На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
22 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 10
Сьогодні, 22 жовтня, віряни вшановують пам'ять одного з 12 апостолів – Якова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять одного з 12 апостолів – Якова Алфієвого. Він був братом євангеліста й апостола Матвія. Святий Яків багатьох язичників навернув до християнської віри. Свою земне життя він закінчив Христовими стежками – був розп'ятий на хресті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 22 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Петро, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 794 – Кіото стало столицею Японії.
- 1618 – Королівський суд Англії засудив полководця, філософа, ученого Волтера Релі до страти за вільнодумство.
- 1797 – Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом.
- 1883 – у Нью-Йорку відкрилася "Метрополітен-опера". У перший вечір звучала опера Гуно "Фауст".
- 1933 – у Львові член ОУН Микола Лемик на знак протесту проти Голодомору в Українській СРР вбив співробітника консульства СРСР, агента спецслужб Майлова.
- 1937 – заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.
- 1938 – Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.
- 1939 – було проведено вибори до Установчих зборів Західної України.
- 1945 – весілля віцепрезидента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Дуарте.
- 1949 – СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.
- 1960 – Майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді – Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені.
- 1962 – президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної та морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.
- 1964– французький філософ і письменник Жан-Поль Сартр відмовився від Нобелівської премії.
- 1968 – завершений політ американського космічного корабля "Аполлон-7". Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії.
- 1975 – Радянська космічна станція "Венера-9" здійснила посадку на поверхню Венери.
- 1980 – Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.
- 1995 – На Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України.
- 2006 – Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів "Формула-1" Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар'єру гонщика.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЖОВТНЯ
- 1729 – Йоганн Рейнгольд Форстер, німецький орнітолог, ботанік, зоолог та мандрівник британського походження.
- 1811 – Ференц Ліст, угорський композитор, піаніст, диригент.
- 1844 – Сара Бернар, французька акторка.
- 1844 – Луї Ріель, канадський політик, засновник провінції Манітоба, і лідер метисного населення канадських прерій.
- 1847 — Якобус де ла Рай, відомий бурський генерал, герой Другої англо-бурської війни.
- 1870 – Іван Бунін, російський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1933 року.
- 1878 – Богомолець Вадим Михайлович, генерал-хорунжий Української Держави, військово-морський юрист, військовий аташе УНР у Румунії. Автор першого українського закону про флот.
- 1905 – Карл Янський, американський фізик і радіоінженер, основоположник радіоастрономії.
- 1913 – Василь Іванович Свида, український скульптор-різьбяр.
- 1925 – Роберт Раушенберг, американський художник, представник абстрактного експресіонізму, а потім концептуального мистецтва і поп-арту.
- 1930 – Калюта Вілен Олександрович, український кінооператор, член-кореспондент Академії мистецтв України, президент Гільдії кінооператорів України.
- 1934 – Юнгвальд-Хількевич Георгій Емілійович, український і російський кінорежисер, сценарист, художник. Заслужений діяч мистецтв України.
- 1935 – Борис Ілліч Олійник, український поет, дійсний член НАНУ, голова Українського фонду культури.
- 1938 – Крістофер Ллойд, американський актор кіно та телебачення. Володар трьох премій "Еммі". Ролі – Макс Тейбер у фільмі "Пролітаючи над гніздом зозулі" та доктор Емметт Браун в трилогії "Назад у майбутнє".
- 1943 – Катрін Деньов, французька акторка.
- 1947 – Робертіно Лореті, італійський співак, котрий став усесвітньо відомим у підлітковому віці.
- 1962 – Боб Оденкірк, американський актор, комік, сценарист, режисер і продюсер. Найбільш відомий своєю роллю адвоката у кримінальних справах Сола Гудмана у серіалі "Пуститися берега", а також його спіноф серіалу "Краще подзвоніть Солу".
- 1974 – Мірослав Шатан, словацький хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо зранку пішов дощ, то до вечора чекай снігу.
- Сніг на талу землю випав – до поганого врожаю наступного року.
- Якщо з модрини голки не обсипалися, то найближчим часом снігу не буде. А якщо він все ж випаде, то скоро розтане.
- На цибулі багато лушпиння – до суворої зими.
