20 речей, які в жодному разі не можна зливати в каналізацію

У раковину не можна викидати чимало речей

Скільки разів ви мили в раковині посуд із залишками їжі або чашки із кавовою гущею, а потім мусили чистити труби? Запам'ятайте: туалети й умивальники не є відрами для сміття, тому в них не мають потрапляти тверді відходи. Та й не всі рідини можна виливати в каналізацію!

До вашої уваги 20 речей, які ви ніколи не повинні кидати в каналізацію.

1. Макарони

Макарони продовжують набухати і після того, як змиваються в кухонну раковину, тим самим блокуючи злив і спричиняючи проблеми з сантехнікою.

Макаронні вироби

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2. Рис

Коли сухі або готові зерна потрапляють в стік, вони розбухають, і блокують злив так само, як і макарони.

3. Яєчна шкаралупа

Шкаралупа збільшує кількість гранульованих відходів і теж блокує каналізацію.

4. Кавова гуща

Сантехніки одностайні в тому, що кавова гуща є одним з найгірших злочинців, що викликають засмічення зливу. Тому перед тим, як мити чашки, викидайте гущу в смітник або в землю. Кавова гуща (і яєчна шкаралупа) відмінно підходять для створення компосту.

Фільтрована кава

5. Рослинна олія

Воно дуже легко змішується з іншими відходами й допомагає утворювати засмічення. Олію потрібно утилізувати будь-яким іншим способом, тільки не відправляючи її в каналізацію. Саме через жири відбувається майже 50% засмічень каналізаційних колекторів. Не забувайте, що заправки для салатів і майонезів також не слід викидати в каналізацію.

6. Тваринний жир

Зверніть увагу, що заборонено відправляти в каналізацію приготований / топлений жир від м'яса, птиці, ковбаси, бекону, шкіри, а також соуси.

7. Харчовий жир

Це – молочні продукти, в тому числі сир, морозиво, молоко і масло. Веганам слід пам'ятати, що горіхова олія також входить в цю категорію.

8. Наклейки

Крихітні наклейки на фруктах і овочах прилипають до стінок стоку. Якщо їх стане занадто багато, то вони зберуться уздовж стінок і фільтрів очисних споруд.

Наклейки на бананах

9. Презервативи

Вони виготовлені з латексу і не розпадаються у воді. Змиті в туалет, вони потрапляють у водойми і засмічують їх.

10. Паперові рушники

Поглинаючи вологу, вони розбухають і засмічують каналізацію.

11. Прокладки, тампони і підгузки

Прокладки і Ко вбирають дуже багато вологи, тож намертво заб'ють ваш водостік.

12. Серветки

Краще замініть їх носовими хустинками, які не так вбирають вологу і не засмічують дренажні труби.

Відмовтеся від серветок

13. Вологі серветки

Вологі серветки не розкладаються, як туалетний папір. Вони закупорюють центри очищення стічних вод.

14. Ватні диски і палички

Та ж сама ситуація, що із прокладками та вологими серветками.

15 . Фарби і розчинники

Більшість фарб потребують утилізації на звалищах небезпечних речовин.

16. Ліки

Приносьте всі невикористані / протерміновані ліки в місцеві аптеки, які повинні мати доступ до підрозділів по утилізації хімічних / медичних відходів. Існує також так звана програма повернення.

Не виливайте ліки в каналізацію

17. Фруктові кісточки

Кісточки засмічують стоки НЕ менше ніж камені. Альтернатива – викидати їх у ями для компосту.

18. Волосся з гребінців

Тут все очевидно, особливо якщо у вас довге волосся.

19. Апельсинова і лимонна шкірка

Шкірка повільно розкладається, тому дуже добре забиває стоки.

20. Борошно

Завжди викидайте його у відро для сміття. Борошно намертво твердне всередині дренажних труб.

Борошно слід викидати в сміття

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