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20 грудня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 20 грудня, віряни вшановують пам'ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланского. Він був один з чотирьох великих латинських вчителів церкви. Саме Амвросій Медіоланський звернув до християнства Августина й Анфісу Римську. А його авторитет був настільки великим, що він впливав на політику Феодосія Великого – останнього імператора єдиної Римської імперії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 20 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Амвросій, Антон, Григорій, Іван, а також Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день солідарності людей
- 1637 – після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений поляками; страчений у Варшаві в березні 1638.
- 1753 – У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії.
- 1803 – США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн км²)
- 1868 – У Львові засноване українське товариство "Просвіта".
- 1880 – У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву – Великий Білий Шлях.
- 1892 – Інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (шт. Нью-Йорк) отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми.
- 1906 – вперше "Кобзар" Тараса Шевченка виданий російською мовою.
- 1912 – Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, була визнана незалежність Албанії.
- 1938 – американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої — кінескоп та іконоскоп.
- 1961 – у Північній Ірландії відбулася остання смертна кара.
- 1984 – Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати більше мільйона бітів електронних даних – вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи.
- 1991 – незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.
- 1995 – встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною.
- 1999 – Згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао — остання європейська колонія в Азії.
- 2000 – Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.
- 2000 – У Нідерландах ухвалений закон, що дозволяє одностатеві шлюби.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ГРУДНЯ
- 1629 – Пітер де Гох, нідерландський художник, представник Делфтської школи.
- 1738 – Клодіон, лотаринзький і французький скульптор.
- 1805 – Томас Грем, шотландський хімік, якого часто називають "батьком колоїдної хімії".
- 1807 – Йосип Лозинський, етнограф, мовознавець, публіцист, діяч українського національного відродження.
- 1851 – Кнут Віксель, шведський економіст, перший синтезував концепції Австрійської школи, ставши одним з вчителів Стокгольмської школи, автор ефекту Вікселя.
- 1861 – Івана Кобільца, словенська художниця.
- 1876 – Волтер Сідні Адамс, американський астроном.
- 1901 – Роберт ван де Грааф, американський фізик, винахідник високовольтного електростатичного прискорювача.
- 1917 – Гонсало Рохас, чилійський поет.
- 1919 – Тамара Вишневська, зірка польського кіно українського походження; дочка Сергія Аполлінарійовича Вишневського, редактора двох українських газет: "Українська громада" і "Волинська неділя" у Луцьку, ув'язненого польською владою до концтабору Береза Картузька.
- 1922 – Беверлі Пеппер, американська скульпторка.
- 1925 – Чекмак Вілор Петрович, боєць партизанського спротиву урумського (грецького) походження
- 1940 – Анатолій Резніков, радянський режисер мультиплікаційних фільмів (серіал про пригоди Кота Леопольда, "Раз ковбой, два ковбой").
- 1942 – Жан-Клод Тріше, голова Європейського центрального банку (з 2003 до 2011 року).
- 1948 – Алан Парсонс, англійський музикант, звукорежисер, продюсер. Відомий завдяки роботі з Pink Floyd та Полом Маккартні.
- 1958 – Микола Петренко, заслужений працівник культури України (1993), директор (з 1986) та художній керівник (1986—2015) Київського академічного театру ляльок, "голос" київського метрополітену.
- 1974 – Василь Сліпак, український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України у складі добровольчих формувань.
- 1980 – Ешлі Коул, англійський футболіст, лівий захисник лондонського "Челсі" і збірної Англії.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Пішов щільний і мокрий сніг – прикмета того, що літо буде вологим, з великою кількістю опадів, і навпаки.
- Сонце знаходиться в серпанку – завірюха буде.
- Сонце ховається в хмари – варто очікувати снігопаду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня сваритися та лихословити
- Не гоже нині зловживати алкоголем, а також переїдати
- Не гоже у цей день надто багато працювати
- Не можна брати гроші у борг
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