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20 речей, які в жодному разі не можна зливати в каналізацію
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Скільки разів ви мили в раковині посуд із залишками їжі або чашки із кавовою гущею, а потім мусили чистити труби? Запам'ятайте: туалети й умивальники не є відрами для сміття, тому в них не мають потрапляти тверді відходи. Та й не всі рідини можна виливати в каналізацію!
До вашої уваги 20 речей, які ви ніколи не повинні кидати в каналізацію.
1. Макарони
Макарони продовжують набухати і після того, як змиваються в кухонну раковину, тим самим блокуючи злив і спричиняючи проблеми з сантехнікою.
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2. Рис
Коли сухі або готові зерна потрапляють в стік, вони розбухають, і блокують злив так само, як і макарони.
3. Яєчна шкаралупа
Шкаралупа збільшує кількість гранульованих відходів і теж блокує каналізацію.
4. Кавова гуща
Сантехніки одностайні в тому, що кавова гуща є одним з найгірших злочинців, що викликають засмічення зливу. Тому перед тим, як мити чашки, викидайте гущу в смітник або в землю. Кавова гуща (і яєчна шкаралупа) відмінно підходять для створення компосту.
5. Рослинна олія
Воно дуже легко змішується з іншими відходами й допомагає утворювати засмічення. Олію потрібно утилізувати будь-яким іншим способом, тільки не відправляючи її в каналізацію. Саме через жири відбувається майже 50% засмічень каналізаційних колекторів. Не забувайте, що заправки для салатів і майонезів також не слід викидати в каналізацію.
6. Тваринний жир
Зверніть увагу, що заборонено відправляти в каналізацію приготований / топлений жир від м'яса, птиці, ковбаси, бекону, шкіри, а також соуси.
7. Харчовий жир
Це – молочні продукти, в тому числі сир, морозиво, молоко і масло. Веганам слід пам'ятати, що горіхова олія також входить в цю категорію.
8. Наклейки
Крихітні наклейки на фруктах і овочах прилипають до стінок стоку. Якщо їх стане занадто багато, то вони зберуться уздовж стінок і фільтрів очисних споруд.
9. Презервативи
Вони виготовлені з латексу і не розпадаються у воді. Змиті в туалет, вони потрапляють у водойми і засмічують їх.
10. Паперові рушники
Поглинаючи вологу, вони розбухають і засмічують каналізацію.
11. Прокладки, тампони і підгузки
Прокладки і Ко вбирають дуже багато вологи, тож намертво заб'ють ваш водостік.
12. Серветки
Краще замініть їх носовими хустинками, які не так вбирають вологу і не засмічують дренажні труби.
13. Вологі серветки
Вологі серветки не розкладаються, як туалетний папір. Вони закупорюють центри очищення стічних вод.
14. Ватні диски і палички
Та ж сама ситуація, що із прокладками та вологими серветками.
15. Фарби і розчинники
Більшість фарб потребують утилізації на звалищах небезпечних речовин.
16. Ліки
Приносьте всі невикористані / протерміновані ліки в місцеві аптеки, які повинні мати доступ до підрозділів по утилізації хімічних / медичних відходів. Існує також так звана програма повернення.
17. Фруктові кісточки
Кісточки засмічують стоки НЕ менше ніж камені. Альтернатива – викидати їх у ями для компосту.
18. Волосся з гребінців
Тут все очевидно, особливо якщо у вас довге волосся.
19. Апельсинова і лимонна шкірка
Шкірка повільно розкладається, тому дуже добре забиває стоки.
20. Борошно
Завжди викидайте його у відро для сміття. Борошно намертво твердне всередині дренажних труб.
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