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18 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 листопада – середа - фото 1
18 листопада – середа

Сьогодні, 18 листопада, у світі відзначають Міжнародний день філософії, а також День сержанта Збройних Сил України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святих священномучеників святителя Іони, архієпископа Новгородського, а також мученика Галактіона і мучениці Єпистимії

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 18 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Тихон, Гавриїл, Тимофій, Григорій та Памфіл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

18 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День сержанта Збройних Сил України
  • Міжнародний день філософії
  • Національний день вішісуаз в США
  • 1626 — У Римі Папа Римській Урбан VIII освятив собор святого Петра, який сьогодні є резиденцію всіх Пап.
  • 1654 — розпочалась оборона від військ Речі Посполитої козацької фортеці Буша на Поділлі.
  • 1775 — Імператриця Катерина ІІ прийняла указ про запровадження в Російській імперії поділу на губернії.
  • 1838 — Т.Шевченко закінчив перши варіант "Тарасової ночі", фінальної поезії "Кобзаря Т.Шевченка".
  • 1883 — У США введено єдину систему визначення часу, а до цього моменту кожне місто могло встановлювати свій час.
  • 1918 — було проголошено незалежність Латвійської Республіки;
  • 1928 — у світ вийшов мультфільм "Пароплавчик Віллі" від студії Волта Діснея. Саме цю дату вважають днем народження Міккі Мауса, який і є основним символом компанії.
  • 1932 — введено Постанова ЦК КП(б)У "Про заходи щодо посилення хлібозаготівель", відповідно до якої за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м'яса, і Постанова Політбюро ЦК КП(б)У "Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп".
  • 1935 — почався Варшавський процес над групою членів ОУН. Закордонна й місцева преса подавала реферовані промови обвинувачених, які зуміли схилити на свій бік багатьох симпатиків
  • 1935 — у Ризі відкрився Монумент Свободи
  • 1978 — близько 1000 учасників секти "Храм Народів" покінчили життя самогубством у джунглях Гаяни
  • 2005 — Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України.
  • 2007 — через вибух метану на орендному підприємстві "Шахта ім. О. Ф. Засядька" у Донецьку загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні)
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ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛИСТОПАДА

  • 1647 — П'єр Бейль, французький філософ та літератор.
  • 1744 — Нестор Амбодик-Максимович, український вчений-енциклопедист, якого вважають одним з основоположників наукового акушерства, фітотерапії, ботаніки.
  • 1786 — Карл Марія фон Вебер, німецький композитор, диригент і піаніст.
  • 1787 — Луї Дагер, французький художник і винахідник, першим розробив дагеротипію, практично придатний спосіб виготовлення фотознімків.
  • 1847 — Володимир Навроцький, український вчений-економіст, статистик i публіцист.
  • 1859 — Кость Левицький, український правознавець, історик, письменник, перекладач.
  • 1886 — Софія Альбіновська-Мінкевич, українська художниця, малярка та графік.
  • 1897 — Патрік Блекетт, британський фізик
  • 1900 — Георгій Кістяківський, американський фізик і хімік українського походження.
  • 1901 — Джордж Геллап, американський статистик, який заснував соціологічну службу
  • 1913 — Георгій Майборода, український композитор, автор опер (Мілана, Арсенал, Тарас Шевченко), симфоній і симфонічних поем
  • 1946 — Аманда Лір, французька співачка, модель, актриса.
  • 1944 — Вольфганг Йооп, популярний німецький модельєр, засновник будинку моди JOOP!
  • 1953 — Алан Мур, англійський письменник, відомий за коміксами "Хранителі" та "V означає Вендетта"
  • 1962 — Кірк Гемметт, гітарист гурту Metallica

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на вербових гілках видно іній, то зима буде суворою і довгою;
  • Якщо на землі всюди іній, то варто очікувати потепління;
  • Якщо 18 листопада ясна погода, то скоро прийде похолодання;
  • Якщо робити сьогодні значні покупки, то вони не будуть довго служити;
  • Сьогодні не зайвим буде поприбирати у помешканні, щоб звільнити місце для щастя.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;
  • Не можна виходити з дому без потреби;
  • Не можна займатись садівництвом;
  • Не можна зберігати вдома старі та поламані речі;
  • Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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