22 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 жовтня, віряни вшановують пам'ять одного з 12 апостолів – Якова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять одного з 12 апостолів – Якова Алфієвого. Він був братом євангеліста й апостола Матвія. Святий Яків багатьох язичників навернув до християнської віри. Свою земне життя він закінчив Христовими стежками – був розп'ятий на хресті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 22 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Петро, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

794 – Кіото стало столицею Японії.

1618 – Королівський суд Англії засудив полководця, філософа, ученого Волтера Релі до страти за вільнодумство.

1797 – Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом.

1883 – у Нью-Йорку відкрилася "Метрополітен-опера". У перший вечір звучала опера Гуно "Фауст".

1933 – у Львові член ОУН Микола Лемик на знак протесту проти Голодомору в Українській СРР вбив співробітника консульства СРСР, агента спецслужб Майлова.

1937 – заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.

1938 – Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.

1939 – було проведено вибори до Установчих зборів Західної України.

1945 – весілля віцепрезидента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Дуарте.

1949 – СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.

1960 – Майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді – Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені.

1962 – президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної та морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.

1964– французький філософ і письменник Жан-Поль Сартр відмовився від Нобелівської премії.

1968 – завершений політ американського космічного корабля "Аполлон-7". Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії.

1975 – Радянська космічна станція "Венера-9" здійснила посадку на поверхню Венери.

1980 – Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.

1995 – На Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України.

2006 – Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів "Формула-1" Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар'єру гонщика.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЖОВТНЯ

1729 – Йоганн Рейнгольд Форстер, німецький орнітолог, ботанік, зоолог та мандрівник британського походження.

1811 – Ференц Ліст, угорський композитор, піаніст, диригент.

1844 – Сара Бернар, французька акторка.

1844 – Луї Ріель, канадський політик, засновник провінції Манітоба, і лідер метисного населення канадських прерій.

1847 — Якобус де ла Рай, відомий бурський генерал, герой Другої англо-бурської війни.

1870 – Іван Бунін, російський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1933 року.

1878 – Богомолець Вадим Михайлович, генерал-хорунжий Української Держави, військово-морський юрист, військовий аташе УНР у Румунії. Автор першого українського закону про флот.

1905 – Карл Янський, американський фізик і радіоінженер, основоположник радіоастрономії.

1913 – Василь Іванович Свида, український скульптор-різьбяр.

1925 – Роберт Раушенберг, американський художник, представник абстрактного експресіонізму, а потім концептуального мистецтва і поп-арту.

1930 – Калюта Вілен Олександрович, український кінооператор, член-кореспондент Академії мистецтв України, президент Гільдії кінооператорів України.

1934 – Юнгвальд-Хількевич Георгій Емілійович, український і російський кінорежисер, сценарист, художник. Заслужений діяч мистецтв України.

1935 – Борис Ілліч Олійник, український поет, дійсний член НАНУ, голова Українського фонду культури.

1938 – Крістофер Ллойд, американський актор кіно та телебачення. Володар трьох премій "Еммі". Ролі – Макс Тейбер у фільмі "Пролітаючи над гніздом зозулі" та доктор Емметт Браун в трилогії "Назад у майбутнє".

1943 – Катрін Деньов, французька акторка.

1947 – Робертіно Лореті, італійський співак, котрий став усесвітньо відомим у підлітковому віці.

1962 – Боб Оденкірк, американський актор, комік, сценарист, режисер і продюсер. Найбільш відомий своєю роллю адвоката у кримінальних справах Сола Гудмана у серіалі "Пуститися берега", а також його спіноф серіалу "Краще подзвоніть Солу".

1974 – Мірослав Шатан, словацький хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо зранку пішов дощ, то до вечора чекай снігу.

Сніг на талу землю випав – до поганого врожаю наступного року.

Якщо з модрини голки не обсипалися, то найближчим часом снігу не буде. А якщо він все ж випаде, то скоро розтане.

На цибулі багато лушпиння – до суворої зими.

Якщо з вишні листя ще не опало, то буде відлига.

Ожеледиця – до дощу.

Місяць в колах – до посушливого літа.

Лисиця багато гавкає – до дощу або зміні погоди.

Крот під час морозу землю з нори викидає – до потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

До цього дня заборонялося рубати дерева на дрова. Вважалося, що валити ліс на дрова потрібно з середини осені, коли більшість листяних дерев з листям розлучилися і приготувалися до зимової сплячки.

Також до цього дня не З цього дня не обдирали ячмінь, овес і просо, не мололи на крупу пшеницю. А від дня Якова вже починали роботу на млинах, домашніх крупорушках і круподерниках.

Ще цей день називали Днем першої каші. У кожному будинку на Якова заварювали кашу зі свіжим пісним маслом, а іноді зі свинячим або баранячим салом. З кашею з нової крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Вважалося, що той, хто покуштує такий пиріг, забезпечить собі міцне здоров'я і добробут на найближчий рік. Відмовлятися від таких наїдків не можна!

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