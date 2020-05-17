18 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 травня, вшановують пам'ять святої великомучениці Ірини Македонської, а також відзначають Міжнародний день музеїв. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем сьогодні вшановують пам'ять святої великомучениці Ірини Македонської. Вона була ранньо-християнською святою дівою. Була охрещена одним з учнів апостола Павла. Свята Ірина була донькою македонського князя. Один з учнів святого апостола Павла охрестив її. Згодом вона навернула до християнської віри також своїх батьків.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 18 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, а також Сандра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день музеїв

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

1642 – Заснований Монреаль.

1804 – Наполеон проголошений імператором Франції.

1830 – У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.

1848 – У Франкфурті-на-Майні відкрився перший загальнонімецький парламент.

1888 – У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.

1899 – У Гаазі почалася перша мирна конференція

1915 – Під Ригою випробуваний перший у світі танк "Усюдихід".

1917 – У Києві почався I Всеукраїнський військовий з'їзд.

1920 – Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.

1927 – Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.

1949 – Відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик.

1953 – Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар'єр.

1974 – Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.

1980 – Відкрили Івано-Франківський художній музей.

1981 – У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар'єрами швидше 13 секунд.

1990 – У Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год)

1991 – Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос (разом з радянським екіпажем).

1996 – У Тайвані створена піраміда з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м.

1997 – Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).

1998 — Тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто.

1999 – Уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме інтернет у країні.

Міжнародний день музеїв

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ТРАВНЯ

1048 – Омар Хайям, перський і таджицький поет, математик і філософ

1850 – Олівер Гевісайд, британський фізик, що передбачив існування іоносфери

1897 – Френк Капра, американський кінорежисер, володар трьох "Оскарів"

1901 – Вінсент дю Віньо, американський біохімік, дослідник гормонів, Нобелівський лауреат

1904 – Жан Габен, французький актор театру, кіно та вар'єте

1912 – Річард Брукс, американський кінорежисер, володар "Оскара"

1913 – Шарль Трене французький співак, автор пісень, кіноактор.

1920 – Іван Павло II, Папа Римський

1957 – Мішель Крету, німецький музикант, засновник і лідер гурту "Енігма"

1967 – Хайнц Френцен, німецький автогонщик "Формули-1", пілот "Джордана"

1969 – Денніс Бергкамп, голландський футболіст

1972 – Тернер Стівенсон, канадський хокеїст

1978 – Рікарду Карвалью, португальський футболіст

1979 – Міхал Мартікан, словацький спортсмен, віце-чемпіон Олімпіади-2000 у веслуванні на каное

1979 – Маріуш Левандовський, польський футболіст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Птахи перестали щебетати – чекай грозу та дощ

Розсада вбирає багато води – прикмета до того, що буде сухою покіс. Якщо, навпаки, ґрунт не вбирає в себе воду, то влітку буде багато дощів

Негода у цей день – буде урожай хліба

Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди. Якщо ж він чистить пір'ячко у воді, то буде тепла погода

Йде дощ з перервами – чекай погіршення погоди

Великі хмари рухаються з Півдня на Північ – буде дощ найближчим часом

Кішка траву їсть – прикмета, яка повідомляє, що скоро піде дощ

В полях багато хвоща – зберете багатий урожай вівса.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.

Не можна сьогодні відкладати справ на завтра, адже ви їх ніколи не зробите.

Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не надто вдалим для стрижки. Відтермінуйте похід до перукаря на інший день.

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