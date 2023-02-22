Команда YASNO створила гру, де кожен може стати диспетчером електромереж

Гра заснована на реальних подіях, тому треба враховувати зменшення потужності, локальні аварії і роботу зі скаргами клієнтів. Справитеся?

Команда YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора системи розподілу. Таку браузерну гру команда бренду розробила на сторінці з графіками імовірних відключень.

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Щоб запустити гру, потрібно зайти на сторінку з графіками ймовірних відключень на сайті YASNO.

Зараз, навіть коли світло вже майже не відключають, є ті, хто щоранку за звичкою перевіряє графіки. Щоб ця історія стала не такою рутинною, ми вирішили запустити гру-симулятор і дати можливість кожному нашому клієнту примірити на себе професію диспетчера оператора системи розподілу. Для цього потрібно зберігати світло у будинках якнайдовше", – каже Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

Основна механіка гри полягає в тому, щоб вчасно переключати світло між будинками. Також є обмеження по часу і потужності, часом трапляються локальні аварії, пишуть розробники гри.

Гра має 8-бітний ретро-дизайн, займає трохи більше третини мегабайту, тому працюватиме навіть в умовах поганого інтернет-з’єднання. Якщо гра повністю завантажиться до того, як зв’язок зникне, у неї все одно можна буде грати.

Гумор завжди допомагає краще "опрацювати" помилки і пережити негатив. Тому ми не лише пояснюємо на елементарному прикладі, як працюють графіки відключень, але й трохи іронізуємо над ситуацією і над собою, – додає Сергій Коваленко.

Також директор додав, що команда хоче, щоб люди знайшли себе в ситуаціях із гри – і в цитатах, і у світлі в будинку, і в коті, який, до речі, змальований з кота нашого маркетолога. "Так зможемо зрозуміти, що відбувається практично після кожного обстрілу, і що диспетчер – це не про перемикання вимикача, а про аналіз багатьох змінних та рішення, які можуть вплинути на ціле місто", – каже Сергій.

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