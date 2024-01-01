Головні меми 2023 року: курйози і приколи, на яких трималася менталка українців

Традиційно робимо кумедні підсумки року. Редакція Радіо МАКСИМУМ обрала найкращі жарти, які були популярними серед користувачів соцмереж у 2023 році. Згадуйте рік, який минає, у найсмішніших мемах!

Цього разу ми пройдімося по ключових подіях цього року, які надихнули українців на створення сотень, а то й тисяч мемів. Пригадаймо разом, яким був цей непростий 2023 рік!

Дивіться також Новорічні фільми від Netflix – ТОП 13 кіно, яке можна завантажити і дивитися без світла

Січень і Leopard для України

Українці запам'ятали січень добре, адже наші партнери нарешті ухвалили рішення про передачу танків Leopard. Так-так, тих самих, які росіяни буцімто десятками знищували ще до того, як вони з'явилися на полі бою. Ну і, звичайно ж, не минулося без легендарної російської Пе-Ве-О. Щоб стояла на кожному даху, чи як там правильно у них?

Лютий і візит Байдена

Так, у лютому до України прибув Джо Байден. Він приїхав до Києва напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії. Таким чином президент США засвідчив свою підтримку нашій державі та незламному українському народові.

Березень та Німесил

Так-так, ви пам'ятаєте ту масову істерію, пов'язану з тим, що Німесил можуть відпускати за рецептом. Щойно цю новину розігнали, люди збіглися до аптек, щоб придбати собі кілька пакетиків цього лікарського засобу. Черги були шалені, а в мережі можна було навіть знайти оголошення про продаж, де Німесил віддавали за космічні суми.

Увага! Німесил – лікарський засіб. Не займайтеся самолікуванням, а перед прийманням проконсультуйтеся з лікарем.

Квітень і НЛО

Якщо ви пам'ятаєте, то у квітні всі активно обговорювали НЛО над Києвом. Стільки мемів, скільки наплодила ця тема, ми давно не бачили. Навіть жартували, що це сучасна зброя для протистояння російській агресії.

Травень та російський парад на півтора танка

У мережі активно обговорювали вкрай скромний – не можемо писати нічого поганого, бо заблокує фейсбук – парад Росії на 9 травня. Ще й Владімір Путін там щось собі під ніс бурмотів. Хотів дуже сильно якоїсь "пабєди" у так званій "СВО", але досягнути йому вдалося рівно нічого.

Червень і заколот Пригожина

Якщо ви забули, то ми нагадаємо, що найманці ПВК "Вагнера" у червні збунтувалися. Буцімто збунтувалися. Вони навіть почали рух на Москву. Правда, за якихось 200 кілометрів від російської столиці зупинилися і поїхали назад. Шоу, якого світ ще не бачив. Хай там як, наплодило це чимало мемів.

Липень і Барбігеймер

А от у липні на нас очікувало справжнє протистояння. Воно й не дивно, адже на великі екрани вийшли два фільми, які розділили суспільство на фанатів "Барбі" та "Оппенгеймера". Ясна річ, що масове божевілля не оминуло й українців. До слова, вам який з фільмів сподобався більше? Пишіть у коментарях.

Серпень і F-16 для України

А ось ще одна гарна звістка для України й українців. У серпні Нідерланди та Данія заявили, що передадуть нам сучасні винищувачі F-16. Правда, станеться це тоді, коли наші пілоти завершать навчання. Хай там як, але і це наплодило чимало мемів, які активно гуляли в мережі.

Вересень і Коломойський у СІЗО

У вересні Ігоря Коломойського відправили до СІЗО. Журналісти вирішили потролити олігарха його ж козирною фразою про "каву". Звернімо увагу, що це також надихнуло українців на створення все нових і нових мемів. Вони однозначно припадуть вам до душі.

Жовтень і "смерть Путіна"

А от у жовтні російські пабліки почали нести інформацію про буцімто смерть Путіна. Ясна річ, що це був черговий фейк, адже складно зрозуміти, який із двійників узагалі Путін. І чи Путін узагалі живий. У будь-якому випадку це добряче так надихнуло наших земляків на висміювання ситуації з допомогою мемів.

Листопад – Дубінський і "Буратіно"

А от 13 листопада нардеп Олександр Дубінський отримав підозру у державній зраді. Як з'ясували правоохоронці, він був не лише сином мами, яка "любить скорасть", а й агентом російських спецслужб. У нього був позивний "Буратіно", що наплодило шалену кількість мемів.

Грудень: Київстар і Кива

Під ялинку нам принесли кілька потужних причин плодити меми. По-перше, маленький гвинтик – усьо. У СБУ потурбувалися про те, щоб він більше не ніс маячню з російських телеканалів, що добряче розважило мережу.

А ще хакери зламали Київстар, позбавивши на кілька днів 20 мільйонів українців зв'язку. Але ми незламні. І навіть за таких умов творили тисячі мемів, адже на все потрібно дивитися з гумором.

Це цікаво Найкращі українські серіали 2023 року: ТОП 5 новинок, які варто подивитись

Так, 2023 рік був не найпростішим для українців. Але ми сильні, ми вистояли. А меми – це те, на чому тримається наша менталочка. Тож не лінуйтеся обмінюватися ними один з одним.