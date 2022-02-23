24 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 лютого, у світі відзначають Міжнародний День барменів та День інформаційної архітектури, а віряни вшановують пам'ять святого Власа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 24 лютого, вшановують пам'ять святого Власа. Свій початок веде від слов’янського бога Велеса або Волоса — бога достатку, охоронця худоби на землі та пастуха небесних стад. Його згадує автор "Слова о полку Ігоревім", у якому він називає Бояна Велесовим онуком. На цій підставі робиться висновок, що Велес був також покровителем поетів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 24 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Влас, Захар, Гаврило, Всеволод, Федора, Федір, а також Дмитро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день інформаційної архітектури

Міжнародний День барменів

1457 – перша писемна згадка про село Репинне, Міжгірського району Закарпатської області, Україна

1466 – в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка.

1525 – Битва при Павії між найманими арміями Франції та імперії Габсбургів, що вважається першою битвою Нового часу.

1582 – Григорій XIII підписує папську буллу Inter gravissimas, за якою реформовано юліанський календар і введено новий, який пізніше отримав назву григоріанського.

1656 – первосвященики Російської православної церкви повеліли хреститися трьома пальцями, проклявши "двоперсте хрещення".

1768 – Росія і Польща уклали у Варшаві договір з так званого дисидентського питання. Визнаючи католицьку релігію панівною в Польщі, Варшавський договір надавав дисидентам, тобто православним і протестантам, свободу віросповідання і повністю урівнював їх у цивільних справах з католиками. Росія на цих умовах гарантувала недоторканність території Польщі і непорушність її державного ладу.

1824 – уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.

1807 – Папа Римський Пій VII підписав буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою було відновлено Галицьку митрополію, затверджено першого митрополита Антонія Ангеловича та визнано за ним права, рівні правам київських митрополитів.

1881 – розпочалось спорудження Панамського каналу.

1887 – Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком.

1918 – проголошена незалежність Естонії.

1919 – уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я.

1920 – в Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP.

1938 – з'явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону.

1942 – почала мовлення радіостанція «Голос Америки» (німецькою мовою).

1946 – Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини.

1955 – в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.

1961 – урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.

1972 – аварія на радянському атомному підводному човні К-19.

1985 – відбулись останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР, а також у місцеві Ради народних депутатів.

1991 – війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.

1999 – Латвія стала повноправним членом СОТ.

2008 – Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби.

2011 – київське "Динамо" у себе вдома, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перемогло "Бешикташ" з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.

2018 – переможцем українського відбору пісенного конкурсу Євробачення став MELOVIN, який став представником України на 63-му пісенному конкурсі Євробачення 2018 в Португалії з піснею Under The Ladder.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛЮТОГО

1463 – Джованні Піко делла Мірандолла, італійський мислитель-гуманіст.

1557 – Матвій Габсбург, король Угорщини (1608 – 1619), титулярний король Галичини та Володимирії, Богемії (1611 – 1619), імператор Священної Римської імперії (1612 – 1619)

1597 – Венсан Вуатюр, французький поет, член Французької академії.

1619 – Шарль Лебрен, французький живописець.

1786 – Вільгельм Грімм, німецький філолог, брат Якоба Грімма. Брати Грімм – представники Гейдельберзької школи, найбільш відомі за публікацію збірок казок і працями в галузі мовознавства.

1836 – Вінслов Гомер, засновник реалістичного живопису США (разом з художником Томасом Ікінсом).

1842 – Арріґо Бойто, італійський композитор і поет, автор лібрето до деяких опер Джузеппе Верді.

1842 – Юліан Романчук, відомий педагог, громадський і політичний діяч, віце-президент парламенту Австро-Угорщини (1910).

1863 – Порфирій Молчанов, український композитор і педагог.

1865 – Іван Липа, український громадський і політичний діяч, письменник.

1885 – Станіслав Ігнацій Віткевич, польський есеїст, драматург, філософ, художник.

1897 – В'ячеслав Левандовський, український художник, аніматор, один з засновників української анімації.

1898 – Курт Танк, німецький авіаційний конструктор, льотчик-випробувач.

1907 – Віталій (Байрак), український релігійний діяч, проповідник, місіонер, письменник, блаженний священномученик УГКЦ.

1917 – Тетяна Яблонська, український живописець.

1930 – Григорій Чапкіс, хореограф, заслужений артист України.

1932 – Мішель Легран, композитор, джазовий піаніст і диригент.

1948 – Станіслав Щербатих, український бард, відомий як Тризубий Стас.

1955 – Стів Джобс, американський підприємець і винахідник, співзасновник та генеральний директор Apple Inc.

1955 – Ален Прост, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1. Один з найкращих пілотів Формули-1 за всю її історію.

1958 – Сільвія Пфейфер, бразильська актриса «мильних опер».

1959 – Володимир Горянський, український актор, телеведучий, Народний артист України (2008).

1977 – Флойд Мейвезер, непереможний американський боксер-професіонал, багаторазовий чемпіон світу

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Святий Влас збиває ріг з зими.

Проллє Влас масельце на дороги – пора зимі налягти на ноги.

Пролив Влас олії (води) на дороги – пора зимі збирати ноги.

Зі Власового дня санний шлях закінчується, а корова боки гріє.

Пройде святий Влас – пильнуй всякий сказ (починали готуватись до весняно-польових робіт, вносили добрива на лани "по мерзлому льоду").

У святого Власія – борода у масельці.

Прийшов Влас – з печі злазь.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не слід нині багато працювати та виснажувати себе;

Не гоже нині погано думати про рідних, а також конфліктувати;

Не можна сьогодні давати гроші у борг.

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