Як повернутись до нормального життя після вигорання: 30 простих порад

Мало хто ніколи у житті не стикався з вигоранням, тому дуже важливо правильно повертатись у звичайний ритм. Для відновлення рівноваги потрібно поступово вводити нові правильні звички. Ловіть 30 дуже простих порад, які точно будуть корисними для кожного.

Харчування

1. Важливо починати день з правильного сніданку, у якому вдосталь складних вуглеводів, білків та жирів.

2. Краще не надто захоплюватись кавою, а також іншими напоями, які додають енергію.

3. Носіть з собою пляшку з водою та не забувайте випивати хоча б склянку води перед кожною трапезою.

4. Зменште кількість шкідливої їжі.

5. Уважно читайте меню у закладах та вибирайте страви, у яких чимало білків та овочів.

6. Вживайте менше алкоголю.

7. Вибирайте на перекус здорові продукти.

8. Стежте за тим, коли і як ви багато їсте.

9. Вживайте більше овочів, фруктів та зелені.

10. Перегляньте свій раціон та додайте туди продуктів, яких бракує.

І ще: ТОП-9 найпоширеніших помилок у стосунках

Рух

11. Замініть поїздку з чи на роботу на пішу ходу, частіше рухайтесь, влаштовуйте пробіжки, катайтесь на велосипеді, обирайте сходи замість ліфтів.

12. Робіть активну обідню перерву

13. Можна тренуватись навіть на роботі, влаштовуючи невеликі перерви на руханку

14. Не забувайте про силові вправи, адже вони допомагають зміцнити тіло

15. Влаштовуйте тренування з друзями, щоб мати стимул

16. Дослухайтесь до свого організму: якщо ви втомлені, то краще робити легкі вправи.

Відпочинок

17. Зробіть режим сну, щоб вставати та прокидатись приблизно в один і той же час.

18 Визначте оптимальну кількість годин для сну, щоб почуватись добре.

19. Допомагайте організму відпочити, тобто, пообіді не вживайте кофеїн, а перед сном не займайтесь надто активними справами

20. Не змушуйте себе працювати на свята та вихідні. Вони створені для того, щоб перезавантажитись та набратись енергії.

21. Влаштовуйте перерви: під час кожної години роботи можна виділити 2 хвилини на те, щоб трішки відпочити.

Думки

22. Медитація точно не буде зайвою, тим паче її користь для здоров'я доведена наукою. Навіть 10 хвилин медитації на день дозволяють знизити рівень стресу.

23. Розвивайте хороші емоції, приміром, співчуття до інших та до себе. Ніхто не ідеальний, тому не варто картати себе чи інших.

24. Встановіть особисті межі та навчіться відмовляти у тих випадках, коли це вам не потрібно.

25. Плануйте свій час, щоб потім не намагатись встигнути все.

26. Не намагайтесь за одну мить змінити все своє життя. Краще поступово йти до мети.

27. Знайдіть того, з ким будете ділитись результатами своїх дій.

28. Будьте добрими і терплячими до себе, адже на створення корисних звичок потрібно хоча б 21 день.

29. Не забувайте позбуватись стресу, виговорювати всі негативні думки.

30. Більше усміхайтесь та жартуйте. Гумор справді допомагає впоратись з усім.

Читайте також: 5 крутих причин, чому варто вставати рано