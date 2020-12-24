На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Символ року 2021 по східному календарю: що нас чекає?
-
- 19
Згідно з Китайським гороскопом, 2021 рік пройде під заступництвом Білого металевого Бика. Як зустріти, коли настане і чого чекати в новому році Бика дізнаєтеся далі.
Надскладний 2020 рік уже добігає кінця. На його зміну приходить новий рік, символом якого за східним календарем є Металевий або Білий Бик. Що ж нас чекає у 2021 році та як правильно його зустріти, щоб все вдалося? Що вдягнути та приготувати аби задовольнити Бика?
І ще: 5 зимових книг, які варто подарувати дитині на Новий рік
Особливості Східного календаря
Вважається, що 12 тварин у китайському календарі Зодіаку – це тварини, які з'явилися у відповідь на запрошення Будди або Нефритового імператора на свято. Інша легенда говорить, що тварини билися за своє місце в календарі. Для справедливого вирішення конфлікту боги змусили їх змагатися, перебігаючи річку. Порядок звірів у календарі показує їх результат – перший прибіг щур, свиня фінішує останньою.
Кожен рік китайського Зодіаку представлений іншою твариною, всього їх є 12: щур, віл, тигр, кролик, дракон, змія, кінь, вівця, мавпа, півень, собака та свиня.
Існує також п'ять елементів, присвоєних 12 тваринам, що дають різні характеристики кожній тварині. Віднесення кожного з п'яти елементів: метал, вода, дерево, вогонь і земля. 12 років створюють 60 різних комбінацій, та утворюють 60-річний цикл.
Прийдешній 2021 рік буде роком Металевого або Білого Бика.
Характеристика Білого Бика
Бик уособлює силу, родючість, а елемент 2021 року – це метал, який лише зміцнює цей символ. Символ 2021 року характеризується великою працьовитістю та може забезпечити добробут усієї сім'ї. Це час прагматиків, стриманих, консервативних, педантичних і надійних людей.
Бик спокійний і рішучий. Він цінує працьовитість, чесність і сімейні зв'язки. І це, безумовно, допоможе працьовитим людям реалізувати свої плани. У 2021 році тим, хто чесно та добросовісно працює, доведеться багато працювати. Бик неодмінно допоможе вам піднятися кар'єрними сходинками, створити бізнес, вигідно інвестувати та отримати гарну винагороду за виконану роботу. Це буде рік, коли ми повністю відчуємо вагу своїх обов'язків, рік, коли потрібно подвоїти наші зусилля, щоб взагалі чогось досягти.
Металевий бик є втіленням надійності, а це означає, що будуть оцінені такі якості характеру: терпіння, стриманість та відповідальність. Це також хороший рік для зміцнення та розвитку романтичних стосунків. Білий Бик цінує тих, хто не відвертається від прохань близьких. У 2021 році вдача усміхнеться тим, хто прагне створити сім'ю – символ року допоможе знайти другу половинку. Рік бика також чудово підходить для наведення порядку в сімейному житті. Зрештою, якщо сімейне життя спокійне, все вирішується!
З фінансовою стороною життя все складеться добре. Пощастить тим, хто хоче заощадити або заробити на нерухомість чи машину.
Щодо емоцій, то рік буде спокійним. Варто уникати тривоги, стресу та надмірної емоційності, щоб не потрапити в немилість господаря року. Рік також буде вдалим для ділових зустрічей, дружніх стосунків та пошуку справжньої пари.
Цього року не відбудеться вибухових чи катастрофічних подій, тому це сприятливий рік для відновлення чи консолідації економіки, рік довгострокових інвестицій (особливо для створення резервного запасу на наступні непродуктивні роки).
Оскільки символ року – металевий бик, кольором року буде і білий. Окрім білого, супутниками бика є і такі відтінки: жовтий та зелений – кольори, які за фен-шуєм приваблюють процвітання та успіх. Щоб збільшити удачу, варто носити металеві аксесуари.
В чому зустрічати Новий рік жінкам?
Астрологи рекомендують зустрічати Новий рік у світлих пастельних тонах. Актуальними будуть золотисті та срібні аксесуари та елементи на одязі. Родзинкою образу стануть масивні золоті та срібні прикраси. Головне – не вдягайте сукню, в якій зустрічали минулий Новий рік, оскільки є ризик, що позитивні зміни не прийдуть.
