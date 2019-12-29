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Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку

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Гороскоп на цей тиждень українською - фото 1
Гороскоп на цей тиждень українською

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 30 грудня – 5 січня 2020!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 30.12 – 06.01

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 30, 2
  • Несприятливі дні: 3, 4
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

В Овнів новий тиждень буде сповнений святкового настрою, яким обов'язково потрібно поділитись з близькими. Звісно ж. у вас ще буде кілька важливих справ, які потрібно завершити у 2019 році, однак вже у 2020 виділіть час для найдорожчих людей та відпочинку.

Телець

  • Сприятливі дні: 1, 3
  • Несприятливі дні: 4, 5
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Тельців чекає зимовий відпочинок, у рамках якого варто виділити час не тільки для себе, а й для рідних та друзів. Зараз ваша друга половинка вимагає більше уваги, тому зробіть цей час ще приємнішим для вас обох. Романтики багато не буває!

Близнюки

  • Сприятливі дні: 31, 5
  • Несприятливі дні: 2, 4
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюки настільки заклопотані власними ідеями, що забувають про те, що люди поряд з ними також є важливою складовою їхнього щастя. Змінюйте свій розпорядок, якщо не хочете втратити когось важливого. Чи справді варто нехтувати кимось задля хвилинного успіху?

Рак

  • Сприятливі дні: 1, 3
  • Несприятливі дні: 31, 5
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

У Раків попереду доволі романтичний період у житті, який потрібно використати для себе максимально. Проводьте час з другою половинкою, але не зациклюйтесь тільки на стосунках, адже ви можете навіть набриднути своєю увагою.

Лев

  • Сприятливі дні: 31, 2
  • Несприятливі дні: 3, 4
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Леви вимагають любові та турботи, але це не означає, що всі ваші друзі та близькі повинні одразу ж кидати всі свої справи. Цей тиждень варто навчатись поважати час дорогих людей та не створювати собі ж проблем на пустому місці.

Діва

  • Сприятливі дні: 30, 1
  • Несприятливі дні: 4, 5
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Дівам зараз потрібна підтримка, але не кожен зможе зрозуміти, що ж коїться у них на душі. Тому не дратуйтесь, якщо найдорожчі люди не розуміють вас. Спробуйте пояснити, що відчуваєте - це точно зблизить вас та покращить стосунки у майбутньому.

Терези

  • Сприятливі дні: 2, 5
  • Несприятливі дні: 3, 4
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терези і їхня внутрішня рівновага допоможуть насолодитись святами всім навколо. Ви можете погасити всі конфлікти ще на початкових стадіях, тому не лише у ваших стосунках нарешті настане ідилія. Діліться своїм чарівним вмінням дарувати добро.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 4 ,5
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам варто трішки спуститись на землю та нарешті відшукати час у своєму планері для тих людей, які були підтримкою та опорою увесь цей час. Настала пора подяки, тому спробуйте внести щось свіже у стосунки та зміцнити рівень довіри, який зараз бажає кращого.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 30, 1
  • Несприятливі дні: 2, 5
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Стрільців очікує доволі насичений тиждень, однак навіть за такого ритму потрібно пам'ятати про свою другу половинку. А от самотнім представникам цього знаку варто менше турбуватись про власне его та не звертати увагу на тих, хто відверто намагається вас обдурити.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 31, 2
  • Несприятливі дні: 3, 5
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козероги знають собі ціну, тому не повинні розпорошуватись на тих людей, які не гідні їхньої уваги. Ви занадто багато допомагали іншим, а тепер настав час розплачуватись. Не сприймайте ввічливість за закоханість, якщо не хочете розбити собі серце.

Водолій

  • Сприятливі дні: 31, 2
  • Несприятливі дні: 30, 5
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

У Водоліїв кінець та початок року буде дуже романтичних та приємним. Тому зорі радять максимально насолодитись цим періодом, дозволити собі помріяти та розслабитись. Інколи ви надто поспішаєте, зараз можна зупинитись та зробити щось чудове для коханої людини.

Риби

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 1, 5
Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Рибам нарешті почне щастити у любовних пригодах, але чи помітять вони це? Ви надто зациклені на собі, тому не звертаєте увагу на почуття інших людей. Пора це змінювати та більше приділяти часу тим, хто небайдуже до вас ставиться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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