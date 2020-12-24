Символ року 2021 по східному календарю: що нас чекає?

Згідно з Китайським гороскопом, 2021 рік пройде під заступництвом Білого металевого Бика. Як зустріти, коли настане і чого чекати в новому році Бика дізнаєтеся далі.

Надскладний 2020 рік уже добігає кінця. На його зміну приходить новий рік, символом якого за східним календарем є Металевий або Білий Бик. Що ж нас чекає у 2021 році та як правильно його зустріти, щоб все вдалося? Що вдягнути та приготувати аби задовольнити Бика?

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Особливості Східного календаря

Вважається, що 12 тварин у китайському календарі Зодіаку – це тварини, які з'явилися у відповідь на запрошення Будди або Нефритового імператора на свято. Інша легенда говорить, що тварини билися за своє місце в календарі. Для справедливого вирішення конфлікту боги змусили їх змагатися, перебігаючи річку. Порядок звірів у календарі показує їх результат – перший прибіг щур, свиня фінішує останньою.

Кожен рік китайського Зодіаку представлений іншою твариною, всього їх є 12: щур, віл, тигр, кролик, дракон, змія, кінь, вівця, мавпа, півень, собака та свиня.

Існує також п'ять елементів, присвоєних 12 тваринам, що дають різні характеристики кожній тварині. Віднесення кожного з п'яти елементів: метал, вода, дерево, вогонь і земля. 12 років створюють 60 різних комбінацій, та утворюють 60-річний цикл.

Прийдешній 2021 рік буде роком Металевого або Білого Бика.

Характеристика Білого Бика

Бик уособлює силу, родючість, а елемент 2021 року – це метал, який лише зміцнює цей символ. Символ 2021 року характеризується великою працьовитістю та може забезпечити добробут усієї сім'ї. Це час прагматиків, стриманих, консервативних, педантичних і надійних людей.

Бик спокійний і рішучий. Він цінує працьовитість, чесність і сімейні зв'язки. І це, безумовно, допоможе працьовитим людям реалізувати свої плани. У 2021 році тим, хто чесно та добросовісно працює, доведеться багато працювати. Бик неодмінно допоможе вам піднятися кар'єрними сходинками, створити бізнес, вигідно інвестувати та отримати гарну винагороду за виконану роботу. Це буде рік, коли ми повністю відчуємо вагу своїх обов'язків, рік, коли потрібно подвоїти наші зусилля, щоб взагалі чогось досягти.

Металевий бик є втіленням надійності, а це означає, що будуть оцінені такі якості характеру: терпіння, стриманість та відповідальність. Це також хороший рік для зміцнення та розвитку романтичних стосунків. Білий Бик цінує тих, хто не відвертається від прохань близьких. У 2021 році вдача усміхнеться тим, хто прагне створити сім'ю – символ року допоможе знайти другу половинку. Рік бика також чудово підходить для наведення порядку в сімейному житті. Зрештою, якщо сімейне життя спокійне, все вирішується!

З фінансовою стороною життя все складеться добре. Пощастить тим, хто хоче заощадити або заробити на нерухомість чи машину.

Щодо емоцій, то рік буде спокійним. Варто уникати тривоги, стресу та надмірної емоційності, щоб не потрапити в немилість господаря року. Рік також буде вдалим для ділових зустрічей, дружніх стосунків та пошуку справжньої пари.

Цього року не відбудеться вибухових чи катастрофічних подій, тому це сприятливий рік для відновлення чи консолідації економіки, рік довгострокових інвестицій (особливо для створення резервного запасу на наступні непродуктивні роки).

Оскільки символ року – металевий бик, кольором року буде і білий. Окрім білого, супутниками бика є і такі відтінки: жовтий та зелений – кольори, які за фен-шуєм приваблюють процвітання та успіх. Щоб збільшити удачу, варто носити металеві аксесуари.

В чому зустрічати Новий рік жінкам?

Астрологи рекомендують зустрічати Новий рік у світлих пастельних тонах. Актуальними будуть золотисті та срібні аксесуари та елементи на одязі. Родзинкою образу стануть масивні золоті та срібні прикраси. Головне – не вдягайте сукню, в якій зустрічали минулий Новий рік, оскільки є ризик, що позитивні зміни не прийдуть.

В чому зустрічати Новий рік чоловікам?

Чоловікам варто вдягнути елегантний костюм чи сорочку, адже це саме той стриманий образ, який буде поважати Білий Бик.

Що приготувати на новорічний стіл?

Почастуйте Бика традиційними новорічними смаколиками. Забудь цьогоріч про телятину та заливні страви на столі, оскільки це може розсердити бика. Найкраще пасуватимуть страви з овочів та курятини. Алкоголю у 2021 році має бути мінімум, оскільки Бик не терпить п'янства.

Як прикрасити будинок до Нового року?

Оселю варто прикрасити стриманими та благородними відтінками: білий, світло-жовтий, бежевий. Дотримуйтесь цьогоріч мінімалістичного та екостилів у декорі. Добре дивитимуться прикраси із натуральних матеріалів: дерева та металу. Яскравий червоний та жовтогарячий дратуватимуть Білого Бика. Стіл у Новорічну ніч варто застелити білою вишуканою скатертиною. Добре також використати у декорі білі та молочні свічки.

Отже, 2021 рік Металічного Бика буде спокійним та щасливим для усіх знаків Зодіаку. Наполегливість, працьовитість та скромність – запорука успіху у новому році. Дотримуйтесь наших рекомендацій і Бик принесе вам тільки добробут та злагоду.

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