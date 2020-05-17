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18 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 травня, вшановують пам'ять святої великомучениці Ірини Македонської, а також відзначають Міжнародний день музеїв. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем сьогодні вшановують пам'ять святої великомучениці Ірини Македонської. Вона була ранньо-християнською святою дівою. Була охрещена одним з учнів апостола Павла. Свята Ірина була донькою македонського князя. Один з учнів святого апостола Павла охрестив її. Згодом вона навернула до християнської віри також своїх батьків.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 18 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, а також Сандра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день музеїв
- День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
- 1642 – Заснований Монреаль.
- 1804 – Наполеон проголошений імператором Франції.
- 1830 – У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.
- 1848 – У Франкфурті-на-Майні відкрився перший загальнонімецький парламент.
- 1888 – У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.
- 1899 – У Гаазі почалася перша мирна конференція
- 1915 – Під Ригою випробуваний перший у світі танк "Усюдихід".
- 1917 – У Києві почався I Всеукраїнський військовий з'їзд.
- 1920 – Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.
- 1927 – Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.
- 1949 – Відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик.
- 1953 – Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар'єр.
- 1974 – Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.
- 1980 – Відкрили Івано-Франківський художній музей.
- 1981 – У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар'єрами швидше 13 секунд.
- 1990 – У Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год)
- 1991 – Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос (разом з радянським екіпажем).
- 1996 – У Тайвані створена піраміда з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м.
- 1997 – Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).
- 1998 — Тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто.
- 1999 – Уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме інтернет у країні.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ТРАВНЯ
- 1048 – Омар Хайям, перський і таджицький поет, математик і філософ
- 1850 – Олівер Гевісайд, британський фізик, що передбачив існування іоносфери
- 1897 – Френк Капра, американський кінорежисер, володар трьох "Оскарів"
- 1901 – Вінсент дю Віньо, американський біохімік, дослідник гормонів, Нобелівський лауреат
- 1904 – Жан Габен, французький актор театру, кіно та вар'єте
- 1912 – Річард Брукс, американський кінорежисер, володар "Оскара"
- 1913 – Шарль Трене французький співак, автор пісень, кіноактор.
- 1920 – Іван Павло II, Папа Римський
- 1957 – Мішель Крету, німецький музикант, засновник і лідер гурту "Енігма"
- 1967 – Хайнц Френцен, німецький автогонщик "Формули-1", пілот "Джордана"
- 1969 – Денніс Бергкамп, голландський футболіст
- 1972 – Тернер Стівенсон, канадський хокеїст
- 1978 – Рікарду Карвалью, португальський футболіст
- 1979 – Міхал Мартікан, словацький спортсмен, віце-чемпіон Олімпіади-2000 у веслуванні на каное
- 1979 – Маріуш Левандовський, польський футболіст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Птахи перестали щебетати – чекай грозу та дощ
- Розсада вбирає багато води – прикмета до того, що буде сухою покіс. Якщо, навпаки, ґрунт не вбирає в себе воду, то влітку буде багато дощів
- Негода у цей день – буде урожай хліба
- Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди. Якщо ж він чистить пір'ячко у воді, то буде тепла погода
- Йде дощ з перервами – чекай погіршення погоди
- Великі хмари рухаються з Півдня на Північ – буде дощ найближчим часом
- Кішка траву їсть – прикмета, яка повідомляє, що скоро піде дощ
- В полях багато хвоща – зберете багатий урожай вівса.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.
- Не можна сьогодні відкладати справ на завтра, адже ви їх ніколи не зробите.
- Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не надто вдалим для стрижки. Відтермінуйте похід до перукаря на інший день.
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