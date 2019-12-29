Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 30 грудня – 5 січня 2020!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 30.12 – 06.01

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 30, 2

: 30, 2 Несприятливі дні: 3, 4

Гороскоп для Овна

В Овнів новий тиждень буде сповнений святкового настрою, яким обов'язково потрібно поділитись з близькими. Звісно ж. у вас ще буде кілька важливих справ, які потрібно завершити у 2019 році, однак вже у 2020 виділіть час для найдорожчих людей та відпочинку.

Сприятливі дні: 1, 3

1, 3 Несприятливі дні: 4, 5

Гороскоп для Тельця

Тельців чекає зимовий відпочинок, у рамках якого варто виділити час не тільки для себе, а й для рідних та друзів. Зараз ваша друга половинка вимагає більше уваги, тому зробіть цей час ще приємнішим для вас обох. Романтики багато не буває!

Сприятливі дні: 31, 5

31, 5 Несприятливі дні: 2, 4

Прогноз для Близнят

Близнюки настільки заклопотані власними ідеями, що забувають про те, що люди поряд з ними також є важливою складовою їхнього щастя. Змінюйте свій розпорядок, якщо не хочете втратити когось важливого. Чи справді варто нехтувати кимось задля хвилинного успіху?

Сприятливі дні: 1 , 3

, 3 Несприятливі дні: 31, 5

Гороскоп для Рака

У Раків попереду доволі романтичний період у житті, який потрібно використати для себе максимально. Проводьте час з другою половинкою, але не зациклюйтесь тільки на стосунках, адже ви можете навіть набриднути своєю увагою.

Сприятливі дні: 31, 2

31, 2 Несприятливі дні: 3, 4

Гороскоп для Лева

Леви вимагають любові та турботи, але це не означає, що всі ваші друзі та близькі повинні одразу ж кидати всі свої справи. Цей тиждень варто навчатись поважати час дорогих людей та не створювати собі ж проблем на пустому місці.

Сприятливі дні: 30, 1

30, 1 Несприятливі дні: 4, 5

Гороскоп для Діви

Дівам зараз потрібна підтримка, але не кожен зможе зрозуміти, що ж коїться у них на душі. Тому не дратуйтесь, якщо найдорожчі люди не розуміють вас. Спробуйте пояснити, що відчуваєте - це точно зблизить вас та покращить стосунки у майбутньому.

Сприятливі дні: 2, 5

2, 5 Несприятливі дні: 3, 4

Гороскоп для Терезів

Терези і їхня внутрішня рівновага допоможуть насолодитись святами всім навколо. Ви можете погасити всі конфлікти ще на початкових стадіях, тому не лише у ваших стосунках нарешті настане ідилія. Діліться своїм чарівним вмінням дарувати добро.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 4 ,5

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам варто трішки спуститись на землю та нарешті відшукати час у своєму планері для тих людей, які були підтримкою та опорою увесь цей час. Настала пора подяки, тому спробуйте внести щось свіже у стосунки та зміцнити рівень довіри, який зараз бажає кращого.

Сприятливі дні: 30, 1

30, 1 Несприятливі дні: 2, 5

Гороскоп для Стрільця

Стрільців очікує доволі насичений тиждень, однак навіть за такого ритму потрібно пам'ятати про свою другу половинку. А от самотнім представникам цього знаку варто менше турбуватись про власне его та не звертати увагу на тих, хто відверто намагається вас обдурити.

Сприятливі дні: 31, 2

31, 2 Несприятливі дні: 3, 5

Гороскоп для Козерога

Козероги знають собі ціну, тому не повинні розпорошуватись на тих людей, які не гідні їхньої уваги. Ви занадто багато допомагали іншим, а тепер настав час розплачуватись. Не сприймайте ввічливість за закоханість, якщо не хочете розбити собі серце.

Сприятливі дні: 31, 2

31, 2 Несприятливі дні: 30, 5

Гороскоп для Водолія

У Водоліїв кінець та початок року буде дуже романтичних та приємним. Тому зорі радять максимально насолодитись цим періодом, дозволити собі помріяти та розслабитись. Інколи ви надто поспішаєте, зараз можна зупинитись та зробити щось чудове для коханої людини.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 1, 5

Гороскоп для Риб

Рибам нарешті почне щастити у любовних пригодах, але чи помітять вони це? Ви надто зациклені на собі, тому не звертаєте увагу на почуття інших людей. Пора це змінювати та більше приділяти часу тим, хто небайдуже до вас ставиться.

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