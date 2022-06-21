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війна Kalush

22 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 червня – середа

Сьогодні, 22 червня, в Україні – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 червня, віряни вшановують пам’ять святителя Кирила Александрійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

22 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.
  • 1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль "Німеччина".
  • 1915 — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензенa звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації.
  • 1933 — лідер комуністів УСРР П.Постишев оголосив про масові арешти серед "буржуазної інтелігенції" України.
  • 1940 — в Комп'єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).
  • 1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.
  • 1941 — у в'язницях Львова розпочалися розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.
  • 1944 — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.
  • 1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.
  • 1973 — до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.
  • 1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.
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ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЧЕРВНЯ

  • 1898 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.
  • 1910 — Джон Гант, видатний британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу Еверест (29 травня 1953 року).
  • 1940 — Аббас Кіаростамі, іранський кінорежисер, сценарист і продюсер.
  • 1964 — Ден Браун, американський письменник, журналіст, музикант.
  • 1964 — Абе Хіросі, японський актор.
  • 1979 — Роман Зозуля, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпіади-2000.
  • 1981 — Сергій Притула, український телеведучий, актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо суниця достигла, то овес вже пізно сіяти.
  • Багато ягід – зима буде холодною.
  • Якщо погода хороша, а мурах майже не видно, то буде негода.
  • Стрижі та ластівки низько літають – до дощу.
  • Ворони часто кричать – чекай опадів.
22 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 507931

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні краще не давати обіцянки намарно.
  • Не варто зловживати нездоровою їжею у цей день.
  • Заборонено лихословити.

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