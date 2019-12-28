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29 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 грудня, віряни вшановують пам'ять святого Аггея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Аггея або Огія. Він був одним з останніх пророків Старого Завіту.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 29 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день збереження біологічної різноманітності
- 1845 – Через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступила як 28-й штат до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою.
- 1891 – Томас Едісон запатентував радіо.
- 1911 – Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами – 111 км/год.
- 1937 – Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву "Ейре".
- 1940 – Лондон був підданий найпотужнішому за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників.
- 1958 – З Карного кодексу СРСР виключено поняття "ворог народу".
- 1964 – Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС.
- 1989 – Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни.
- 1991 – Відкриті станції київського метро "Видубичі" та "Дружби народів".
- 1991 – Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш.
- 1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію "Пласт".
- 1995 – Відкриття метрополітену у Дніпропетровську.
- 1996 – У Гватемалі закінчилася 36-річна громадянська війна.
- 1998 – Червоні кхмери в Камбоджі попросили вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей.
- 2008 – Почалася нова "газова війна" Росії проти України
- 2014 – на телеканалі СТБ вийшов останній випуск шоу Куб.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ГРУДНЯ
- 1709 – Єлизавета, російська імператриця, дочка Петра I.
- 1721 – Жанна-Антуанетта Пуассон, маркіза де Помпадур, фаворитка французького короля Людовика XV.
- 1766 – Чарльз Макінтош, шотландський хімік, винахідник просоченої гумою тканини у 1823 році. Його іменем було названо плащі, що виготовлялись з подібної тканини.
- 1788 – Християн Юргенсен Томсен, данський археолог.
- 1800 – Чарльз Нельсон Гудєар, американський інженер, винахідник процесу вулканізації гуми.
- 1875 – Микола Стражеско, український терапевт.
- 1876 – Пабло Касальс, іспанський віолончеліст, композитор і диригент.
- 1877 – Щербаківський Данило Михайлович, мистецтвознавець, музейник, вчений секретар та академік Української державної академії мистецтв.
- 1891 – Володимир Симиренко, український учений-садівник, селекціонер, помолог, один із перших агроекологів.
- 1893 – Лісовський Роберт Антонович, український художник-графік, послідовник Михайла Бойчука і Георгія Нарбута. Автор емблеми ОУН "Тризуб з мечем".
- 1896 – Хосе Давид Альфаро Сікейрос, мексиканський художник-монументаліст.
- 1906 – Сергій Корольов, український конструктор ракетно-космічних систем.
- 1922 – Володимир Миколайович Югай, український живописець, заслужений художник УРСР.
- 1970 – Григорій Місютін, український гімнаст, чемпіон світу.
- 1972 – Джуд Лоу, британський актор театру та кіно ("Талановитий містер Ріплі", "Холодна гора", "Близькість").
- 1972 – Євген Нищук, український актор театру і кіно. Міністр культури України.
- 1979 – Андрій Котельник, український боксер, срібний призер Олімпійських ігор.
- 1981 – Думанський Нестор Остапович, український педагог, викладач Національного університету "Львівська політехніка".
- 1985 – Афіна Онассіс, внучка і спадкоємниця фінансового магната Аристотеля Онассіса, наймолодша мільярдерка у світі.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Який Агей, таким і квітень буде.
- Якщо іній на вулиці, то на Святки тепло буде.
- Мороз в цей день обіцяє холодну погоду до Хрещення.
- Якщо мороз малює на склі візерунки, то холоди ще 20 днів протримаються.
- Холоди та негода в Аггеєв день віщують сувору зиму.
- Вітряна погода і сніг, який лежить впритул до паркану, – погана прикмета. Літо буде неврожайним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не бажано одягати червоне та довго дивитися на себе в дзеркало. Так ви можете накликати на себе біду.
- Також у цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв'язках.
- Не можна вдягати одяг навиворіт. Якщо вже таке сталося, то краще негайно перевдягнутися.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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