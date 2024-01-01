На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Головні меми 2023 року: курйози і приколи, на яких трималася менталка українців
-
- 943
Традиційно робимо кумедні підсумки року. Редакція Радіо МАКСИМУМ обрала найкращі жарти, які були популярними серед користувачів соцмереж у 2023 році. Згадуйте рік, який минає, у найсмішніших мемах!
Цього разу ми пройдімося по ключових подіях цього року, які надихнули українців на створення сотень, а то й тисяч мемів. Пригадаймо разом, яким був цей непростий 2023 рік!
Дивіться також Новорічні фільми від Netflix – ТОП 13 кіно, яке можна завантажити і дивитися без світла
Січень і Leopard для України
Українці запам'ятали січень добре, адже наші партнери нарешті ухвалили рішення про передачу танків Leopard. Так-так, тих самих, які росіяни буцімто десятками знищували ще до того, як вони з'явилися на полі бою. Ну і, звичайно ж, не минулося без легендарної російської Пе-Ве-О. Щоб стояла на кожному даху, чи як там правильно у них?
Лютий і візит Байдена
Так, у лютому до України прибув Джо Байден. Він приїхав до Києва напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії. Таким чином президент США засвідчив свою підтримку нашій державі та незламному українському народові.
Березень та Німесил
Так-так, ви пам'ятаєте ту масову істерію, пов'язану з тим, що Німесил можуть відпускати за рецептом. Щойно цю новину розігнали, люди збіглися до аптек, щоб придбати собі кілька пакетиків цього лікарського засобу. Черги були шалені, а в мережі можна було навіть знайти оголошення про продаж, де Німесил віддавали за космічні суми.
Увага! Німесил – лікарський засіб. Не займайтеся самолікуванням, а перед прийманням проконсультуйтеся з лікарем.
Квітень і НЛО
Якщо ви пам'ятаєте, то у квітні всі активно обговорювали НЛО над Києвом. Стільки мемів, скільки наплодила ця тема, ми давно не бачили. Навіть жартували, що це сучасна зброя для протистояння російській агресії.
Травень та російський парад на півтора танка
У мережі активно обговорювали вкрай скромний – не можемо писати нічого поганого, бо заблокує фейсбук – парад Росії на 9 травня. Ще й Владімір Путін там щось собі під ніс бурмотів. Хотів дуже сильно якоїсь "пабєди" у так званій "СВО", але досягнути йому вдалося рівно нічого.
Червень і заколот Пригожина
Якщо ви забули, то ми нагадаємо, що найманці ПВК "Вагнера" у червні збунтувалися. Буцімто збунтувалися. Вони навіть почали рух на Москву. Правда, за якихось 200 кілометрів від російської столиці зупинилися і поїхали назад. Шоу, якого світ ще не бачив. Хай там як, наплодило це чимало мемів.
Липень і Барбігеймер
А от у липні на нас очікувало справжнє протистояння. Воно й не дивно, адже на великі екрани вийшли два фільми, які розділили суспільство на фанатів "Барбі" та "Оппенгеймера". Ясна річ, що масове божевілля не оминуло й українців. До слова, вам який з фільмів сподобався більше? Пишіть у коментарях.
Серпень і F-16 для України
А ось ще одна гарна звістка для України й українців. У серпні Нідерланди та Данія заявили, що передадуть нам сучасні винищувачі F-16. Правда, станеться це тоді, коли наші пілоти завершать навчання. Хай там як, але і це наплодило чимало мемів, які активно гуляли в мережі.
Вересень і Коломойський у СІЗО
У вересні Ігоря Коломойського відправили до СІЗО. Журналісти вирішили потролити олігарха його ж козирною фразою про "каву". Звернімо увагу, що це також надихнуло українців на створення все нових і нових мемів. Вони однозначно припадуть вам до душі.
Жовтень і "смерть Путіна"
А от у жовтні російські пабліки почали нести інформацію про буцімто смерть Путіна. Ясна річ, що це був черговий фейк, адже складно зрозуміти, який із двійників узагалі Путін. І чи Путін узагалі живий. У будь-якому випадку це добряче так надихнуло наших земляків на висміювання ситуації з допомогою мемів.
Листопад – Дубінський і "Буратіно"
А от 13 листопада нардеп Олександр Дубінський отримав підозру у державній зраді. Як з'ясували правоохоронці, він був не лише сином мами, яка "любить скорасть", а й агентом російських спецслужб. У нього був позивний "Буратіно", що наплодило шалену кількість мемів.
Грудень: Київстар і Кива
Під ялинку нам принесли кілька потужних причин плодити меми. По-перше, маленький гвинтик – усьо. У СБУ потурбувалися про те, щоб він більше не ніс маячню з російських телеканалів, що добряче розважило мережу.
