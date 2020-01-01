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2 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 січня – четвер

Сьогодні, 2 січня, віряни вшановують священномученика Ігнатія Богоносця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують священномученика Ігнатія Богоносця, На честь цього святого у храмах служать молебні та влаштовують хресні ходи. У народному календарі йдеться про те, що велика увага 2 січня приділяється захисту будинків від злих сил. За погодою у день 2 січня можна судити про те, яким буде урожай. У цей день починали готуватися до святкування Різдва. Господині прибирали в будинках, запасалися продуктами, фарбували меблі і стіни. Всі розучували колядки, пісні, шили карнавальні костюми.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 2 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Данило, Іван, Георгій та Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1610 – У Битчанському замку проходить суд над підручними графині Елізабет Баторі, племінниці короля Стефана Баторія. Обвинувачені катували й убивали сотні сільських дівчат, аби пані купалася в крові з оздоровчою метою.
  • 1788 – Джорджія стала 4-им штатом Сполучених Штатів Америки.
  • 1796 – У Росії скасована стаття 15 Жалуваної грамоти, що забороняла тілесні покарання для дворян.
  • 1835 – У Габрово відкрилася перша в Болгарії світська школа.
  • 1839 – Луї Даґер зробив першу фотозйомку Місяця.
  • 1843 – У Дрездені, в Дрезденської придворної опері, відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера "Летючий голландець".
  • 1870 – Почалося спорудження Бруклінського мосту.
  • 1874 – Іспанські кортеси змусили президента Костелара піти у відставку.
  • 1882 – Американський промисловець Джон Девісон Рокфеллер створив траст "Стандарт ойл" – об’єднання 40 нафтодобувних акціонерних товариств, які або вже належали компанії "Стандарт ойл", або були їй підконтрольні.
  • 1936 – Науковці Володимир Зворикін та Джордж Мортон продемонстрували електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових й інфрачервоних променів та пристрій, що перетворював промені в потік електронів. Досягнення вважають одним з найважливіших кроків у розвитку телебачення.
  • 1944 – Перше бойове застосування гелікоптерів: три машини конструктора Сікорського взяли участь у супроводі британського атлантичного конвою.
  • 1959 – СРСР робить перший запуск ракети Луна-1 до Місяця. Луна-1 не летить за розрахованою траєкторією і губиться в космосі.
  • 1967 – Під час операції "Боло" американські пілоти F-4 збили половину МіГ-21 ВПС Північного В’єтнаму
  • 1992 – Припинилися повноваження народних депутатів СРСР.
  • 1992 – Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України.
  • 1999 – Стався потужний сніговий буревій на Середньому Заході США. Зокрема в Чикаго намело снігового покриву на 487 мм при температурі −25 °С. Такий удар стихії призвів до загибелі 68 людей.
Почали споруджувати Бруклінський міст - фото 377709
Почали споруджувати Бруклінський міст

