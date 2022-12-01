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2 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 грудня – п'ятниця

Сьогодні, 2 грудня, відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства, у США – Національний день бармена, а віряни вшановують пам'ять пророка Авдія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 2 грудня, відзначають День пророка Авдія, одного з дванадцяти малих біблійних пророків, а також вшановують пам'ять мученика Варлаама.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 2 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Платон, Варул, Анастасій, Анастасія, Алфей, Захар та Закхей.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

2 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 486741

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день боротьби за скасування рабства
  • День Незалежності Об’єднаних Арабських Еміратів
  • День збройних сил Куби
  • Національний день Лаосу
  • Національний день бармена в США
  • Національний День безпородного собаки в США
  • 1015 — князь Ярослав Мудрий зайняв престол у Києві
  • 1697 — у Лондоні відчинився кафедральний собор святого Павла, у цей же день провели першу службу
  • 1804 — Папа Римський Пій VII на урочистій церемонії в соборі Нотр-Дам проголосив Наполеона Бонапарта Імператором Французьким Наполеоном I
  • 1805 — під Аустерліцом у Маркграфстві Моравія Наполеон Бонапарт розгромив об'єднану російсько-австрійську армію
  • 1816 — у Лондоні луддити (борці з верстатами) провели масові акти знищення машин та верстатів на підприємствах
  • 1823 — у посланні до Конгресу президент США Джеймс Монро проголосив принцип політичного невтручання європейських держав у справи Американського континенту ("доктрину Монро") з гаслом "Америка для американців!"
  • 1852 — президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III і заснував Другу французьку імперію.
  • 1863 — завершилося будівництво купола Капітолія у Вашингтоні (США)
  • 1864 — у Херсоні створено перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту
  • 1864 — у Російській імперії проголошено судову реформу, яка передбачала рівність усіх перед законом, незалежність та незмінність суддів, а також введення суду присяжних для кримінальних злочинів тощо
  • 1870 — Рим став столицею Королівства Італія
  • 1896 — у будівлі Харківського оперного театру пройшов перший на українських землях публічний сеанс кіно
  • 1901 — американець Кінг Кемп Жиллетт (засновник компанії The Gillette Company) запатентував безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом
  • 1934 — у СРСР видано офіційну постанову про терор (офіційно — як наслідок вбивства С. Кірова)
  • 1942 — група науковців з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі показала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі
  • 1949 — Генасамблея ООН погодила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції іншими особами (резолюція 317 (IV)). Тому цей день щороку відзначається як Міжнародний день боротьби за скасування рабства
  • 1956 — 82 революціонерів на чолі з Фіделем Кастро прибула на яхті "Гранма"на Кубу та розпочали повстання проти проамериканського режиму Батисти
  • 1960 — на металургійному заводі імені Леніна у Кривому Розі задули доменну піч "Криворізька-Комсомольська", яка тоді була найбільшою у світі
  • 1966 — постановою Ради Міністрів СРСР було створено Івано-Франківський інститут нафти та газу
  • 1969 — між Сієтлом та Нью-Йорком пройшов перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 особа
  • 1971 — заснована Федерація Об'єднаних Арабських Еміратів (об'єднує 7 князівств)
  • 1975 — проголошено Лаоську Народно-Демократичну Республіку
  • 1982 — хірурги з університету Юти (США) вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів
  • 1983 — на каналі MTV пройшла прем'єра кліпу Майкла Джексона з назвою "Michael Jackson's Thriller"
  • 1991 — незалежність України визнали першими Канада та Польща
  • 1991 — полк зв'язку 13-ї армії (командиром якого був В. Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор
  • 1998 — колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко опинився під арештом у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні вкрадених державних грошей
  • 2001 — одне з найбільших банкрутств у світовій історії: найбільша нафтова корпорація США "Enron" оголосила про своє банкрутство. Розслідування "справи Enron" (топменеджери компанії та аудитори займалися приписками) потягло за собою серію корпоративних скандалів у США
Simon Maage on Unsplash - фото 516454
Simon Maage on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ГРУДНЯ

  • 1728 — Гальяні Фердинандо, італійський економіст, автор теорії вартості
    1852 — Тадеуш Рутовський, галицький журналіст та політик, президент Львова
    1859 — Жорж Сера, французький художник, основоположник пуантилізму
    1885 — Джордж Майнот, американський фізіолог та Нобелівський лауреат
    1890 — Олександр Шумський, український радянський державний діяч, активний поборник українізації 1920-1930-х
    1891 — Отто Дікс, німецький художник та графік, представник "жорсткого" реалізму та експресіонізму
    1893 — Лео Орнстайн, український та американський композитор, піаніст та викладач єврейського походження
    1906 — Пітер Карл Голдмарк, американський інженер, виходець з Угорщини. Саме проєкти компанії CBS під його очільництвом спричинили створення першої комерційної системи кольорового телебачення та грамплатівок на 33 та 1/3 оберти
    1923 — Каллас Марія, грецька співачка (сопрано), солістка найбільших оперних театрів світу
    1930 — Гері Беккер, американський економіст та Нобелівський лауреат
    1946 — Джанні Версаче, відомий італійський модельєр, засновник модного дому Версаче
    1951 — Галябарда Степан, український поет-пісняр
    1978 — Неллі Фуртаду, канадська співачка та акторка португальського походження
    1981 — Брітні Спірс, відома та скандальна американська поп діва
    1998 — Juice WRLD, американський репер, співак та автор пісень

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо у цей день сильний вітер та сніжить, то зима буде довгою та холодною;
  • Якщо сонячна погода, то морози посиляться;
  • Якщо хмарний та похмурий день, то скоро прийде відлига;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;
  • Якщо на березі все ще є листя, то зима буде м'якою та сніжною.
Rodion Kutsaiev on Unsplash - фото 516455
Rodion Kutsaiev on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна без потреби виходити на вулицю, оскільки можуть вчепитися злі духи.
  • Не можна сваритись та кричати;
  • Не можна бажати комусь зла та зациклюватись на негативі;
  • Не можна виходити з дому, не подивившись у дзеркало;
  • Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
  • Не можна вживати спиртне.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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