На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
-
- 28
Додаткові вихідні у жовтні 2020 з нагоди Дня захисника України! У жовтні українці отримають додатковий вихідний та усі традиційні вихідні суботи-неділі. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у жовтні!
На жовтень 2020 року передбачений додатковий вихідний день, адже всі державні свята заздалегідь зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця українці отримають 10 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
І ще: Місячний календар стрижок на жовтень 2020: дні, коли стригти волосся
Вихідні у жовтні 2020
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!
14 жовтня з нагоди Дня захисника України буде додатковий вихідний день, який припадає на середу. Цей вихідний нікуди не переноситься, відпрацьовувати його теж не потрібно. Також 13 жовтня, у середу, можливе скорочення робочого дня на одну годину.
Календар вихідних на жовтень 2020:
|Жовтень 2020 року
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у жовтні виділено червоним кольором
Зауважте, що у вихідні у всіх державних та офіційних установах – це неробочі дні та зустріч з громадянами не відбувається.
Усі державні та релігійні свята у жовтні
- 1 жовтня, четвер – Міжнародний день людей похилого віку
- 2 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день усмішки
- 3 жовтня, субота – Всесвітній день виготовлення листівок
- 4 жовтня, неділя – Всесвітній день тварин
- 5 жовтня, понеділок – Всесвітній День вчителя
- 6 жовтня, вівторок – Всесвітній день охорони місць проживання
- 7 жовтня, середа – Міжнародний день листоноші
- 8 жовтня, четвер – Всесвітній день зору
- 9 жовтня, п'ятниця – Міжнародний день поштової служби
- 10 жовтня, субота – Всесвітній день психічного здоров'я
- 11 жовтня, неділя – День художника України
- 12 жовтня, понеділок – Всесвітній день боротьби з артритом
- 13 жовтня, вівторок – Міжнародний день зменшення небезпеки лих
- 14 жовтня, середа – День захисника України
- 15 жовтня, четвер – Всесвітній день боротьби з раком грудей
- 16 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день здорового харчування
- 17 жовтня, субота – Всесвітній день донорства та трансплантації органів
- 18 жовтня, неділя – День без бороди
- 19 жовтня, понеділок – День "Оцініть своє життя"
- 20 жовтня, вівторок – Міжнародний день кухаря і кулінара
- 21 жовтня, середа – Всесвітній день йододефіциту
- 22 жовтня, четвер – Всесвітній день людей з вадами мовлення
- 23 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день шампанського
- 24 жовтня, субота – День ООН
- 25 жовтня, неділя – День автомобіліста
- 26 жовтня, понеділок – Міжнародний день шкільних бібліотек
- 27 жовтня, вівторок – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
- 28 жовтня, середа – Міжнародний день анімації
- 29 жовтня, четвер – Всесвітній день боротьби з інсультом
- 30 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день життя
- 31 жовтня, субота – Міжнародний день Чорного моря
В Україні карантин триває до 1 листопада. Попри послаблення, ви повинні залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити кудись, та дотримуватися санітарних норм. Подорожі закордон та масові розваги поки що не для вас, адже це не найкращий час ходити на масові заходи. Є певні виключення, але вони діють з деякими обмеженнями.
Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля у жовтні:
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина чи мотоцикл, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- ходити в музеї та на екскурсії просто неба
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- зробити ремонт, перестановку меблів
- влаштувати генеральне прибирання
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
До теми: День ангела у жовтні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
13:41Стало відомо, коли Том Круз полетить у космос на кораблі SpaceX
-
13:13Названо фільм, який став лідером світового рейтингу прокату 2020 року
-
13:00Холостячка 2020: відома дата виходу романтичного реаліті з Ксенією Мішиною
-
12:50Привітання з Днем вихователя 2020: картинки, вірші й смс зі святом
-
12:42Корисні функції Android, які полегшать життя
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:32Британка перетворила себе в розкуту пишногруду Барбі: пікантні фото
-
12:12Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
-
11:50Чому не можна повністю відмовлятись від солі
-
11:19Скандальна Кім Кардашян влаштувала нічне плавання у басейні (фото 18+)
-
10:51Чому не варто займатись спортом в окулярах: епічне відео
-
10:12Українські пісні мовою жестів, які зворушують до глибини душі
-
09:51Ранкова сексуальність: Настя Каменських розбурхала фото топлес (18+)
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:50Погода в Україні 23 вересня: точний прогноз на сьогодні
-
08:27Метод тарілки: простий спосіб схуднути без дієт
-
07:57Наталя Могилевська похизувалася стрункою фігурою в спокусливому образі
-
07:32Цей піввіковий пікап покинули у пустелі просто неба: фото
-
07:12Учені назвали ще одну вагому причину стати жайворонком
- 22 вересня
-
21:57Ірина Шейк без білизни зачарувала чоловіків
-
21:43Xiaomi оголосила дату презентації нових флагманів Mi 10T
-
21:33Фанати гри Yetisports оцінять: розробник влаштував крутий барабанний концерт з пінгвінами
-
21:21Гінекологи назвали шкоду протизаплідних таблеток
-
21:1023 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:42Корисні функції Android, які полегшать життя
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня
- 22 вересня
-
20:15ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+)
-
17:33Простий тест на моральний стан: що ви бачите на картинці
-
14:20Приховані можливості профілю в Instagram, які має знати кожен
-
12:20Осіннє рівнодення покращить життя цих знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 вересня
-
07:15День осіннього рівнодення 2020: традиції та прикмети 22 вересня
- 21 вересня
-
20:156 несподіваних ознак інтелекту, які дивують
-
18:33Скільки батьків в Україні підтримують дистанційне навчання
-
16:21Стівену Кінгу – 73: найкращі екранізації за творами короля жахів, які соромно не знати
-
13:50Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
-
11:49Еммі 2020: у США оголосили переможців головної телевізійної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня
-
08:33Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у четвертому випуску (відео)
-
07:27Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок
- 20 вересня
-
21:557 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
16:50Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store
-
14:28Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня
- 19 вересня
-
21:54Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
-
19:16Як їсти чипси та не забруднити клавіатуру: геніальні лайфхаки
-
15:155 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени