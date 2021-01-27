28 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 січня віряни вшановують пам'ять пpеподобних Павла Фівейського і Іоаннa Кущника, а у світі відзначають Міжнародний день захисту персональних даних. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.

Дата 28 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 28 січня віряни вшановують пам'ять святого Макарія Великого і преподобного.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 28 січня, іменини відзначають власники таких імен: Алпсидій, Варлам, Гаврило, Герасим, Олена, Елпидій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор, Марлен, Фома, а також Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день захисту персональних даних

Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни

1820 – російська експедиція на кораблях "Схід" та "Мирний" під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.

1855 – по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

1919 – у Чехословаччині засновано Університет Масарика.

1920 – виставою В. Винниченка "Гріх" у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).

1921 – у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам'ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки

1929 – у Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця

1958 – компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.

1986 – через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник "Челленджер"

1990 – у Бухаресті відбулися продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента Румунії Ілієску з його посади.

1992 – національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

2002 – у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського "Динамо" обіграли московський "Спартак" з рахунком 4:3.

2003 – у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про російсько-український державний кордон.

2010 – тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 СІЧНЯ

1611 – Ян Гевелій, польський астроном, автор перших карт Місяця, градоначальник Гданська.

1659 – П'єтро Баратта, італійський скульптор доби бароко.

1706 – Джон Баскервіль, англійська друкар і видавець, творець шрифтів нового стилю, що мають його ім'я.

1757 – Бруні Антоніо Бартоломео, італійський композитор, диригент і скрипаль.

1761 – Марґеріт Жерар, французька художниця, гравер, книжковий графік, представниця рококо, учениця Жана-Оноре Фраґонара.

1791 – Герольд Фердінан (Луї-Жозеф-Фердінан Герольд), французький композитор, автор музики до балету "Марна обережність". Батько Герольда Фердинана (політика), дід письменника і поета-символіста Герольда Андре-Фердинана (Еро).

1820 – Вільгельм Педерсен, данський художник. Був першим ілюстратором казок Ганса Крістіана Андерсена.

1853 – Володимир Соловйов, філософ, богослов, поет, публіцист, літературний критик; онук козацького сотника Василя Сковороди, брата філософа Григорія Сковороди.

1854 – Володимир Високович, патологоанатом, бактеріолог й епідеміолог.

1884 – Огюст Пікар, швейцарський учений, фізик, дослідник космічних променів, творець стратостатів і батискафів.

1902 – Альфред Барр, американський історик мистецтва і перший директор Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

1912 – Джексон Поллок, американський художник, один з визначних представників абстрактного експресіонізму.

1930 – Анатолій Ігнащенко, український архітектор, народний художник України

1935 – Леонід Грабовський, український композитор.

1938 – Леонід Жаботинський, український радянський спортсмен, важкоатлет.

1951 – Леонід Каденюк, український астронавт (перший космонавт незалежної України), Герой України, генерал-майор ЗСУ, заступник генерального інспектора генеральної військової інспекції при президенті України з питань авіації і космонавтики.

1977 – Такума Сато, японський автогонщик, пілот Формули-1.

1981 – Олеся Мамчич, поетеса.

1981 – Елайджа Вуд, американський кіноактор ("Володар перснів").

1982 – Богдана Матіяш, поетеса, філолог.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день дме сильний вітер, значить літо буде дощовим

Якщо синиці вранці 28 січня щебечуть під вікном, шукають укриття – незабаром вдарять сильні морози, і почнеться завірюха

Каркають ворони – чекай відлиги

Вітер дме – прикмета до того, що весь рік буде багато снігу і дощу

На небі 28 січня багато зірок – чекай доброго врожаю льону

На північній стороні видно хмари – мороз буде міцнішати

Зірки мерехтять 28 січня – чекай похолодання. Тьмяний зоряний світ – буде відлига

Сильний снігопад – вночі вдарять морози

Горобці сидять на деревах і не цвірінькають – скоро піде сніг

Ворон на Півночі голосно закаркав опівдні – прикмета до того, що буде мороз. На Півдні – чекай відлиги

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня зловживати алкоголем і надто багато їсти;

Не слід нині сваритися з рідними та близькими;

Не можна сьогодні виходити з дому після півночі;

Не гоже цього дня братися за виконання складної роботи.

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