Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на жовтень 2019 року приготував сприятливі і несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що прогнозують вам зірки на цей місяць, а також які несподіванки вас чекають!

Золота середина осені 2019. Спрогнозувати погоду в жовтні ми, звісно, не можемо, а от настрої небесних стихій до зодіакальних представників – будь ласка. У нашому астрологічному посібнику ви традиційно дізнаєтеся, як правильно діяти у тій чи інший ситуації; він підкаже, кому можна довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки; допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас.

Гороскоп на місяць жовтень 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 5, 13, 23, 30

5, 13, 23, 30 Несприятливі дні: 1, 7, 10, 31

Розмірений період очікує на Овна у жовтні. Неквапливість, зваженість та розуміння "місця і часу" допоможуть вирішувати надскладні завдання. Астрологи застерігають: керуватися раптовими емоціями може бути ризиковано. Доречніше зважити всі "за та проти" задля досягнення бажаної мети. У робочій сфері не варто покладатися на лояльність з боку керівництва. Кожна помилка в роботі ставитиме під сумнів вашу фаховість та компетентність. Будьте уважними та зосередженими – і ви досягнете успіху. Любовна сфера у жовтні буде такою ж затишною та атмосферною, як осінні пейзажі. Головне – не чекати першого кроку від коханої людини. Робіть його самі. Взаємність зірочки на небі вам гарантують.

Сприятливі дні : 7, 10, 12, 20

: 7, 10, 12, 20 Несприятливі дні: 5, 18, 27, 28

Цього місяця Тельцям важливо виправдати довіру близьких людей, які понад усе вірять у вас та підтримують. Жодні досягнення у робочій сфері не будуть повноцінними, якщо ви не зможете поділяти радість тріумфу з тими, хто щиро пишатиметься вами. Астрологи наполегливо радять у жовтні на якийсь час взяти паузу в роботі і абстрагуватись від звичного режиму "не зупиняйся, вперед". Емоційне вигорання та депресія значно реальніші, ніж може вам здаватися. Попередьте не бажану симптоматику подорожами, спілкуванням та книгами.

Подружнім Тельцям астрологи прогнозують новий етап стосунків. Якщо були впевнені, що знаєте все про свою половинку, - жовтень доведе зворотне. Самотніх Тельців другий місяць осені теж не омине. Шалений роман з перспективою вам гарантований. Лишається здогадуватися, на скільки тривалою буде "перспектива".

Сприятливі дні: 11, 19, 25, 29

11, 19, 25, 29 Несприятливі дні: 3, 6, 14, 21

Досягнути успіху у всіх жовтневих починаннях можна лише справедливою боротьбою. Так, принаймні, стверджують астрологічні фахівці. Керуватися в роботі брудними механізмами – не ваш стиль, тож не зраджуйте собі. Звісно, знайдуться й ті, хто захоче вам нав’язати інші методи. Дуже важливо не піддаватися на провокації і триматися осторонь псевдо помічників. Хибний крок – і докладені зусилля в минулому не матимуть жодного сенсу. Для представників бізнесу варто бути особливо пильними. Ваші недруги завжди напоготові.

Неоднозначний період очікує на Близнюків в амурних справах. Головне – не будувати ілюзій щодо раптових знайомств, а краще взагалі утриматися від них.

Сприятливі дні: 8, 17, 24, 30

8, 17, 24, 30 Несприятливі дні: 5, 11, 23, 28

Цікавий період очікує на Раків. Нові знайомства точно змусять увімкнути інтуїцію, яка допоможе відфільтрувати людей підлих та корисливих. Утім, важливо також розпізнати тих, хто щирий у своїх почуттях – не залежно від вашого статусу.

Другий місяць осені – чудова пора для втілення давніх мрій. Хотіли танцювати – мерщій записуватися до танцювальної студії; не уявляєте своє життя без співу, але дозволяєте собі співати лише у ванній кімнаті – геть упередженість. Заняття вокалом – це те, що вам потрібно. Малюєте – припиніть соромитися власних робіт. Межі є лише там, де ви їх окреслили.

Астрологи стримані у висловлюваннях щодо особистого життя Раків у жовтні. Але чи не жовтень час для романтичних знайомств, щирих зізнань та шаленого кохання? Наше ствердне так!

Сприятливі дні: 16, 17, 18, 19

16, 17, 18, 19 Несприятливі дні: 4, 8, 14, 31

Місяць позитивних емоцій та впевнених кроків до власної мрії. Таким буде жовтень для Лева. Притаманна вам наполегливість та темпераментність сприятимуть налагодженню правильних стосунків з керівництвом. Важлива умова, за якої можливе кар’єрне зростання та успіх в роботі – це ваша зацікавленість. Якщо ви не отримуєте задоволення від того, чим займаєтеся – перегляньте свою сферу діяльності. Змінити її можливо, варто лише вийти із зони комфорту з чітким розумінням чого ви хочете і що можете.

Особисте життя у жовтні потребуватиме паузи, але тільки для того, щоб визначитися у стосунках і розібратися передусім з собою. Венера, звісно, допоможе прийняти вам правильне рішення, але і ви долучіться до цього доленосного процесу. Обирайте серцем, але й не забувайте про розум.

