Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся

Місячний календар на грудень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на грудень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у грудні, аби зміни іміджу не розчарували вас.

Коли можна стригти волосся у грудні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

ГРУДЕНЬ 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Місячний календар стрижок на грудень

1 грудня . Для досягнення внутрішньої гармонії та спокою можна пофарбувати волосся в темний тон натуральними рослинними барвниками.

. Для досягнення внутрішньої гармонії та спокою можна пофарбувати волосся в темний тон натуральними рослинними барвниками. 2 грудня . Якщо незабаром ви плануєте кардинальні зміни у своєму житті, то стрижка допоможе здійснити задумане, в іншому випадку від нової стрижки варто відмовитися.

. Якщо незабаром ви плануєте кардинальні зміни у своєму житті, то стрижка допоможе здійснити задумане, в іншому випадку від нової стрижки варто відмовитися. 3 грудня . Якщо ви хочете позбутися від зайвої опіки своїх близьких або самим перестати занадто піклуватися про близьких, сьогодні варто підстригтися. Але якщо ваші відносини не найтепліші, то від стрижки варто відмовитися.

. Якщо ви хочете позбутися від зайвої опіки своїх близьких або самим перестати занадто піклуватися про близьких, сьогодні варто підстригтися. Але якщо ваші відносини не найтепліші, то від стрижки варто відмовитися. 4 грудня . Місяць перебуває у фазі зростання. Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити його ріст і зміцнити коріння волосся.

. Місяць перебуває у фазі зростання. Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити його ріст і зміцнити коріння волосся. 5 грудня . Стрижка допомагає позбутися самотності, невдоволення собою та підвищує самооцінку. Також вважається, що вона допомагає зняти частину проблем, що виникли з вини навколишніх.

. Стрижка допомагає позбутися самотності, невдоволення собою та підвищує самооцінку. Також вважається, що вона допомагає зняти частину проблем, що виникли з вини навколишніх. 6 грудня . Місяць у знаку Лева. Під його впливом волосся стає густішим. Взагалі сьогодні відмінний день для відвідування майстра перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.

. Місяць у знаку Лева. Під його впливом волосся стає густішим. Взагалі сьогодні відмінний день для відвідування майстра перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення. 7 грудня . Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцниться, покращиться структура, ріст прискориться, випадіння волосся помітно зменшиться.

. Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцниться, покращиться структура, ріст прискориться, випадіння волосся помітно зменшиться. 8 грудня . Чудово пройде фарбування, навіть зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довго збереже свою форму і дозволить волоссю набратися енергії та сил, вони матимуть кращий вигляд, кінчики довше не будуть сіктися.

. Чудово пройде фарбування, навіть зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довго збереже свою форму і дозволить волоссю набратися енергії та сил, вони матимуть кращий вигляд, кінчики довше не будуть сіктися. 9 грудня . Об'ємні локони у вашій укладці привернуть позитивну енергію.

. Об'ємні локони у вашій укладці привернуть позитивну енергію. 10 грудня . Після стрижки волосся починає швидше рости, але стає повітряним та неслухняним, так само локони можуть почати витися і погано піддаватися укладці.

. Після стрижки волосся починає швидше рости, але стає повітряним та неслухняним, так само локони можуть почати витися і погано піддаватися укладці. 11 грудня . Стрижка сьогодні може вплинути на стосунки з протилежною статтю як в кращий, так і в гірший бік.

. Стрижка сьогодні може вплинути на стосунки з протилежною статтю як в кращий, так і в гірший бік. 12 грудня . Красива, в якомусь сенсі особлива зачіска, збільшить приплив позитивної енергії, вона повинна бути акуратною і лаконічною.

. Красива, в якомусь сенсі особлива зачіска, збільшить приплив позитивної енергії, вона повинна бути акуратною і лаконічною. 13 грудня . Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, сьогодні краще не стригтися. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним.

. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, сьогодні краще не стригтися. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним. 14 грудня . Зберегти укладку в первозданному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся буде важко. Хімічна завивка протримається не довго.

. Зберегти укладку в первозданному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся буде важко. Хімічна завивка протримається не довго. 15 грудня. Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадіння волосся значно скоротиться.

У грудні спробуйте нову зачіску

16 грудня . Стрижка забезпечить приплив матеріальної енергії, іншими словами, хочете збільшити своє матеріальне становище, саме час змінити довжину волосся.

. Стрижка забезпечить приплив матеріальної енергії, іншими словами, хочете збільшити своє матеріальне становище, саме час змінити довжину волосся. 17 грудня . Сьогодні хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок.

. Сьогодні хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок. 18 грудня . Якщо знайти підхід до свого волосся, всі ваші починання та ідеї принесуть вам максимальну користь.

. Якщо знайти підхід до свого волосся, всі ваші починання та ідеї принесуть вам максимальну користь. 19 грудня . Пофарбувавши волосся натуральними барвниками у світлий тон, ви привернете ділові зв'язки.

. Пофарбувавши волосся натуральними барвниками у світлий тон, ви привернете ділові зв'язки. 20 грудня . Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся, сьогодні їм варто провести оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури.

. Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся, сьогодні їм варто провести оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури. 21 грудня . Через стрижки та миття голови може з'явитися лупа, якщо є така можливість, то варто утриматися від цих дій.

. Через стрижки та миття голови може з'явитися лупа, якщо є така можливість, то варто утриматися від цих дій. 22 грудня . Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх зростання і поліпшить загальний стан.

. Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх зростання і поліпшить загальний стан. 23 грудня . Укладання варто проводити за допомогою косметики, яка містить колаген або віск.

. Укладання варто проводити за допомогою косметики, яка містить колаген або віск. 24 грудня . Стрижка сьогодні може негативно вплинути на ваше самопочуття.

. Стрижка сьогодні може негативно вплинути на ваше самопочуття. 25 грудня . Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гірше, а можливо і краще.

. Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гірше, а можливо і краще. 26 грудня . Сьогоднішня зачіска, незвичайна і яскрава дозволить привернути до себе погляди протилежної статі та допоможе розв'язувати проблеми на особистому фронті.

. Сьогоднішня зачіска, незвичайна і яскрава дозволить привернути до себе погляди протилежної статі та допоможе розв'язувати проблеми на особистому фронті. 27 грудня . День підійде для завивки, в тому числі й хімічної, фарбування волосся, тонування.

. День підійде для завивки, в тому числі й хімічної, фарбування волосся, тонування. 28 грудня . Стрижка волосся в цей день може негативно позначитися на душевному спокої, призвести до депресії та навіть страху.

. Стрижка волосся в цей день може негативно позначитися на душевному спокої, призвести до депресії та навіть страху. 29 грудня . Для настройки на прийом позитивної та теплої енергії, варто позбутися від кучерів і віддати перевагу прямому витягнутому волоссю.

. Для настройки на прийом позитивної та теплої енергії, варто позбутися від кучерів і віддати перевагу прямому витягнутому волоссю. 30 грудня . Щоб отримати з космосу якомога більше енергії природи, варто заплести волосся в високий пучок.

. Щоб отримати з космосу якомога більше енергії природи, варто заплести волосся в високий пучок. 31 грудня. У свою зачіску варто вплести яскраву стрічку жовто-червоних відтінків, щоб привернути до себе потужну енергію сонця.

Сплануйте заздалегідь похід у салон краси у грудні

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