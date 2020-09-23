24 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 вересня, у світі відзначають Всесвітній день моря, а віряни вшановують пам'ять Собору преподобних отців, які у Святих Горах на Донці просіяли. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 24 вересня вшановують пам'ять Собору преподобних отців, які у Святих Горах на Донці просіяли.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 24 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Дмитро, Сергій, Силуан,Тедора, Федора, Амата, Герард (Жерар), Герман, Яромир, Колумб, Марія, Морислава, Панфуций, Северин, Твердомир, а також Унегост. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день моря

Міжнародний день караванника

1838 – розпочалось будівництво Новоросійська

1852 – перший політ на дирижаблі з паровим двигуном зробив француз Анрі Жіффар.

1869 – на американському ринку відбулася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами ("чорна п'ятниця").

1941 – початок "пекельної осені" або "вогняний смерч" – спецоперації НКВС СРСР зі знищення центру окупованого німцями Києва. Підривалися заздалегідь таємно заміновані радянськими диверсантами житлові будинки та важливі об'єкти інфраструктури міста. Вибухи в центі міста тривали протягом п'яти днів, з 24 по 28 вересня, окремі будівлі (як то Успенський собор) були підірвані також протягом жовтня та листопада, всього було знищено 940 будівель. При цьому загинули тисячі мирних мешканців міста та сотні німецьких військовиків (радянська влада ніколи так і не оприлюднила кількість жертв), 50 тисяч киян залишилися без житла. Спричинену вибухами пожежу німецьким протипожежним командам вдалося загасити лише через два тижні.

1960 – у США спущено на воду перший атомний авіаносець "Ентерпрайз".

1989 – Папа Іван Павло II привселюдно перепросив у Галілея й повернув йому "право бути законним сином церкви".

1993 – Мін'юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова – останній Президент України в екзилі М. Плав'юк.

1995 – Україна відхилила пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією.

1998 – у Ліоні (Франція) уперше проведена операція з трансплантації руки людині.

2004 – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську було вчинено "яєчний замах" на Віктора Януковича.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ВЕРЕСНЯ

714 – Піпін III Короткий, франкський король, засновник династії Каролінгів.

1501 – Джироламо Кардано, італійський фізик, математик, філософ

1547 – Файзі, поет та письменник часів правління падишаха Акбара з династії Великих Моголів.

1550 – Тан Сяньцзу, китайський драматург та поет часів династії Мін.

1583 – Альбрехт Валленштайн, герцог Фридландський та Мекленбурзький

1610 – Хуан Цзунсі, китайський філософ-неоконфуціанець, поет, суспільно-політичний діяч і вчений-енциклопедист часів династії Мін.

1629 – Радж Сінґх, раджа князівства Мевар, поет, один з очільників повстання проти Великих Моголів.

1749 – Хосе де Рібас, перший градоначальник Одеси, російський адмірал каталонського походження.

1780 – Гендрік Толленс, нідерландський поет, дуже відомий своїм твором "Ті, в кого нідерландська кров", що у 1815—1932 роки був гімном Нідерландів.

1796 – Антуан-Луї Барі, французький скульптор.

1801 – Михайло Остроградський, український математик і механік.

1816 – Михайло Чалий, український педагог і громадсько-культурний діяч, біограф Т. Г. Шевченка.

1821 – Ципріан Каміль Норвід, польський письменник, маляр і скульптор.

1884 – Гуго Шмайссер, конструктор піхотної зброї.

1894 – Роман Купчинський, український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик, громадський діяч.

1896 – Ельза Тріоле, французька письменниця (новелістка, романістка) і перекладачка.

1896 – Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник.

1905 – Северо Очоа, іспано-американський біохімік, лавреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1959 року

1910 – Цао Юй, китайський драматург.

1913 – Лоуренс Г'ю Аллер, американський астроном

1914 – Дмитро Дереч, український прозаїк, драматург, перекладач.

1916 – Біда Костянтин, український літературознавець, перекладач.

1922 – Микола Понеділок, український письменник, автор збірок гумористичних оповідань, член ОУП "Слово".

1923 – Микола Подолян, український поет, публіцист, журналіст.

1924 – Ніна Бочарова, українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор

1934 – Цуцуй Ясутака, японський новеліст, актор, сценарист, літературний критик, композитор, майстер метапрози.

1936 – Віталій Юречко, український поет, дитячий письменник, прозаїк, перекладач, журналіст.

1937 – Ярослав Калакура, український історик.

1941 – Лінда Маккартні, фотограф, музикант, активістка вегетаріанського руху та руху за гуманне поводження з тваринами, перша дружина Пола Маккартні

1949 – Педро Альмодовар, іспанський кінорежисер.

1949 – Марія Літошенко, українська радянська гандболістка, олімпійська чемпіонка.

1956 – Василь Тракало, український журналіст, письменник, редактор.

1958 – Кевін Сорбо, американський кіноактор.

1969 – Шон Крехан, американський барабанщик Ню-метал гурту Slipknot

1972 – Олена Петрова, українська біатлоністка, срібна призерка Олімпійських ігор.

1975 – Артем Полежака, український поет-слемер, співак та шоумен.

1984 – Людмила Йосипенко, українська легкоатлетка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Федору сильні сходи озимих, то наступного року буде добрий врожай;

Якщо у цей день бджоли літають, то зима буде пізня;

Золотий колір в одежі у Федорин день притягує удачу;

Будь-яка брехня та хула на Федору швидко розкриється і принесе розплату тому, хто говорив.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні ображатися на рідних;

Не варто у цей день влаштовувати ремонт;

Не гоже нині зловживати алкоголем;

Не слід у цей день ходити до лісу, щоб не загубитися.

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