Сприятливі дні: 1, 9, 17, 22

1, 9, 17, 22 Несприятливі дні: 11, 16, 20, 30

Балансувати між роботою та особистим життям у жовтні буде доволі складно. Бажання осягнути неосяжне однозначно виснажить вас, тому варто визначитися, що поставити в пріоритет. Астрологи радять уникати конфліктних ситуацій, адже здобути першість вам не вдасться, а нерви собі добряче попсуєте. Дуже важливо у вирі нескінченних турбот, знайти час для себе. Нехай власне самопочуття – як фізичне так і емоційне – стане пріоритетним для вас. У робочій сфері навчіться делегувати роботу іншим працівникам. Спроба зробити більше роботи може позначитися на її якості.

У любовній сфері, жовтень обіцяє бути щедрим на доленосні зустрічі та раптові зізнання від яких точно буде паморочитися в голові. Головне не сплутайте кохання із закоханістю.

Сприятливі дні: 5, 11, 24, 26

5, 11, 24, 26 Несприятливі дні: 3, 16, 21, 27

У жовтні Терезам важливо навчитися стримувати емоції. Інколи ваша відкритість – хай навіть емоційна та конфліктна – може бути лише на користь вашим опонентам та конкурентам. Аналізуйте, робіть висновки, визначайте істину, але не виносьте усі емоції на показ. Хтось точно забажає скористатися вашим хитким становищем. У колективі навчіться йти на компроміс – він допоможе уникнути конфлікту. У стосунках з близькими, спробуйте хоч раз поступитися. Віддайте ініціативу комусь, окрім себе, якщо ці люди вам, звісно, дорогі.

В особистому житті зірки жодних змін не пророкують.

Сприятливі дні: 6, 9, 23, 31

Несприятливі дні: 3, 7, 20, 30

Другий місяць осені обіцяє бути щедрим на приємні сюрпризи та хороші звістки. У жовтні астрологи радять навчитися правильно розподіляти час між роботою та дозвіллям, адже подальші успіхи залежатимуть від вашої продуктивності, тому збалансуйте темпоритм вашого життя. Робоча сфера буде досить стабільною: всі завдання вирішуватимуться без особливих на те зусиль, але якщо прагнете змін - доведеться попрацювати.

У справах амурних нових знайомств астрологи не прогнозують.

Сприятливі дні: 1 4, 20, 25, 30

4, 20, 25, 30 Несприятливі дні: 5, 18, 27, 29

Позитивний та легкий місяць очікує на Стрільців. Для вас відкриється неймовірна кількість можливостей, якими варто скористатися, щоб випробувати свою вдачу. Робоча сфера, як щось сокровенне, оберігатиметься Сатурном, тому перейматися робочими питаннями вам доведеться хіба що в межах своїх професійних обов'язків. Якщо ви бажаєте розпочати власну справу саме у жовтні, то зірки будуть підтримувати вас у цьому. Легкість та ніжність у стосунках з коханими – це те, що напророчили вам небесні стихії.

Сприятливі дні: 1 4, 16, 20, 27

4, 16, 20, 27 Несприятливі дні: 7, 13, 22, 30

Невимушений місяць очікує на цього зодіакального представника. Саме у жовтні, як стверджують астрологи, ви усвідомите важливість зроблених кроків у минулому. Успіх та інтуїція у другий місяць осені будуть на вашій стороні, тому на збільшення грошового капіталу можна розраховувати. Однак астрологи радять не хапатися за кілька справ одразу – це точно дестабілізує ваше життя та позначиться на здоров’ї. Оберіть лише один вектор руху, і вдосконалюйте бажану сферу.

За особисте життя Козерогів у жовтні відповідальна Венера, тому ніжності та взаєморозуміння у стосунках точно вистачатиме.

Сприятливі дні: 8, 13, 19, 22

8, 13, 19, 22 Несприятливі дні: 6, 14, 17, 30

Стресовий місяць очікує на Водолія, адже докладені зусилля в минулому будуть не варті результату. Так, принаймні, стверджують астрологи. Проте опускати руки точно не треба. Інколи, як тільки дозволяєш собі слабинку та зневіру, не помічаєш чогось дуже важливого. Щоб мінімізувати наслідки ваших професійних невдач і ще дужче не загострювати ситуацію, намагайтеся все робити вчасно та максимально оперативно. Для тих, хто має власний бізнес буде корисно прочитати літературу, яка напряму пов’язаною з вашою діяльністю. Так ви залучите до справи надійних інвесторів та бізнес партнерів.

На любовному фронті ви нарешті завоюєте увагу людини, до якої давно відчували дещо більше. Головне не розчаруватися в своєму ідеалі.

Сприятливі дні: 2, 19, 28, 31

2, 19, 28, 31 Несприятливі дні: 4, 15, 18, 28

Місяць позитивних емоцій та доленосних зустрічей, - саме таким буде жовтень для Риб. У робочій сфері поставлені завдання будуть вирішуватися оперативно та результативно. Однак делегувати комусь власні повноваження не варто – фінал буде невтішним. У жовтні саме час для мандрівок, адже атмосфера досить сприятлива. Утримайтеся від радикальних та раптових рішень. Вони негативно вплинуть на ваш поточний стан справ.

Амурні справи точно не обійдуть вас стороною. Раптові зустрічі будуть значно вагомішими, ніж може здаватися. Довіряйте поклику серця, воно підкаже та вбереже.

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