В чому зустрічати Новий рік чоловікам?
Чоловікам варто вдягнути елегантний костюм чи сорочку, адже це саме той стриманий образ, який буде поважати Білий Бик.
Що приготувати на новорічний стіл?
Почастуйте Бика традиційними новорічними смаколиками. Забудь цьогоріч про телятину та заливні страви на столі, оскільки це може розсердити бика. Найкраще пасуватимуть страви з овочів та курятини. Алкоголю у 2021 році має бути мінімум, оскільки Бик не терпить п'янства.
Як прикрасити будинок до Нового року?
Оселю варто прикрасити стриманими та благородними відтінками: білий, світло-жовтий, бежевий. Дотримуйтесь цьогоріч мінімалістичного та екостилів у декорі. Добре дивитимуться прикраси із натуральних матеріалів: дерева та металу. Яскравий червоний та жовтогарячий дратуватимуть Білого Бика. Стіл у Новорічну ніч варто застелити білою вишуканою скатертиною. Добре також використати у декорі білі та молочні свічки.
Отже, 2021 рік Металічного Бика буде спокійним та щасливим для усіх знаків Зодіаку. Наполегливість, працьовитість та скромність – запорука успіху у новому році. Дотримуйтесь наших рекомендацій і Бик принесе вам тільки добробут та злагоду.
До теми: Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
- 24 грудня
-
22:17Фінансовий гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
22:03Чоловіки склали ТОП найбільш небажаних подарунків
-
21:50Символ року 2021 по східному календарю: що нас чекає?
-
21:43Переможниця Супер Топ-модель по-українськи 2020 – Таня Брик: біографія й фото
-
21:319-річний хлопчик став найуспішнішим ютуб-блогером: що він публікує в мережі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:1525 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:00Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради
-
20:44Google запустила новорічний сайт, на якому можна побачити, де зараз Санта-Клаус
-
20:32Сценарій до Нового року 2021 для дорослих: ідеї новорічного свята
-
20:19Європейський автомобіль року: відомий список моделей-претендентів
-
20:00Легкі салати на Новий рік 2021: смачні рецепти з фото
-
19:47Чому перед Різдвом люди рідше займаються сексом: відповідь науковців
-
19:31Науковці розповіли, чим корисні для здоров'я новорічні свята
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:195 сухофруктів, які принесуть максимум користі вашому здоров'ю
-
19:00Як схуднути до Нового року за 2 тижні: ефективні дієти і вправи
-
18:43Xiaomi потролила OnePlus, яка потролила Apple
-
18:15Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Блогери зняли пародійний кліп для серіалу Мандалорець: кумедне відео
-
17:40Привітання з католицьким Різдвом 2020 у прозі: побажання своїми словами на 25 грудня
-
17:22Найочікуваніші фільми 2021: ТОП найкращих кінопрем'єр нового року
-
17:00Співачка Rihanna випустить книгу з рецептами карибської кухні
-
16:48Учені передбачили нові "ревучі 20-ті" після пандемії COVID-19
-
16:17У мережі показали милу різдвяну листівку принца Гаррі та Меган Маркл
- 24 грудня
-
21:50Символ року 2021 по східному календарю: що нас чекає?
-
20:19Європейський автомобіль року: відомий список моделей-претендентів
-
17:22Найочікуваніші фільми 2021: ТОП найкращих кінопрем'єр нового року
-
14:00Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
13:155 зимових книг, які варто подарувати дитині на Новий рік
-
11:20Погода на Новий Рік 2021: прогноз синоптиків на 1 січня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 грудня
-
07:18Названі найкращі міські автомобілі на ринку України
- 23 грудня
-
21:51Що збуджує жінок найбільше: дослідження, яке варто взяти на озброєння чоловікам
-
18:30Що подарувати колегам на Новий рік 2021: ідеї небанальних подарунків
-
18:00Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
14:15Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
-
11:25ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути
-
09:56Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 грудня
-
07:47Учені розповіли, як стати щасливішим у 2021 році
- 22 грудня
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня
-
07:49VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
- 21 грудня
-
20:11Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі