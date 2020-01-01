2 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 січня, віряни вшановують священномученика Ігнатія Богоносця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують священномученика Ігнатія Богоносця, На честь цього святого у храмах служать молебні та влаштовують хресні ходи. У народному календарі йдеться про те, що велика увага 2 січня приділяється захисту будинків від злих сил. За погодою у день 2 січня можна судити про те, яким буде урожай. У цей день починали готуватися до святкування Різдва. Господині прибирали в будинках, запасалися продуктами, фарбували меблі і стіни. Всі розучували колядки, пісні, шили карнавальні костюми.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 2 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Данило, Іван, Георгій та Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1610 – У Битчанському замку проходить суд над підручними графині Елізабет Баторі, племінниці короля Стефана Баторія. Обвинувачені катували й убивали сотні сільських дівчат, аби пані купалася в крові з оздоровчою метою.

1788 – Джорджія стала 4-им штатом Сполучених Штатів Америки.

1796 – У Росії скасована стаття 15 Жалуваної грамоти, що забороняла тілесні покарання для дворян.

1835 – У Габрово відкрилася перша в Болгарії світська школа.

1839 – Луї Даґер зробив першу фотозйомку Місяця.

1843 – У Дрездені, в Дрезденської придворної опері, відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера "Летючий голландець".

1870 – Почалося спорудження Бруклінського мосту.

1874 – Іспанські кортеси змусили президента Костелара піти у відставку.

1882 – Американський промисловець Джон Девісон Рокфеллер створив траст "Стандарт ойл" – об’єднання 40 нафтодобувних акціонерних товариств, які або вже належали компанії "Стандарт ойл", або були їй підконтрольні.

1936 – Науковці Володимир Зворикін та Джордж Мортон продемонстрували електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових й інфрачервоних променів та пристрій, що перетворював промені в потік електронів. Досягнення вважають одним з найважливіших кроків у розвитку телебачення.

1944 – Перше бойове застосування гелікоптерів: три машини конструктора Сікорського взяли участь у супроводі британського атлантичного конвою.

1959 – СРСР робить перший запуск ракети Луна-1 до Місяця. Луна-1 не летить за розрахованою траєкторією і губиться в космосі.

1967 – Під час операції "Боло" американські пілоти F-4 збили половину МіГ-21 ВПС Північного В’єтнаму

1992 – Припинилися повноваження народних депутатів СРСР.

1992 – Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України.

1999 – Стався потужний сніговий буревій на Середньому Заході США. Зокрема в Чикаго намело снігового покриву на 487 мм при температурі −25 °С. Такий удар стихії призвів до загибелі 68 людей.

Почали споруджувати Бруклінський міст

ХТО НАРОДИВСЯ 2 січня

1729 – Йоганн Даніель Тіциус, німецький астроном, фізик і біолог

1822 – Рудольф Клаузіус, німецький фізик, один із засновників термодинаміки та молекулярно-кінетичної теорії теплоти

1841 – Тадей Рильський, український культурно-освітній діяч, народознавець

1841 – Михальчук Кость, український мовознавець і етнограф, член Київської Старої Громади, дійсний член НТШ у Львові й Українського Наукового Товариства у Києві.

1866 – Костянтин Арабжин, російський та український письменник, літературознавець

1876 – Володимир Сладкопєвцев, український і російський актор

1882 – Ярослав Пастернак, видатний український археолог, автор "Археології України" (1961)

1890 – Михайло Голинський, український оперний співак

1892 – Всеволод Задерацький, український композитор і піаніст, педагог

1895 – Бернадот Фольке, шведський політичний діяч

1896 – Дзиґа Вертов, кінорежисер документального кіно, перший використав методику "прихована камера". Його стрічка "Людина з кіноапаратом", знята у 1929 році на кінофабриці ВУФКУ, визнана найвизначнішим документальним фільмом всіх часів, згідно з кінорейтингом BFI.

