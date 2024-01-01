Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Головні меми 2023 року: курйози і приколи, на яких трималася менталка українців

  • 943
Найкращі меми 2023 року - фото 1
Найкращі меми 2023 року / Колаж Радіо МАКСИМУМ

Традиційно робимо кумедні підсумки року. Редакція Радіо МАКСИМУМ обрала найкращі жарти, які були популярними серед користувачів соцмереж у 2023 році. Згадуйте рік, який минає, у найсмішніших мемах!

Цього разу ми пройдімося по ключових подіях цього року, які надихнули українців на створення сотень, а то й тисяч мемів. Пригадаймо разом, яким був цей непростий 2023 рік!

Дивіться також Новорічні фільми від Netflix – ТОП 13 кіно, яке можна завантажити і дивитися без світла

Січень і Leopard для України

Українці запам'ятали січень добре, адже наші партнери нарешті ухвалили рішення про передачу танків Leopard. Так-так, тих самих, які росіяни буцімто десятками знищували ще до того, як вони з'явилися на полі бою. Ну і, звичайно ж, не минулося без легендарної російської Пе-Ве-О. Щоб стояла на кожному даху, чи як там правильно у них?

photo-535544 photo-535543 photo-535542

Лютий і візит Байдена

Так, у лютому до України прибув Джо Байден. Він приїхав до Києва напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії. Таким чином президент США засвідчив свою підтримку нашій державі та незламному українському народові.

photo-535545 photo-535546 photo-535547

Березень та Німесил

Так-так, ви пам'ятаєте ту масову істерію, пов'язану з тим, що Німесил можуть відпускати за рецептом. Щойно цю новину розігнали, люди збіглися до аптек, щоб придбати собі кілька пакетиків цього лікарського засобу. Черги були шалені, а в мережі можна було навіть знайти оголошення про продаж, де Німесил віддавали за космічні суми.

Увага! Німесил – лікарський засіб. Не займайтеся самолікуванням, а перед прийманням проконсультуйтеся з лікарем.

photo-535550 photo-535549 photo-535548

Квітень і НЛО

Якщо ви пам'ятаєте, то у квітні всі активно обговорювали НЛО над Києвом. Стільки мемів, скільки наплодила ця тема, ми давно не бачили. Навіть жартували, що це сучасна зброя для протистояння російській агресії.

photo-535553 photo-535552 photo-535551

Травень та російський парад на півтора танка

У мережі активно обговорювали вкрай скромний – не можемо писати нічого поганого, бо заблокує фейсбук – парад Росії на 9 травня. Ще й Владімір Путін там щось собі під ніс бурмотів. Хотів дуже сильно якоїсь "пабєди" у так званій "СВО", але досягнути йому вдалося рівно нічого.

photo-535555 photo-535554 photo-535556

Червень і заколот Пригожина

Якщо ви забули, то ми нагадаємо, що найманці ПВК "Вагнера" у червні збунтувалися. Буцімто збунтувалися. Вони навіть почали рух на Москву. Правда, за якихось 200 кілометрів від російської столиці зупинилися і поїхали назад. Шоу, якого світ ще не бачив. Хай там як, наплодило це чимало мемів.

photo-535557 photo-535558 photo-535559

Липень і Барбігеймер

А от у липні на нас очікувало справжнє протистояння. Воно й не дивно, адже на великі екрани вийшли два фільми, які розділили суспільство на фанатів "Барбі" та "Оппенгеймера". Ясна річ, що масове божевілля не оминуло й українців. До слова, вам який з фільмів сподобався більше? Пишіть у коментарях.

photo-535563 photo-535562 photo-535561

Серпень і F-16 для України

А ось ще одна гарна звістка для України й українців. У серпні Нідерланди та Данія заявили, що передадуть нам сучасні винищувачі F-16. Правда, станеться це тоді, коли наші пілоти завершать навчання. Хай там як, але і це наплодило чимало мемів, які активно гуляли в мережі.

photo-535566 photo-535565 photo-535564

Вересень і Коломойський у СІЗО

У вересні Ігоря Коломойського відправили до СІЗО. Журналісти вирішили потролити олігарха його ж козирною фразою про "каву". Звернімо увагу, що це також надихнуло українців на створення все нових і нових мемів. Вони однозначно припадуть вам до душі.

photo-535569 photo-535568 photo-535567

Жовтень і "смерть Путіна"

А от у жовтні російські пабліки почали нести інформацію про буцімто смерть Путіна. Ясна річ, що це був черговий фейк, адже складно зрозуміти, який із двійників узагалі Путін. І чи Путін узагалі живий. У будь-якому випадку це добряче так надихнуло наших земляків на висміювання ситуації з допомогою мемів.

photo-535570 photo-535571 photo-535572

Листопад – Дубінський і "Буратіно"

А от 13 листопада нардеп Олександр Дубінський отримав підозру у державній зраді. Як з'ясували правоохоронці, він був не лише сином мами, яка "любить скорасть", а й агентом російських спецслужб. У нього був позивний "Буратіно", що наплодило шалену кількість мемів.

photo-535574 photo-535573 photo-535575

Грудень: Київстар і Кива

Під ялинку нам принесли кілька потужних причин плодити меми. По-перше, маленький гвинтик – усьо. У СБУ потурбувалися про те, щоб він більше не ніс маячню з російських телеканалів, що добряче розважило мережу.

photo-535576 photo-535577 photo-535578

А ще хакери зламали Київстар, позбавивши на кілька днів 20 мільйонів українців зв'язку. Але ми незламні. І навіть за таких умов творили тисячі мемів, адже на все потрібно дивитися з гумором.

photo-535579 photo-535580 photo-535581

Це цікаво Найкращі українські серіали 2023 року: ТОП 5 новинок, які варто подивитись

Так, 2023 рік був не найпростішим для українців. Але ми сильні, ми вистояли. А меми – це те, на чому тримається наша менталочка. Тож не лінуйтеся обмінюватися ними один з одним.

пропозиції партнерів
Новини