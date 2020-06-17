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18 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 червня, віряни вшановують пам'ять священномученика Дорофея, а також День стабільної гастрономії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Дорофея. Священномученику Дорофею деякі приписують складання "Синопсиса" – зібрання сказань, а також житій святих пророків і апостолів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 18 червня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Аполлон, Арій, Василина, Віктор, Галина, Дорофій, Ігор, Іона, Кіндратій, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День стабільної гастрономії
- 1583 – Перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти.
- 1637 – запорожці разом із донцями здобули османську фортецю Азов.
- 1651 – під час визвольної війни 1648—1654 рр. розпочалася битва під Берестечком.
- 1668 – на Сербинському Полі відбулася Рада Війська Запорозького, на якій козацькі полки правителя підмосковської України Івана Брюховецького визнали Петра Дорошенка своїм Гетьманом і разом з усім Військом Запорозьким затвердили його на гетьманстві.
- 1709 – Зруйновано Чортомлицьку Січ.
- 1754 – закладено фортецю святої Єлисавети, пізніше – Єлисаветград, Кіровоград, тепер – Кропивницький.
- 1782 – У Швейцарії зафіксований останній відомий випадок страти за чаклунство (страчена Ганна Гельді).
- 1815 – Наполеон програв битву при Ватерлоо.
- 1817 – У Лондоні відкритий міст Ватерлоо.
- 1837 – Іспанська республіка прийняла нову Конституцію.
- 1881 – Відновлення "Союзу трьох імператорів". Імператори Німеччини, Австро-Угорщини і Росії підписали таємну угоду, за якою члени союзу зобов'язали не надавати підтримки жодній державі при нападі на одного з членів союзу.
- 1889 – американець Річардсон запатентував дитячий візочок.
- 1917 – попри заборону військового міністра Росії Олександра Керенського, у Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з'їзд, у роботі якого взяло участь близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій, а також запасних частин. З'їзд ухвалив важливі постанови про детальний план українізації війська. Головою Українського Генерального Військового Комітету переобрано Симона Петлюру.
- 1934 – заарештовано Романа Шухевича у зв'язку з вбивством міністра польського уряду Перацького (відплата за так звану пацифікацію).
- 1939 – у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам'ятник.
- 1940 – після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль заявив в етері Бі-Бі-Сі, що "програна лише битва, але не війна", і він з частиною армії евакуюється у Велику Британію. Це стало сигналом для початку у Франції Руху Опору.
- 1946 – Проголошення Італії республікою.
- 1946 – Міністерство внутрішніх справ СРСР розробило докладний план максимального розгрому оунівського підпілля та його збройних формувань.
- 1976 – проголошено незалежність Сейшельських Островів.
- 1991 – Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України 24 серпня.
- 1996 – Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння.
- 2000 – Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень.
- 2009 – запущений Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЧЕРВНЯ
- 1681 – Теофан Прокопович, український теолог, письменник, поет, ректор Київської академії
- 1799 – Вільям Ласселл, британський астроном
- 1868 – Горті Міклош, контр-адмірал, останній головнокомандувач австро-угорського флоту (1918), правитель Королівства Угорщина (1920—1945)
- 1845 – Шарль Луї Альфонс Лаверан, французький фізіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1907).
- 1881 — Олександр Пучківський, український отоларинголог (розстріляний НКВД)
- 1884 – Едуар Даладьє, французький політичний і державний діяч.
- 1889 – Сергій Рубінштейн, радянський філософ і психолог
- 1915 – Леонід Чернов, український живописець, графік (Харківщина)
- 1918 – Франко Модільяні, економіст, лауреат Нобелівської премії
- 1918 – Василь Забашта, український живописець, народний художник України.
- 1919 – Юрі Ярвет, естонський актор ("Мертвий сезон", "Король Лір", "Соляріс").
- 1926 – Аллан Сендідж (Allan Rex Sandage), американський астроном, що першим відкрив квазар (космічний об'єкт із неймовірно потужним випроміненням).
- 1928 – Сергій Плачинда, український письменник.
- 1929 – Юрґен Габермас, німецький соціолог.
- 1933 – Носсрат Пезешкіан, німецький невролог, психіатр та психотерапевт іранського походження. Засновник позитивної психотерапії.
- 1935 – Іван Нечитайло, український прозаїк і поет (с. Огирівка Великобагачанського району на Полтавщині). Член Національної спілки письменників України з 1998 року.
- 1942 – Роджер Іберт, американський кінокритик і сценарист.
- 1942 – Джеймс Пол МакКартні, британський рок-музикант, співак і композитор, один із засновників гурту "The Beatles"
- 1947 – Бернар Жиродо, французький актор, режисер і письменник.
- 1949 – Ярослав Качинський, польський політик, прем'єр-міністр Польщі (2006-2007)
- 1949 – Качинський Лех, польський політик, президент Польщі (2005-2010)
- 1952 — Ізабелла Росселліні, американська фотомодель і актриса ("Смерть їй личить", "Блакитний оксамит")
- 1955 – Ізабель Аджані, французька актриса театру і кіно, володар двох вищих французьких кінематографічних призів "Сезар"
- 1963 – Даррен "Діззі" Рід, клавішник американського рок-гурту "Guns n’ Roses"
- 1964 – Кость Павляк, український бард, поет, письменник
- 1966 – Курт Браунінг, канадський фігурист та хореограф, чотирикратний чемпіон світу і чотирикратний чемпіон Канади
- 1974 – Вінченцо Монтелла, італійський футболіст, нападник
- 1975 – Жамель Деббуз, французький актор (фільм Амелі)
- 1975 – Марі Жиллен, бельгійська акторка
- 1976 – Алана Де Ла Гарза, американська акторка
- 1980 – Девід Ґвінтолі, американський актор
- 1981 – Марко Штреллер, швейцарський футболіст
- 1986 – Андрій Волокітін, тричі чемпіон України з шахів у своїй віковій категорії (1997,1998,2001)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вітер з північного заходу, то це до сирого літа. Якщо зі сходу – до поголовних хвороб. Якщо з півночі – до ясного дня. Якщо з півдня – до родючого року.
- Якщо день теплий і ясний, то зерно буде велике.
- Якщо вранці бджоли не летять в поле, а сидять по вуликах, то буде дощ.
- Якщо вранці трава сильніше, ніж зазвичай пахне, то буде дощ.
- Якщо в хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається негода.
- Якщо дятел співає, і сова всю ніч кричить, то це до опадів.
- Якщо туман над водою, то це до великої кількості грибів.
- Якщо багато павуків, то це на гарну погоду.
- Якщо в першій половині дня виполоти бур'яни на городі, то вони більше не виростуть. Це ж стосується і волосся на тілі, вирваного з корінням.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не варто зловживати сном, бо можна проспати все життя. Проте сни з 17 на 18 червня віщі. Здійсняться вони дуже скоро. Сновидіння, побачене вдень 18 червня, збудеться через рік, день в день.
- У цей день не варто братися за домашні справи. Якщо ви все ж таки вирішили поратися по господарству, то зробіть все максимально швидко.
- Також сьогодні не бажано витрачати великі суми на речі не першої необхідності.
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