1901 – Григорій Козаченко, український актор, народний артист України

1906 – Григорій Фінаровський, український композитор

1915 – Джон Гоуп Франклін, американський історик, піонер афроамериканських досліджень в історичній науці

1917 – Богдан Лончина, український громадсько-релігійний діяч, голова Українського Патріархального світового об’єднання, професор

1920 – Джордж Говард Гербіг, американський астроном

1920 – Айзек Азімов, американський письменник, біохімік, один з найвідоміших майстрів наукової фантастики ("Я робот", "Сталеві печери", "Голе сонце")

1925 – Ірина Архипова, радянська і російська оперна співачка, солістка Большого театру (1956—1988), народна артистка СРСР

1926 – Віра Вовк, українська поетеса, прозаїк, літературознавець, перекладач у Бразилії

1928 – Галина Яблонська, українська акторка, народна артистка УРСР

1931 – Микола Давидов, український баяніст і педагог, заслужений діяч мистецтв України

1932 – Любомир Винар, відомий український історик, голова Українського історичного товариства, дійсний член НТШ, Української Вільної Академії наук, Американської історичної асоціації, головний редактор журналу «Український історик», автор наукового напрямку "грушевськознавство"

1936 – Володимир Когут, український хореограф, заслужений діяч мистецтв України

1936 – Андрій Крижанівський, український письменник

1938 – Анатолій Михайлович Самойленко, український математик, академік НАН України

1941 – Володимир Ганулич, український письменник-прозаїк

1941 – Олександр Мокровольський, український поет, перекладач

1947 – Олександр Тихонов, радянський спортсмен, чотириразовий Олімпійський чемпіон з біатлону (1968, 1972, 1976, 1980)

1947 – Валерій Шарий, білоруський радянський важкоатлет, чемпіон Олімпіади-1976 у вазі до 90 кг, чемпіон світу і Європи 1975—1976 роках. Встановив 13 світових рекордів і 15 рекордів СРСР

1950 – Іриней Ігор Білик, єпископ Української Греко-Католицької Церкви

1950 – Надія Гуменюк, українська поетеса, прозаїк, публіцист

1952 – Степан Гавриш, український політик і юрист, доктор юридичних наук

1953 – Михайло Демцю, український художник-постімпресіоніст, народний художник України

1958 – Олександр Прогнімак, український політичний діяч, письменник, колекціонер, меценат.

1963 – Олексій Івченко, український політик, голова Конгресу Українських Націоналістів

1975 – Владислав Ващук, український футболіст, захисник

1975 – Олександр Шовковський, український футболіст, воротар

День народження Олександра Шовковського

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У цей день з дерев і чагарників струшують сніг. Чим більше снігу вийде струсити, тим більший урожай вдасться зібрати влітку і восени. Особливо часто сніг струшували з яблунь, оскільки 2 січня вважали "яблучним днем".

Якщо на деревах іній, тож, погода буде ясною.

Зоряне небо віщує багатий урожай впродовж усього року.

Якщо синиці голосно щебечуть – то, за прикметами, чекай довгі, холодні дні.

За прикметами, яка погода 2 січня, таким і буде місяць серпень. Якщо на вулиці сльота і хуртовина – холодним і дощовим, а якщо мороз і ясно – то спекотним і сонячним.

Вечірня зоря має рожевий колір, а ранок сірий і похмурий – буде ясний день і вечір зі слабким вітром. Яскраво-жовтий, а також золотистий, рожевий, зеленкуватий кольори вечірньої зорі – на суху, часто вітряну погоду.

Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.

Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.

Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь.

Коли колють до Різдва кабана, звертають увагу на селезінку: як до заду товстіша – ще зима буде товста, а як тонша, то і зима буде м'якша.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна прясти та прати.

Наші предки вірили, що у цей день не можна було виходити на вулицю, аби не занедужати.

Також не варто сьогодні лихословити та погано думати про інших.

Не слід у цей день відмовляти нужденним.

Не можна сьогодні також купатися, аби не змити з себе щастя.

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