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29 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 листопада - п'ятниця - фото 1
29 листопада - п'ятниця

Сьогодні, 29 листопада, віряни відзначають день Апостола і євангеліста Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 29 листопада віряни відзначають день Святого апостола і євангеліста Матвія, який іменований також Левієм. Був митарем, тобто збирав податі для Риму, адже євреї були під владою Римської імперії. Він жив в галілейському місті Капернаумі. Матвій, почувши голос Ісуса Христа: "Іди за Мною", залишив свою посаду і пішов за Спасителем. Христос і Його учні не відкинули запрошення Матфея і відвідали його будинок, де розділили трапезу з друзями і знайомими митаря: такими ж, як і господар, митарями і грішниками. Ця подія надзвичайно вразила фарисеїв і книжників.

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Апостол Матфей (Левій)

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 29 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

29 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 366631

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день солідарності з палестинським народом
  • 1830 – у Варшаві почалося польське національно-визвольне повстання
  • 1899 – засновано іспанський футбольний клуб Барселона
  • 1929 – американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком
  • 1947 – Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про розподіл підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської та арабської держав
  • 1959 – церемонію вручення нагород Ґреммі вперше показали по американському телебаченню
  • 1963 – президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном
  • 1990 – Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року
  • 1999 – Указом Президента введені офіційні символи глави держави: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України

Футбольний клуб Барселона  - фото 370763
Футбольний клуб Барселона

ХТО НАРОДИВСЯ 29 листопада

  • 1427 – Казимир IV Ягелон Великий князь Литовський, король Польський
  • 1656 – Едмонд Галлей, англійський астроном і геофізик
  • 1778 – Григорій Квітка-Основ'яненко, український письменник
  • 1802 – Вільгельм Гауф, німецький письменник-казкар
  • 1803 – Крістіан Доплер, австрійський фізик, математик, астроном
  • 1874 – Антоніо Егаш Моніж, португальський невропатолог, засновник сучасної психохірургії, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології
  • 1899 – Григорій Стрілець (Косинка), український письменник Розстріляного відродження
  • 1932 – Жак Ширак, французький політик – мер Парижа, прем'єр-міністр Франції, президент Франції
  • 1960 – Тетяна Назарова, народна артистка України, актриса Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки
Квітка-Основ'яненко - фото 370764
Квітка-Основ'яненко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо людина народилася в день Матвія, то як талісман їй рекомендують носити лазурит
  • Хмари низько йдуть – прикмета, що буде холоднеча
  • Чим сильніша відлига, тим холоднішою зима буде
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Зима

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не свистіть у будинку, адже накличете тарганів
  • Не сідайте на стіл – до біди
  • Не журите своїх близьких

Читайте також: Магнітні бурі у листопаді 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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