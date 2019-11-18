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19 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 листопада, віряни вшановують пам'ять Варлаама Хутинського, а у світі відзначають день відмови від куріння. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Варлаама Хутинського. Він був засновником Спасо-Преображенського Хутинського монастиря й проживав в XII столітті на території Новгорода.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 19 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Павло, Олександра, Клавдія, Северин. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод
- Міжнародний день відмови від куріння
- Міжнародний день філософії
- 1190 – заснований Тевтонський орден.
- 1626 – У Немирові засновано церковне братство і школу при ньому.
- 1891– У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.
- 1916 – імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.
- 1917 – втеча генералів Корнілова, Денікіна і Лукомського на Дон з Биховської в'язниці.
- 1919 – Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй.
- 1969 – бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.
- 1978 – в результаті масового самогубства членів секти "Народний Храм", керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.
- 1986 – В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.
- 1989 – З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.
- 1997 – почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання "Колумбія", у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
- 2004 – у "Будинку із химерами" архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр "Шедеври мистецтва України".
- 2005 – Сенат США підтримав законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона-Вейніка.
- 2012 – в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛИСТОПАДА
- 1607 – Еразм Квеллін Молодший, фламандський художник і графік, учень Рубенса.
- 1770 – Бертель Торвальдсен, данський художник, скульптор, яскравий представник класицизму.
- 1789 – Михайло Лучкай, український мовознавець, фольклорист та історик, апологет русинства.
- 1805 – Фердинанд де Лессепс, французький дипломат і підприємець, віконт, автор проєкту і керівник будівництва Суецького каналу.
- 1831 – Джеймс Абрам Гарфілд, 20-й президент Сполучених Штатів Америки.
- 1833 – Вільгельм Дільтей, німецький історик культури та філософ-ідеаліст, літературознавець.
- 1839 – Еміль Шкода, чеський технолог і підприємець. Засновник машинобудівного заводу "Шкода" в Пльзені.
- 1840 – Олександр Ковалевський, біолог і ембріолог.
- 1843 – Авенаріус Ріхард, німецько-швейцарський філософ, професор Цюрихського університету, засновник емпіріокритицизму.
- 1859 – Трінклер Микола Петрович, український хірург, вчений та педагог, професор Харківського медичного інституту.
- 1878 – Григорій Левитський, український цитолог, генетик, відкривач мітохондрій у рослин, автор термінів каріотип і філогенетика.
- 1888 – Хосе Рауль Капабланка, кубинський шахіст, чемпіон світу у 1921-1927 роках.
- 1907 – Василь Комісаренко, український ендокринолог та патофізіолог, академік.
- 1915 – Степан Малюца-Пальчинський, священник, музикант, художник, кобзар УПА.
- 1917 – Індіра Ґанді, прем'єр-міністр Індії.
- 1918 – Гендрик Кристоффель ван де Гулст, голландський астроном.
- 1922 – Кнорозов Юрій Валентинович, український радянський історик та етнограф, мовознавець і епіграфіст. Відомий дешифруванням писемності майя, впровадженням математичних методів дослідження не дешифрованих писемностей.
- 1962 – Джоді Фостер, американська акторка.
- 1983 – Дарія Вербова, канадсько-українська модель.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо лід купою на річці промерзає, то в наступному році буде великий врожай хліба.
- Якщо 19 листопада лід на річці гладкий, то рік буде врожайним.
- Снігопад в цей день – до сніжної зими.
- Безвітряна погода – до швидкого похолодання.
- Якщо коні добре їдять, то від хвороб взимку страждати не будуть.
- Якщо корова дала хороший удій, то і взимку буде радувати великою кількістю молока.
- Червона зоря – до снігу або дощу.
- Якщо ввечері небо червоне, буде похмуро і сиро.
- На небі багато зірок – до холодів.
- Якщо зірок практично не видно, то сніг піде.
- Якщо дивлячись на зірки створюється враження, що розташовані вони далі, ніж зазвичай, то скоро буде снігопад.
- Гуси купаються у воді – до потепління.
- Якщо в небі кружляють зграї ворон і галок, то випаде сніг.
- Якщо птахи сидять на гілках дерев, то буде вітряна і морозна погода.
- Галки голосно каркають – до потепління.
- Вугілля швидко золою покривається, до важкої та холодної зими.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто ходити на річку/озеро, адже цей день у народі називають Павлом льодоставом. Крига дуже небезпечна сьогодні та є шанс травмуватися.
- Якщо ви рибалка, то від сьогоднішнього дня починайте готуватися до зимової риболовлі – розбирайте снасті, перевіряйте та ремонтуйте їх. Але не йдіть рибалити.
- Також сьогодні не рекомендується багато поратися по господарству. Можете робити хіба що дрібні та нагальні справи.
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