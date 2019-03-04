Як правильно зберігати зимові речі: прості поради

З приходом весняного тепла хочеться зняти з себе об'ємний зимовий одяг і закинути його в дальній кут. Але мало хто замислюється над тим, що зимові куртки вимагають особливого догляду. Ми підготували прості поради і рекомендації, які допоможуть зберегти ваші теплі речі в хорошому стані не один сезон.

Дуже часто, замінивши зимові куртки, дублянки і пальто легкими весняними нарядами, ми забуваємо про них до настання холодів. Але ж, щоб завжди добре виглядати, треба дбати не тільки про свою зовнішність, але і про свій одяг. До того ж правильне зберігання теплих речей продовжує термін їхнього життя, а нам дозволяє економити чималі гроші.

І ще: Гід по стилю: як чоловікам одягатися і виглядати молодшими після 40

Хімчистка

Зимові куртки, дублянки та теплі пальто, які прослужили цілий сезон, краще здати в хімчистку. Домашня чистка "народними способами" може зіпсувати дорогу річ. Пальто з вмістом вовни також небажано прати.

Якщо верхній одяг за зиму не встиг сильно забруднитися, замість хімчистки можна почистити її самостійно. Так, дублянки і пальто необхідно пропилососити. Від брудних плям на дублянці можна позбутися за допомогою гумки або мильного розчину, потім дати їй висохнути і обробити вологовідштовхуючим засобом, який продається у взуттєвих магазинах.

Зимовий одяг краще здати в хімчистку

Прання

Пуховики та куртки, а також в'язаний одяг (светри, шарфи і рукавички) можна доручити пральній машині, якщо дані на етикетці дозволяють прати у машині-автомат.

Фахівці радять прати пуховики спеціальними рідкими засобами, які призначені для спортивного одягу. Такі засоби не тільки збільшують термін служби курток, але і дозволяють зберегти просочення для захисту від вологи і вітру.

Пуховики можна прати у пральній машині

В яких умовах зберігати зимові куртки

Верхній одяг відмінно зберігається в сухому, темному, добре провітреному приміщенні з нейтральною температурою. Тобто звичайна шафа цілком підходить. Вішаки краще вибрати широкі, щоб річ за сезон відпочинку не витягнулася. Не вішай куртку на тривале зберігання в поліетиленовий пакет, оскільки в ньому вона легко може отримати неприємний запах.

Лайфхак. Залишаючи одяг на тривале зберігання, не забудь про засоби від молі та інших шкідників. Можна помістити в чохли і пакети з одягом шматочки господарського або будь-якого запашного мила, висушені апельсинову цедру або ж газети.

І наостанок: поклади в кишені пакети з силікагелем – ті самі пакетики, які зазвичай кладуть в коробки з взуттям і сумками. Вони чудово вбирають вологу і запахи.

Верхній одяг потрібно зберігати в сухому приміщенні

Чисте взуття

Шкіряне взуття також потрібно протерти вологою ганчіркою, помити підошви і змастити спеціальними засобами. Експерти також радять при тривалих перервах у використанні покривати взуття тонким шаром воску і зберігати в тканинному мішку, поставивши підошву на рівну поверхню.

Взуття із замші та нубуку вимагає додаткового догляду. Замшу краще сильно не зволожувати, інакше після висихання вона втратить товарний вигляд. Для нубуку та замші придбай спеціальні гумові щітки, які повертають доглянутий вигляд матеріалу.

Після зимового сезону взуття потрібно добре почистити

Читайте також: Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото