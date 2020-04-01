2 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 квітня, у світі відзначають Міжнародний день інформування про аутизм, а також триває Великий піст. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще для християн триває Великий піст перед Великоднем.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобних Іоана, Сергія, Патрикія, Косми, Анастасія протодиякона, Феоктиста й інших, хто був убитий в обителі Сави.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 2 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастіан, Сергій та Уляна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день дитячої книги.

Міжнародний день інформування про аутизм.

1513 – під час пошуків легендарного "джерела молодості" іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висадився на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголосив півострів власністю Іспанії.

1657 – після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III почались переговори про спадкоємця трону.

1722 – у Петербурзі видано царський указ про ліквідацію гетьманства і утворення Малоросійської колегії – органу управління Лівобережною Україною. Складалася з російських воєвод на чолі з С. Веляминовим.

1905 – офіційно відкрито Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв'язав Швейцарію та Італію.

1912 – лайнер "Титанік" вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли.

1917 – Тимчасовий уряд скасував національні та релігійні обмеження в Російській імперії. Скасована смуга осілості.

1918 – Початок антибільшовицького повстання у Шостці.

1958 – у Вічита-Фолс (Техас) зареєстровано торнадо, що розвинуло швидкість 450 км/год.

1964 – Радянський Союз запустив перший космічний апарат "Зонд-1" для вивчення космічного простору і напрацювання техніки дальніх космічних польотів.

1966 – радянський супутник вперше у світі облетів Місяць.

1967 – у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги.

1968 – в районі Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії.

1978 – на американському телеканалі CBS почався показ серіалу "Даллас", який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років.

1982 – розпочався британсько-аргентинський збройний конфлікт через Фолклендські (Мальвінські) острови.

1989 – Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави.

1996 – Борис Єльцин і Олександр Лукашенко підписали договір про створення союзної держави;

2004 – у Брюсселі сім країн Східної Європи: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія – приєдналися до НАТО.

2007 – Президент України Віктор Ющенко підписав указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 КВІТНЯ

742 – Карл Великий, король франків, пізніше римський імператор (засновник Священної Римської Імперії).

1151 – Ігор Святославич, Новгород-Сіверський князь (з 1178) і князь чернігівський (1198). Син чернігівського князя Святослава Ольговича, з роду Ольговичів (онук Олега Святославича та праправнук Ярослава Мудрого).

1527 – Абрагам Ортеліус, фламандський картограф, видавець першого атласу.

1618 – Франческо Марія Грімальді, італійський фізик і астроном. Склав першу карту Місяця.

1725 – Джованні-Джакомо Казанова, авантюрист, герой-коханець, письменник.

1805 – Ганс Крістіан Андерсен, данський письменник, поет і казкар ("Гидке каченя", "Стійкий олов'яний солдатик", "Снігова королева", "Кресало", "Русалонька").

1827 – Гант Вільям Холман, англійський живописець, один із засновників прерафаелітського братства.

1834 – Фредерік Бартольді, французький скульптор, автор статуї "Свобода", подарованої Францією США.

1840 – Василь Волков, український і російський художник-передвижник.

1840 – Еміль Золя, французький письменник ("Ругон-Маккари", "Жерміналь", "Чрево Парижа"), публіцист ("Я звинувачую").

1848 – Пухальський Володимир В'ячеславович, український піаніст білоруського походження, композитор, педагог, музичний діяч. Перший ректор Київської консерваторії.

1862 – Ніколас Мюррей Батлер, американський теоретик і практик педагогіки, політик, публіцист, президент, одного з найбільших в США, Колумбійського університету; Лауреат Нобелівської премії миру 1931.

1875 – Волтер Крайслер, американський підприємець, засновник корпорації "Chrysler".

1883 – Грищенко Олексій Васильович (Alexis Gritchenko), український художник, письменник, мистецтвознавець.

1890 – Обата Хідейосі, японський полководець, генерал-лейтенант Імперської армії Японії.

1891 – Макс Ернст, франко-німецький художник, скульптор, один з основоположників сюрреалізму в сучасному мистецтві

1902 – Михайло Гречина, український архітектор, спорудив у Києві Республіканський стадіон, Палац спорту, готель «Русь»

1914 – Алек Гіннесс, англійський актор

1922 – Адамович Сергій Тадейович, український художник-графік.

1927 – Ференц Пушкаш, угорський футболіст

1928 – Серж Генсбур, французький актор, композитор, шансоньє, художник, письменник; син єврейських вихідців з України – піаніста Йосипа Гінзбурга з Харкова і співачки Ольги Бесман з Феодосії.

1939 – Марвін Гей, американський співак.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ 2 квітня – буде гарний урожай грибів.

Якщо випити з колодязя води – можна від хвороби вилікуватися.

Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна.

Багато талої води у квітні – багато трави буде в травні.

Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

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