ХТО НАРОДИВСЯ 2 січня

  • 1729 – Йоганн Даніель Тіциус, німецький астроном, фізик і біолог
  • 1822 – Рудольф Клаузіус, німецький фізик, один із засновників термодинаміки та молекулярно-кінетичної теорії теплоти
  • 1841 – Тадей Рильський, український культурно-освітній діяч, народознавець
  • 1841 – Михальчук Кость, український мовознавець і етнограф, член Київської Старої Громади, дійсний член НТШ у Львові й Українського Наукового Товариства у Києві.
  • 1866 – Костянтин Арабжин, російський та український письменник, літературознавець
  • 1876 – Володимир Сладкопєвцев, український і російський актор
  • 1882 – Ярослав Пастернак, видатний український археолог, автор "Археології України" (1961)
  • 1890 – Михайло Голинський, український оперний співак
  • 1892 – Всеволод Задерацький, український композитор і піаніст, педагог
  • 1895 – Бернадот Фольке, шведський політичний діяч
  • 1896 – Дзиґа Вертов, кінорежисер документального кіно, перший використав методику "прихована камера". Його стрічка "Людина з кіноапаратом", знята у 1929 році на кінофабриці ВУФКУ, визнана найвизначнішим документальним фільмом всіх часів, згідно з кінорейтингом BFI.
  • 1901 – Григорій Козаченко, український актор, народний артист України
  • 1906 – Григорій Фінаровський, український композитор
  • 1915 – Джон Гоуп Франклін, американський історик, піонер афроамериканських досліджень в історичній науці
  • 1917 – Богдан Лончина, український громадсько-релігійний діяч, голова Українського Патріархального світового об’єднання, професор
  • 1920 – Джордж Говард Гербіг, американський астроном
  • 1920 – Айзек Азімов, американський письменник, біохімік, один з найвідоміших майстрів наукової фантастики ("Я робот", "Сталеві печери", "Голе сонце")
  • 1925 – Ірина Архипова, радянська і російська оперна співачка, солістка Большого театру (1956—1988), народна артистка СРСР
  • 1926 – Віра Вовк, українська поетеса, прозаїк, літературознавець, перекладач у Бразилії
  • 1928 – Галина Яблонська, українська акторка, народна артистка УРСР
  • 1931 – Микола Давидов, український баяніст і педагог, заслужений діяч мистецтв України
  • 1932 – Любомир Винар, відомий український історик, голова Українського історичного товариства, дійсний член НТШ, Української Вільної Академії наук, Американської історичної асоціації, головний редактор журналу «Український історик», автор наукового напрямку "грушевськознавство"
  • 1936 – Володимир Когут, український хореограф, заслужений діяч мистецтв України
  • 1936 – Андрій Крижанівський, український письменник
  • 1938 – Анатолій Михайлович Самойленко, український математик, академік НАН України
  • 1941 – Володимир Ганулич, український письменник-прозаїк
  • 1941 – Олександр Мокровольський, український поет, перекладач
  • 1947 – Олександр Тихонов, радянський спортсмен, чотириразовий Олімпійський чемпіон з біатлону (1968, 1972, 1976, 1980)
  • 1947 – Валерій Шарий, білоруський радянський важкоатлет, чемпіон Олімпіади-1976 у вазі до 90 кг, чемпіон світу і Європи 1975—1976 роках. Встановив 13 світових рекордів і 15 рекордів СРСР
  • 1950 – Іриней Ігор Білик, єпископ Української Греко-Католицької Церкви
  • 1950 – Надія Гуменюк, українська поетеса, прозаїк, публіцист
  • 1952 – Степан Гавриш, український політик і юрист, доктор юридичних наук
  • 1953 – Михайло Демцю, український художник-постімпресіоніст, народний художник України
  • 1958 – Олександр Прогнімак, український політичний діяч, письменник, колекціонер, меценат.
  • 1963 – Олексій Івченко, український політик, голова Конгресу Українських Націоналістів
  • 1975 – Владислав Ващук, український футболіст, захисник
  • 1975 – Олександр Шовковський, український футболіст, воротар
День народження Олександра Шовковського - фото 377710
День народження Олександра Шовковського

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У цей день з дерев і чагарників струшують сніг. Чим більше снігу вийде струсити, тим більший урожай вдасться зібрати влітку і восени. Особливо часто сніг струшували з яблунь, оскільки 2 січня вважали "яблучним днем".
  • Якщо на деревах іній, тож, погода буде ясною.
  • Зоряне небо віщує багатий урожай впродовж усього року.
  • Якщо синиці голосно щебечуть – то, за прикметами, чекай довгі, холодні дні.
  • За прикметами, яка погода 2 січня, таким і буде місяць серпень. Якщо на вулиці сльота і хуртовина – холодним і дощовим, а якщо мороз і ясно – то спекотним і сонячним.
  • Вечірня зоря має рожевий колір, а ранок сірий і похмурий – буде ясний день і вечір зі слабким вітром. Яскраво-жовтий, а також золотистий, рожевий, зеленкуватий кольори вечірньої зорі – на суху, часто вітряну погоду.
  • Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.
  • Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.
  • Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь.
  • Коли колють до Різдва кабана, звертають увагу на селезінку: як до заду товстіша – ще зима буде товста, а як тонша, то і зима буде м'якша.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна прясти та прати.
  • Наші предки вірили, що у цей день не можна було виходити на вулицю, аби не занедужати.
  • Також не варто сьогодні лихословити та погано думати про інших.
  • Не слід у цей день відмовляти нужденним.
  • Не можна сьогодні також купатися, аби не змити з себе щастя.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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