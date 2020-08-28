Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

коли будуть вихідні у вересні 2020 року

Додаткові вихідні у вересні 2020 з нагоди Дня знань не передбачені! У вересні українці отримають традиційні вихідні суботи-неділі. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у вересні!

На вересень 2020 року не передбачені додаткові вихідні дні, адже всі державні свята заздалегідь зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця українці отримають 8 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у вересні 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час! 1 вересня з нагоди Дня знань не буде вихідного дня і він нікуди не переноситься.

Календар вихідних на вересень 2020:

Вересень 2020 року ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні у вересні виділено червоним кольором

Зауважте, що у вихідні у всіх державних та офіційних установах не робочий день і вони не приймають громадян.

Усі державні та релігійні свята у вересні

1 вересня , вівторок – День знань

, вівторок – День знань 2 вересня , середа – День нотаріату

, середа – День нотаріату 3 вересня , четвер – День хмарочоса

, четвер – День хмарочоса 4 вересня , п'ятниця – Всесвітній день тхеквондо

, п'ятниця – Всесвітній день тхеквондо 5 вересня , субота – Міжнародний день благодійності

, субота – Міжнародний день благодійності 6 вересня , неділя – День підприємця України

, неділя – День підприємця України 7 вересня , понеділок – День воєнної розвідки України

, понеділок – День воєнної розвідки України 8 вересня , вівторок – Міжнародний день грамотності

, вівторок – Міжнародний день грамотності 9 вересня , середа – Міжнародний день краси

, середа – Міжнародний день краси 10 вересня , четвер – Всесвітній день запобігання самогубствам

, четвер – Всесвітній день запобігання самогубствам 11 вересня , п'ятниця – Тиждень освіти дорослих

, п'ятниця – Тиждень освіти дорослих 12 вересня , субота – Всесвітній день надання першої медичної допомоги

, субота – Всесвітній день надання першої медичної допомоги 13 вересня , неділя – День пам'яті жертв фашизму

, неділя – День пам'яті жертв фашизму 14 вересня , понеділок – День пончиків з кремом

, понеділок – День пончиків з кремом 15 вересня , вівторок – День народження Google

, вівторок – День народження Google 16 вересня , середа – Міжнародний день охорони озонового шару

, середа – Міжнародний день охорони озонового шару 17 вересня , четвер – День рятівника

, четвер – День рятівника 18 вересня , п'ятниця – Всесвітній день бамбука

, п'ятниця – Всесвітній день бамбука 19 вересня , субота – День фармацевтичного працівника України

, субота – День фармацевтичного працівника України 20 вересня , неділя – Всенародний День Батька

, неділя – Всенародний День Батька 21 вересня , понеділок – Міжнародний день миру

, понеділок – Міжнародний день миру 22 вересня , вівторок – День без автомобілів

, вівторок – День без автомобілів 23 вересня , середа – Міжнародний день мов жестів

, середа – Міжнародний день мов жестів 24 вересня , четвер – Всесвітній день моря

, четвер – Всесвітній день моря 25 вересня , п'ятниця – Всесвітній день мрії

, п'ятниця – Всесвітній день мрії 26 вересня , субота – Європейський день мов

, субота – Європейський день мов 27 вересня , неділя – Всесвітній день туризму

, неділя – Всесвітній день туризму 28 вересня , понеділок – Всесвітній день боротьби проти сказу

, понеділок – Всесвітній день боротьби проти сказу 29 вересня , вівторок – Всесвітній день серця

, вівторок – Всесвітній день серця 30 вересня, середа – Всесвітній день бібліотек

Що робити на вихідних у вересні:

В Україні триває карантин до 1 листопада. Попри послаблення, ви повинні залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити кудись, та дотримуватися санітарних норм. Подорожі закордон, концерти та інші розваги поки що не для вас! Не найкращий час ходити на масові заходи. Є певні виключення, але вони діють з деякими обмеженнями.

Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля у вересні:

читати книги

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина чи мотоцикл, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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