А ще хакери зламали Київстар, позбавивши на кілька днів 20 мільйонів українців зв'язку. Але ми незламні. І навіть за таких умов творили тисячі мемів, адже на все потрібно дивитися з гумором.
Це цікаво Найкращі українські серіали 2023 року: ТОП 5 новинок, які варто подивитись
Так, 2023 рік був не найпростішим для українців. Але ми сильні, ми вистояли. А меми – це те, на чому тримається наша менталочка. Тож не лінуйтеся обмінюватися ними один з одним.
-
04:59З Днем ангела Тетяни 2024 – оригінальні привітання на іменини в прозі
-
02:47Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2024
-
00:22Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2024
- 11 січня
-
23:51Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
19:1212 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:20Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: один із них стосується України
-
17:17iPhone випав з літака на висоті 5000 метрів і вцілів: гаджет знайшли
-
16:24Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство
-
15:13У нового прем'єра Франції Габріеля Атталя українське коріння: що відомо про його предків
-
14:17Нацвідбір на Євробачення-2024: відомий порядок виступів фіналістів
-
13:23Без Усика, але з братами Кличко: рейтинг найбагатших боксерів у світі
-
12:18Експертка розповіла, чи можна пити каву натщесерце
-
11:16Українка стала новою технічною директоркою Activision – видавця серії ігор Call of Duty
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:19Режисера Сергія Параджанова реабілітували після півстоліття від вироку
-
09:18"Путін х***о!": Ольга Харлан показала, як вчить коханого української мови
- 10 січня
-
19:1411 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:21Ви за крок від вигорання: називаємо 5 ознак, на які варто звернути увагу
-
17:22Тейлор Свіфт випередила Майкла Джексона: "Eras Tour" став найкасовішим концертним фільмом
-
16:19700 поезій на 1440 сторінках: в Україні вийшло повне зібрання віршів Сергія Жадана
-
15:20Katya Chilly випустила альбом "Сон", який вона записала понад 20 років тому
-
14:21Найкраще у холодну пору року: рецепт цибулевого супу від Ярославського
-
13:17"Львів – місто літератури ЮНЕСКО": відомі імена переможців премії
-
12:23Робота мрії: у США шукають охочих цілий рік кататися на великому хот-догу
- 11 січня
-
19:1212 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:20Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: один із них стосується України
-
14:17Нацвідбір на Євробачення-2024: відомий порядок виступів фіналістів
-
10:19Режисера Сергія Параджанова реабілітували після півстоліття від вироку
- 10 січня
-
18:21Ви за крок від вигорання: називаємо 5 ознак, на які варто звернути увагу
-
15:20Katya Chilly випустила альбом "Сон", який вона записала понад 20 років тому
-
11:19За рік зареєстрували понад 300 тисяч нових ФОПів: найбільше у сфері торгівлі та IT
- 09 січня
-
16:21Альбом Джамали QIRIM став одним з найкращих у 2023 році за версією журналу Beehype
-
12:23Єрмак подав декларацію за 2022 рік: скільки заробив та яку суму зберігає на рахунках
-
09:22Не бігом єдиним: ці 7 вправ значно ефективніше спалюють калорії
- 08 січня
-
20:17У США на Місяць запустили ракету з українською мапою та прапором на борту
-
17:10Віртуальна екскурсія до Києво-Печерської лаври: дивіться маршрут
-
13:20Золотий глобус 2024: відомі імена переможців 81-ї кінопремії
-
10:25Чи здатний штучний інтелект призвести до вимирання людства: що кажуть дослідження
- 07 січня
-
19:18Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив відразу у дві номінації BAFTA – британського "Оскара"
-
16:2077% українців ЗА вступ України до НАТО: 10 років тому ця цифра була значно скромнішою
-
11:20Новорічне диво: розквітла унікальна рослина, занесена до Червоної книги
- 06 січня
-
18:30Ідеальний дует: Pianoboy та ТНМК презентувати трек "Легенди"
-
14:20"Мобілізація" стала словом року в Україні за версією сленгового словника
-
12:25Підліток зі США став першою людиною, яка пройшла усі рівні гри "Тетріс"
- 05 січня
-
19:15Юний волонтер з Херсонщини наколядував 16 тисяч гривень на ЗСУ
-
14:25З полону у РАЦС: дівчині-морпіху зробив пропозицію коханий-побратим
-
10:10Снуп Догг стане спеціальним кореспондентом на Олімпіаді-2024 в Парижі
- 04 січня
-
17:25Українець став наймолодшим гросмейстером у світі – Комітет молоді і спорту
-
13:15Щедрування та ворожіння на Другу Святу вечерю – українські традиції та звичаї