- Якщо з вишні листя ще не опало, то буде відлига.
- Ожеледиця – до дощу.
- Місяць в колах – до посушливого літа.
- Лисиця багато гавкає – до дощу або зміні погоди.
- Крот під час морозу землю з нори викидає – до потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- До цього дня заборонялося рубати дерева на дрова. Вважалося, що валити ліс на дрова потрібно з середини осені, коли більшість листяних дерев з листям розлучилися і приготувалися до зимової сплячки.
- Також до цього дня не З цього дня не обдирали ячмінь, овес і просо, не мололи на крупу пшеницю. А від дня Якова вже починали роботу на млинах, домашніх крупорушках і круподерниках.
- Ще цей день називали Днем першої каші. У кожному будинку на Якова заварювали кашу зі свіжим пісним маслом, а іноді зі свинячим або баранячим салом. З кашею з нової крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Вважалося, що той, хто покуштує такий пиріг, забезпечить собі міцне здоров'я і добробут на найближчий рік. Відмовлятися від таких наїдків не можна!
Читайте також: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіак
-
21:50У Google Maps з'явиться нова функція: водіям сподобається
-
21:35Великі Вуйки 9, 10 серія: дивитись онлайн комедійний серіал 1+1
-
21:15Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
-
21:0022 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:435 речей, які ви не повинні нікому пояснювати
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:18Ображений Джаред Лето намагався зірвати зйомки Джокера
-
19:52Легендарна Мона Ліза да Вінчі на межі зникнення: фотофакт
-
19:44Трамп знову осоромився в Twitter
-
19:21Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
-
19:14Синоптики попередили українських водіїв про негоду
-
19:05Жан Беленюк відреагував на пародію Кварталу 95 про своє спання у Раді
-
18:54Спокуслива дівчина захисника Динамо звела з розуму мережу
-
18:44Ця осіння спеція допомагає покращити травлення
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:26Хороші звички, які насправді шкодять здоров'ю
-
18:18Наймолодша мільярдерка світу показала фанатам сідниці: фото
-
18:00Гороскоп на 22 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Вчені виявили найшвидшу у світі мурашку
-
17:45Ідеальна тваринка: у мережі показали, як позбутися клопів (відео)
-
17:34На узбережжі Азовського моря зняли незвичайне явище
-
17:23Як ходьба сходами насправді впливає на здоров'я
-
17:11Зінченко довів до сліз наречену Владу Седан подарунком на день народження: відео
-
16:53Тренер Вест Хема зробив гучну заяву щодо Ярмоленка
-
16:45Учені розповіли, як миття посуду впливає на сексуальне життя пари
-
19:21Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
12:15Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін
-
09:49Google створила просунутий диктофон для Android
-
07:15Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами
-
00:03Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у дев'ятому прямому ефірі
- 20 жовтня
-
21:50Українська веб-модель відверто розповіла про дивні фетиші клієнтів (18+)
-
19:25Учені з'ясували, чи справді раніше люди були щасливішими
-
17:50Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
-
14:50Модні чоловічі джинси осінь-зима 2019-2020: ТОП-5 стильних моделей
-
11:54Популярна музика для вихідних: плейлист найкращих пісень для вихідних
-
08:34Названо соки, які принесуть максимум користі чоловікам
- 19 жовтня
-
21:24Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
-
18:555 причин, через які ваш ремонт приречений стати вічним
-
15:55Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей
-
13:51Новий протектор та шипи з нержавіючої сталі: в Україні представили унікальні зимові шини
-
11:50Лесі Нікітюк – 32! Біографія та найсексуальніші фото української телеведучої (18+)
-
09:25Гвоздик вперше за кар'єру програв у поєдинку з Бетербієвим: повне відео бою
-
08:326 вагомих причин працювати на фрілансі
- 18 жовтня
-
21:42Як вийти з зони комфорту: поради, які змінять ваше життя назавжди
-
19:45Основні правила бігу в міжсезоння, якими не слід нехтувати
-
17:00Бюджет 2020: якою буде мінімалка, прожитковий мінімум і курс долара в Україні
-
15:37ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ: коли і де дивитись онлайн бокс, прогноз на бій
-
11:57MOZGI – СВ 2: вийшов веселий саундтрек до продовження комедії Скажене весілля