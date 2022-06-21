22 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 червня, в Україні – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 червня, віряни вшановують пам’ять святителя Кирила Александрійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль "Німеччина".

1915 — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензенa звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації.

1933 — лідер комуністів УСРР П.Постишев оголосив про масові арешти серед "буржуазної інтелігенції" України.

1940 — в Комп'єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).

1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.

1941 — у в'язницях Львова розпочалися розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.

1944 — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.

1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.

1973 — до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.

1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЧЕРВНЯ

1898 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.

1910 — Джон Гант, видатний британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу Еверест (29 травня 1953 року).

1940 — Аббас Кіаростамі, іранський кінорежисер, сценарист і продюсер.

1964 — Ден Браун, американський письменник, журналіст, музикант.

1964 — Абе Хіросі, японський актор.

1979 — Роман Зозуля, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпіади-2000.

1981 — Сергій Притула, український телеведучий, актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо суниця достигла, то овес вже пізно сіяти.

Багато ягід – зима буде холодною.

Якщо погода хороша, а мурах майже не видно, то буде негода.

Стрижі та ластівки низько літають – до дощу.

Ворони часто кричать – чекай опадів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні краще не давати обіцянки намарно.

Не варто зловживати нездоровою їжею у цей день.

Заборонено лихословити.

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