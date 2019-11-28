29 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 листопада, віряни відзначають день Апостола і євангеліста Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 29 листопада віряни відзначають день Святого апостола і євангеліста Матвія, який іменований також Левієм. Був митарем, тобто збирав податі для Риму, адже євреї були під владою Римської імперії. Він жив в галілейському місті Капернаумі. Матвій, почувши голос Ісуса Христа: "Іди за Мною", залишив свою посаду і пішов за Спасителем. Христос і Його учні не відкинули запрошення Матфея і відвідали його будинок, де розділили трапезу з друзями і знайомими митаря: такими ж, як і господар, митарями і грішниками. Ця подія надзвичайно вразила фарисеїв і книжників.

Апостол Матфей (Левій)

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 29 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день солідарності з палестинським народом

1830 – у Варшаві почалося польське національно-визвольне повстання

1899 – засновано іспанський футбольний клуб Барселона

1929 – американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком

1947 – Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про розподіл підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської та арабської держав

1959 – церемонію вручення нагород Ґреммі вперше показали по американському телебаченню

1963 – президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном

1990 – Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року

1999 – Указом Президента введені офіційні символи глави держави: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України

Футбольний клуб Барселона

ХТО НАРОДИВСЯ 29 листопада

1427 – Казимир IV Ягелон Великий князь Литовський, король Польський

1656 – Едмонд Галлей, англійський астроном і геофізик

1778 – Григорій Квітка-Основ'яненко, український письменник

1802 – Вільгельм Гауф, німецький письменник-казкар

1803 – Крістіан Доплер, австрійський фізик, математик, астроном

1874 – Антоніо Егаш Моніж, португальський невропатолог, засновник сучасної психохірургії, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології

1899 – Григорій Стрілець (Косинка), український письменник Розстріляного відродження

1932 – Жак Ширак, французький політик – мер Парижа, прем'єр-міністр Франції, президент Франції

1960 – Тетяна Назарова, народна артистка України, актриса Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки

Квітка-Основ'яненко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо людина народилася в день Матвія, то як талісман їй рекомендують носити лазурит

Хмари низько йдуть – прикмета, що буде холоднеча

Чим сильніша відлига, тим холоднішою зима буде

Зима

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не свистіть у будинку, адже накличете тарганів

Не сідайте на стіл – до біди

Не журите своїх близьких

Читайте також: Магнітні бурі у листопаді 2019: календар небезпечних дат в Україні