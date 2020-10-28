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Холостячка Хелловін

4 ранкові звички для продуктивного дня, які має мати кожен

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Найкращі ранкові звички

Якщо починати день правильно, то не лише настрій буде хороший, а й справи будуть краще вдаватись. Тому пропонуємо кілька простих звичок, які дозволять змінити свою рутину та покращити життя.

Вдячність

Створіть звичку щоранку бути вдячним певній людині, місцю чи навіть речі. Це можна записувати, говорити та фіксувати у пам'яті. Річ у тому, що просте "дякую" насправді допомагає розвивати відчуття щастя, доброти та самоповаги. Науковці довели, що вдячність позитивно позначається на здоров'ї.

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Проникливість

Якщо кожного ранку приділяти хоча б трішки часу на те, щоб розширювати світогляд та пізнавати нову інформацію, то до успішності залишиться зовсім трохи. За словами психологів, саме ті люди, які знаходять час для постійного навчання, мають найбільший вплив на оточення, а також найвищий рівень довіри.

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Зарядка

Ніхто не буде сперечатись, що фізичні навантаження вранці допомагають не тільки швидше прокинутись та збадьоритись, а й є ефективним способом швидко справлятись з напруженням та стресами.

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Медитація

Дуже важливо виділити хоча б 5-15 хвилин на те, щоб побути на самоті та глибоко подихати. Без гаджетів, стороннього шуму та хвилі інформації. Це дозволить трохи покращити психологічний стан, а також відчути внутрішню рівновагу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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