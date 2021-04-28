29 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 квітня, у світі відзначають Всесвітній день танцю, а віряни відзначають Великий четвер (Чистий четвер). До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, які сьогодні свята та що не можна робити на Радіо МАКСИМУМ!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 29 квітня віряни відзначають Великий четвер. Його також називають Чистим четвергом.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 29 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Галина, Ірина, Леонід, Богуслав, а також Роберт. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день бажань

Всесвітній день танцю

Всеукраїнський день футболу

998 – за наказом імператора Священної Римської імперії стратили лідера повстання проти Папи Римського Григорія V патриція Кресчентіуса.

1429 – під час Столітньої війни французькі війська, очолювані 17-річною Жанною д'Арк, перемогли англійців у битві за Орлеан

1624 – Людовик XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.

1648 – почалася битва під Жовтими Водами.

1661 – китайські війська зайняли острів Тайвань.

1676 – поблизу берегів Сицилії в битві з французьким флотом загинув знаменитий нідерландський адмірал Мікіель де Рюйтер.

1707 – окремий шотландський парламент було ліквідовано. Його депутати влилися до складу англійського парламенту. Завершилося об'єднання Королівства Англія та Королівства Шотландія в єдину державу – Королівство Великої Британії.

1770 – британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії.

1854 – зіткнувся з американським судном і затонув німецький вітрильник "Фаворит", 201 особа загинула.

1863 – у Російській імперії скасовані тілесні покарання і клеймування за рішенням суду.

1882 – у Берліні почала діяти перша у світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske, нині Siemens AG.

1897 – британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона.

1913 – Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками

1915 – розпочались бої загонів УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.

1918 – на сесії Української Центральної Ради було схвалено Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з'їзд хліборобів за підтримки німців проголосив П. Скоропадського гетьманом України; того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори

1931 – у СРСР проведена перша дослідна телетрансляція.

1933 – при ЦК ВКП(б) створена Центральна комісія з чищення партії.

1945 – американські війська звільнили в'язнів концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронців табору.

1975 – останні американські війська покинули В'єтнам.

1975 – у Донецьку введена в дію найглибша в СРСР шахта імені Скочинського.

1982 – населення Китаю перевищило мільярд людей.

1990 – у Києві прийняте рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки та створення на її базі Української республіканської партії.

1992 – Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини в якому поступилася з рахунком 1-3, єдиний у цьому матчі гол господарів забив Іван Гецко, ставши першим бомбардиром збірної України. Цей день відзначається як Всеукраїнський день футболу.

1995 – на референдумі 95 % виборців Казахстану проголосували за продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2001 року.

2011 – весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 КВІТНЯ

1727 – Жан Жорж Новер, французький хореограф, реформатор балету. Дату його народження відзначають як Міжнародний день танцю – мистецтва, що зближує людей.

1785 – Карл Дрез, німецький винахідник. Серед його винаходів велосипед і друкарська машинка. Винахід Дреза назвали на його честь дрезиною.

1854 – Анрі Пуанкаре, французький математик, фізик, філософ.

1872 – Теофіл Ріхтер, український та радянський музикант, викладач, композитор. Батько Святослава Ріхтера.

1875 – Рафаель Сабатіні, всесвітньо відомий англомовний письменник італійського і англійського походження.

1879 – Томас Бічем, британський оперний диригент і балетний імпресаріо.

1893 – Гарольд Клейтон Юрі, американський хімік. Лауреат Нобелівської премії з хімії (1934).

1897 – Георгій Шпагін, російський конструктор зброї, творець кулемета ППШ.

1899 – Дюк Еллінгтон, афроамериканський джазовий музикант, композитор, піаніст, керівник всесвітньо відомого оркестру.

1917 – Майя Дерен, американська режисерка та акторка незалежного кіно, хореограф, етнограф, поетеса, теоретик авангарду; родом з Києва.

1926 – Пол Берен, американський інженер, науковець і винахідник, один з прабатьків сучасного Інтернету.

1958 – Мішель Пфайффер, американська кіноакторка ("Заміжня за мафією").

1964 – Ірина Фаріон, український мовознавець і політик.

1970 – Ума Турман, американська акторка.

1970 – Андре Агассі, американський тенісист.

1978 – Боб Браян, американський тенісист, спеціаліст із парної гри, грає в парі з братом-близнюком Майком Браяном.

1978 – Майк Браян, американський тенісист, спеціаліст із парної гри, грає в парі з братом-близнюком Бобом Браяном.

1985 – Денис Пояцика, український боксер-любитель, чемпіон Європи 2006 року, бронзовий призер 2010 р. та 2013 р.

1987 – Сара Еррані, італійська тенісистка.

1989 – Домагой Віда, хорватський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зацвіла вільха – можна сіяти гречку

Ліщина "запалала" – прикмета до того, що пора саджати ліс

Яри "грають", а потім підмерзають – перешкод врожаю буде багато

Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.

Гучний грім – до багатого врожаю хліба.

Якщо розвелося багато хрущів, то буде засуха

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня надто багато працювати;

Не гоже нині залишати оселю брудною;

Не можна сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не бажано у цей день сваритися з рідними та близькими.

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