 12 жовтня , понеділок – Всесвітній день боротьби з артритом

, понеділок – Всесвітній день боротьби з артритом 13 жовтня , вівторок – Міжнародний день зменшення небезпеки лих

, вівторок – Міжнародний день зменшення небезпеки лих 14 жовтня , середа – День захисника України

, середа – День захисника України 15 жовтня , четвер – Всесвітній день боротьби з раком грудей

, четвер – Всесвітній день боротьби з раком грудей 16 жовтня , п'ятниця – Всесвітній день здорового харчування

, п'ятниця – Всесвітній день здорового харчування 17 жовтня , субота – Всесвітній день донорства та трансплантації органів

, субота – Всесвітній день донорства та трансплантації органів 18 жовтня , неділя – День без бороди

, неділя – День без бороди 19 жовтня , понеділок – День "Оцініть своє життя"

, понеділок – День "Оцініть своє життя" 20 жовтня , вівторок – Міжнародний день кухаря і кулінара

, вівторок – Міжнародний день кухаря і кулінара 21 жовтня , середа – Всесвітній день йододефіциту

, середа – Всесвітній день йододефіциту 22 жовтня , четвер – Всесвітній день людей з вадами мовлення

, четвер – Всесвітній день людей з вадами мовлення 23 жовтня , п'ятниця – Всесвітній день шампанського

, п'ятниця – Всесвітній день шампанського 24 жовтня , субота – День ООН

, субота – День ООН 25 жовтня , неділя – День автомобіліста

, неділя – День автомобіліста 26 жовтня , понеділок – Міжнародний день шкільних бібліотек

, понеділок – Міжнародний день шкільних бібліотек 27 жовтня , вівторок – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

, вівторок – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 28 жовтня , середа – Міжнародний день анімації

, середа – Міжнародний день анімації 29 жовтня , четвер – Всесвітній день боротьби з інсультом

, четвер – Всесвітній день боротьби з інсультом 30 жовтня , п'ятниця – Всесвітній день життя

, п'ятниця – Всесвітній день життя 31 жовтня, субота – Міжнародний день Чорного моря

Що робити на вихідних у жовтні:

В Україні карантин триває до 1 листопада. Попри послаблення, ви повинні залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити кудись, та дотримуватися санітарних норм. Подорожі закордон та масові розваги поки що не для вас, адже це не найкращий час ходити на масові заходи. Є певні виключення, але вони діють з деякими обмеженнями.

Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля у жовтні:

читати книги

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина чи мотоцикл, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

ходити в музеї та на екскурсії просто неба

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

зробити ремонт, перестановку меблів

влаштувати генеральне прибирання

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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