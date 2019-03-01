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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Чи можна використовувати автомобільний прикурювач як розетку

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Напруга в мережі автомобіля постійно змінюється - фото 1
Напруга в мережі автомобіля постійно змінюється / Blamper

Вже давно прикурювач в авто використовують не тільки для прикурювання сигарет, але й як джерело енергії для інших автоаксесуарів. Чи можна це робити – читайте далі.

У різних інструкціях до авто зазначено, що застосовувати прикурювач слід тільки за прямим призначенням. Але автолюбителі підключають до нього все, що тільки можна.

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Нецільове використання автомобільного прикурювача дійсно може негативно позначитися на роботі бортової мережі автомобіля. У сучасних автомобілях з'являються мережеві розетки. У чому різниця між прикурювачем і розеткою?

Справа в тому, що напруга в мережі автомобіля постійно змінюється, змінюється частота обертання генератора. Регулятор не в змозі відрегулювати і стабілізувати напругу. У зв'язку з цим під час використання прикурювача, можна просто зіпсувати дуже чутливий телефон або реєстратор. Крім цього, може виникнути й коротке замикання в мережі автомобіля.

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Джерело: lifewire
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