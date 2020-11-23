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Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на грудень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на грудень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у грудні, аби зміни іміджу не розчарували вас.
Коли можна стригти волосся у грудні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|ГРУДЕНЬ 2020
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Місячний календар стрижок на грудень
- 1 грудня. Для досягнення внутрішньої гармонії та спокою можна пофарбувати волосся в темний тон натуральними рослинними барвниками.
- 2 грудня. Якщо незабаром ви плануєте кардинальні зміни у своєму житті, то стрижка допоможе здійснити задумане, в іншому випадку від нової стрижки варто відмовитися.
- 3 грудня. Якщо ви хочете позбутися від зайвої опіки своїх близьких або самим перестати занадто піклуватися про близьких, сьогодні варто підстригтися. Але якщо ваші відносини не найтепліші, то від стрижки варто відмовитися.
- 4 грудня. Місяць перебуває у фазі зростання. Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити його ріст і зміцнити коріння волосся.
- 5 грудня. Стрижка допомагає позбутися самотності, невдоволення собою та підвищує самооцінку. Також вважається, що вона допомагає зняти частину проблем, що виникли з вини навколишніх.
- 6 грудня. Місяць у знаку Лева. Під його впливом волосся стає густішим. Взагалі сьогодні відмінний день для відвідування майстра перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.
- 7 грудня. Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцниться, покращиться структура, ріст прискориться, випадіння волосся помітно зменшиться.
- 8 грудня. Чудово пройде фарбування, навіть зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довго збереже свою форму і дозволить волоссю набратися енергії та сил, вони матимуть кращий вигляд, кінчики довше не будуть сіктися.
- 9 грудня. Об'ємні локони у вашій укладці привернуть позитивну енергію.
- 10 грудня. Після стрижки волосся починає швидше рости, але стає повітряним та неслухняним, так само локони можуть почати витися і погано піддаватися укладці.
- 11 грудня. Стрижка сьогодні може вплинути на стосунки з протилежною статтю як в кращий, так і в гірший бік.
- 12 грудня. Красива, в якомусь сенсі особлива зачіска, збільшить приплив позитивної енергії, вона повинна бути акуратною і лаконічною.
- 13 грудня. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, сьогодні краще не стригтися. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним.
- 14 грудня. Зберегти укладку в первозданному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся буде важко. Хімічна завивка протримається не довго.
- 15 грудня. Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадіння волосся значно скоротиться.
У грудні спробуйте нову зачіску
- 16 грудня. Стрижка забезпечить приплив матеріальної енергії, іншими словами, хочете збільшити своє матеріальне становище, саме час змінити довжину волосся.
- 17 грудня. Сьогодні хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок.
- 18 грудня. Якщо знайти підхід до свого волосся, всі ваші починання та ідеї принесуть вам максимальну користь.
- 19 грудня. Пофарбувавши волосся натуральними барвниками у світлий тон, ви привернете ділові зв'язки.
- 20 грудня. Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся, сьогодні їм варто провести оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури.
- 21 грудня. Через стрижки та миття голови може з'явитися лупа, якщо є така можливість, то варто утриматися від цих дій.
- 22 грудня. Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх зростання і поліпшить загальний стан.
- 23 грудня. Укладання варто проводити за допомогою косметики, яка містить колаген або віск.
- 24 грудня. Стрижка сьогодні може негативно вплинути на ваше самопочуття.
- 25 грудня. Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гірше, а можливо і краще.
- 26 грудня. Сьогоднішня зачіска, незвичайна і яскрава дозволить привернути до себе погляди протилежної статі та допоможе розв'язувати проблеми на особистому фронті.
- 27 грудня. День підійде для завивки, в тому числі й хімічної, фарбування волосся, тонування.
- 28 грудня. Стрижка волосся в цей день може негативно позначитися на душевному спокої, призвести до депресії та навіть страху.
- 29 грудня. Для настройки на прийом позитивної та теплої енергії, варто позбутися від кучерів і віддати перевагу прямому витягнутому волоссю.
- 30 грудня. Щоб отримати з космосу якомога більше енергії природи, варто заплести волосся в високий пучок.
- 31 грудня. У свою зачіску варто вплести яскраву стрічку жовто-червоних відтінків, щоб привернути до себе потужну енергію сонця.
Сплануйте заздалегідь похід у салон краси у грудні
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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