29 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 грудня, віряни вшановують пам'ять святого Аггея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Аггея або Огія. Він був одним з останніх пророків Старого Завіту.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 29 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день збереження біологічної різноманітності

1845 – Через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступила як 28-й штат до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою.

1891 – Томас Едісон запатентував радіо.

1911 – Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами – 111 км/год.

1937 – Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву "Ейре".

1940 – Лондон був підданий найпотужнішому за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників.

1958 – З Карного кодексу СРСР виключено поняття "ворог народу".

1964 – Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС.

1989 – Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни.

1991 – Відкриті станції київського метро "Видубичі" та "Дружби народів".

1991 – Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш.

1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію "Пласт".

1995 – Відкриття метрополітену у Дніпропетровську.

1996 – У Гватемалі закінчилася 36-річна громадянська війна.

1998 – Червоні кхмери в Камбоджі попросили вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей.

2008 – Почалася нова "газова війна" Росії проти України

2014 – на телеканалі СТБ вийшов останній випуск шоу Куб.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ГРУДНЯ

1709 – Єлизавета, російська імператриця, дочка Петра I.

1721 – Жанна-Антуанетта Пуассон, маркіза де Помпадур, фаворитка французького короля Людовика XV.

1766 – Чарльз Макінтош, шотландський хімік, винахідник просоченої гумою тканини у 1823 році. Його іменем було названо плащі, що виготовлялись з подібної тканини.

1788 – Християн Юргенсен Томсен, данський археолог.

1800 – Чарльз Нельсон Гудєар, американський інженер, винахідник процесу вулканізації гуми.

1875 – Микола Стражеско, український терапевт.

1876 – Пабло Касальс, іспанський віолончеліст, композитор і диригент.

1877 – Щербаківський Данило Михайлович, мистецтвознавець, музейник, вчений секретар та академік Української державної академії мистецтв.

1891 – Володимир Симиренко, український учений-садівник, селекціонер, помолог, один із перших агроекологів.

1893 – Лісовський Роберт Антонович, український художник-графік, послідовник Михайла Бойчука і Георгія Нарбута. Автор емблеми ОУН "Тризуб з мечем".

1896 – Хосе Давид Альфаро Сікейрос, мексиканський художник-монументаліст.

1906 – Сергій Корольов, український конструктор ракетно-космічних систем.

1922 – Володимир Миколайович Югай, український живописець, заслужений художник УРСР.

1970 – Григорій Місютін, український гімнаст, чемпіон світу.

1972 – Джуд Лоу , британський актор театру та кіно ("Талановитий містер Ріплі", "Холодна гора", "Близькість").

, британський актор театру та кіно ("Талановитий містер Ріплі", "Холодна гора", "Близькість"). 1972 – Євген Нищук, український актор театру і кіно. Міністр культури України.

1979 – Андрій Котельник, український боксер, срібний призер Олімпійських ігор.

1981 – Думанський Нестор Остапович, український педагог, викладач Національного університету "Львівська політехніка".

1985 – Афіна Онассіс, внучка і спадкоємниця фінансового магната Аристотеля Онассіса, наймолодша мільярдерка у світі.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Який Агей, таким і квітень буде.

Якщо іній на вулиці, то на Святки тепло буде.

Мороз в цей день обіцяє холодну погоду до Хрещення.

Якщо мороз малює на склі візерунки, то холоди ще 20 днів протримаються.

Холоди та негода в Аггеєв день віщують сувору зиму.

Вітряна погода і сніг, який лежить впритул до паркану, – погана прикмета. Літо буде неврожайним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не бажано одягати червоне та довго дивитися на себе в дзеркало. Так ви можете накликати на себе біду.

Також у цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв'язках.

Не можна вдягати одяг навиворіт. Якщо вже таке сталося, то краще негайно перевдягнутися.

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