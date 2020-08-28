На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
-
- 24
Додаткові вихідні у вересні 2020 з нагоди Дня знань не передбачені! У вересні українці отримають традиційні вихідні суботи-неділі. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у вересні!
На вересень 2020 року не передбачені додаткові вихідні дні, адже всі державні свята заздалегідь зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця українці отримають 8 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.
І ще: Гороскоп на вересень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Вихідні у вересні 2020
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час! 1 вересня з нагоди Дня знань не буде вихідного дня і він нікуди не переноситься.
Календар вихідних на вересень 2020:
|Вересень 2020 року
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
* вихідні у вересні виділено червоним кольором
Зауважте, що у вихідні у всіх державних та офіційних установах не робочий день і вони не приймають громадян.
Усі державні та релігійні свята у вересні
- 1 вересня, вівторок – День знань
- 2 вересня, середа – День нотаріату
- 3 вересня, четвер – День хмарочоса
- 4 вересня, п'ятниця – Всесвітній день тхеквондо
- 5 вересня, субота – Міжнародний день благодійності
- 6 вересня, неділя – День підприємця України
- 7 вересня, понеділок – День воєнної розвідки України
- 8 вересня, вівторок – Міжнародний день грамотності
- 9 вересня, середа – Міжнародний день краси
- 10 вересня, четвер – Всесвітній день запобігання самогубствам
- 11 вересня, п'ятниця – Тиждень освіти дорослих
- 12 вересня, субота – Всесвітній день надання першої медичної допомоги
- 13 вересня, неділя – День пам'яті жертв фашизму
- 14 вересня, понеділок – День пончиків з кремом
- 15 вересня, вівторок – День народження Google
- 16 вересня, середа – Міжнародний день охорони озонового шару
- 17 вересня, четвер – День рятівника
- 18 вересня, п'ятниця – Всесвітній день бамбука
- 19 вересня, субота – День фармацевтичного працівника України
- 20 вересня, неділя – Всенародний День Батька
- 21 вересня, понеділок – Міжнародний день миру
- 22 вересня, вівторок – День без автомобілів
- 23 вересня, середа – Міжнародний день мов жестів
- 24 вересня, четвер – Всесвітній день моря
- 25 вересня, п'ятниця – Всесвітній день мрії
- 26 вересня, субота – Європейський день мов
- 27 вересня, неділя – Всесвітній день туризму
- 28 вересня, понеділок – Всесвітній день боротьби проти сказу
- 29 вересня, вівторок – Всесвітній день серця
- 30 вересня, середа – Всесвітній день бібліотек
В Україні триває карантин до 1 листопада. Попри послаблення, ви повинні залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити кудись, та дотримуватися санітарних норм. Подорожі закордон, концерти та інші розваги поки що не для вас! Не найкращий час ходити на масові заходи. Є певні виключення, але вони діють з деякими обмеженнями.
Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля у вересні:
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина чи мотоцикл, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
До теми: Місячний календар стрижок на вересень 2020: дні, коли стригти волосся
-
10:22Представлено список претендентів на звання Всесвітнього автомобіля року
-
10:00Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
-
09:40СМС привітання з Днем ангела Марії: короткі побажання на іменини
-
09:35Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2020: вірші, смс, проза і картинки
-
09:33З Успінням Пресвятої Бородиці 2020: красиві привітання в прозі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня
-
09:00Успіння Пресвятої Богородиці 2020: традиції і прикмети у свято
-
08:53Консервована кукурудза на зиму: рецепти приготування в домашніх умовах
-
08:48Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото
-
08:24Як склянка води вранці впливає на організм: відповідь вчених
-
07:54Смачні та корисні: ці напої допомагають нормалізувати тиск
-
07:30Представлений найшвидший і найпотужніший британський кросовер
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:00Привітання на День ангела Марії 2020 у прозі: побажання своїми словами
- 27 серпня
-
21:51Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
-
21:26Український додаток Reface обійшов TikTok в американському AppStore
-
21:0528 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44У Новій Зеландії продаватимуть м'ясо з коноплі: яке воно на смак
-
20:21Зможеш відкрити – отримаєш скарб: американець знайшов на своїй фермі сейф з запискою
-
19:51Користувачів Android попередили про небезпечне ПЗ
-
19:43Титанік дався взнаки: що довелося зробити Кейт Вінслет заради зйомок в Аватар 2
-
19:22Ці знаки Зодіаку ніколи не зрадять свого партнера
-
19:12Нова Єва Браун: Меланія Трамп у костюмі в стилі мілітарі обурила мережу
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 27 серпня
-
21:51Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
13:11Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка