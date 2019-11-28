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29 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 листопада, віряни відзначають день Апостола і євангеліста Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 29 листопада віряни відзначають день Святого апостола і євангеліста Матвія, який іменований також Левієм. Був митарем, тобто збирав податі для Риму, адже євреї були під владою Римської імперії. Він жив в галілейському місті Капернаумі. Матвій, почувши голос Ісуса Христа: "Іди за Мною", залишив свою посаду і пішов за Спасителем. Христос і Його учні не відкинули запрошення Матфея і відвідали його будинок, де розділили трапезу з друзями і знайомими митаря: такими ж, як і господар, митарями і грішниками. Ця подія надзвичайно вразила фарисеїв і книжників.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 29 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день солідарності з палестинським народом
- 1830 – у Варшаві почалося польське національно-визвольне повстання
- 1899 – засновано іспанський футбольний клуб Барселона
- 1929 – американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком
- 1947 – Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про розподіл підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської та арабської держав
- 1959 – церемонію вручення нагород Ґреммі вперше показали по американському телебаченню
- 1963 – президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном
- 1990 – Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року
- 1999 – Указом Президента введені офіційні символи глави держави: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України
ХТО НАРОДИВСЯ 29 листопада
- 1427 – Казимир IV Ягелон Великий князь Литовський, король Польський
- 1656 – Едмонд Галлей, англійський астроном і геофізик
- 1778 – Григорій Квітка-Основ'яненко, український письменник
- 1802 – Вільгельм Гауф, німецький письменник-казкар
- 1803 – Крістіан Доплер, австрійський фізик, математик, астроном
- 1874 – Антоніо Егаш Моніж, португальський невропатолог, засновник сучасної психохірургії, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології
- 1899 – Григорій Стрілець (Косинка), український письменник Розстріляного відродження
- 1932 – Жак Ширак, французький політик – мер Парижа, прем'єр-міністр Франції, президент Франції
- 1960 – Тетяна Назарова, народна артистка України, актриса Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо людина народилася в день Матвія, то як талісман їй рекомендують носити лазурит
- Хмари низько йдуть – прикмета, що буде холоднеча
- Чим сильніша відлига, тим холоднішою зима буде
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не свистіть у будинку, адже накличете тарганів
- Не сідайте на стіл – до біди
- Не журите своїх близьких
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