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18 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 травня, у світі відзначають Міжнародний день музеїв, а в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 18 травня віряни вшановують пам'ять мучениці Ірини.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 18 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ерика,Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, Сандра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день музеїв.
- Міжнародний день вакцини проти ВІЛ.
- День боротьби за права кримськотатарського народу.
- День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
- День резервіста України.
- 1915 — під Ригою випробуваний перший у світі танк "Усюдихід".
- 1917 — у Києві почався I Всеукраїнський військовий з'їзд.
- 1918 — внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсільванія, США) загинуло близько 200 осіб.
- 1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.
- 1927 — американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.
- 1928 — почався розгляд "Шахтинської справи" про антирадянську змову інженерів Донбасу.
- 1935 — розбився найбільший радянський літак "Максим Горький", 49 осіб загинуло.
- 1940 — герой Першої світової війни маршал Анрі Філіпп Петен призначений міністром оборони Франції.
- 1942 — німецька армія знищила залишки радянських військ на Керченському півострові.
- 1942 — у Берліні група підпільників атакували антирадянську виставку.
- 1943 — японський підводний човен потопив австралійський корабель-госпіталь "Кентавр", 299 людей загинули.
- 1944 — розпочалась депортація кримських татар з батьківщини. Всього з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар.
- 1944 — у Туреччині після серії профашистських демонстрацій введений надзвичайний стан.
- 1944 — після тижневого штурму загони 2-го Польського корпусу захопили монастир Монте-Кассіно, відкривши союзникам дорогу на Рим.
- 1945 — німецький адмірал Карл Деніц видав декрет, в якому заявив про непричетність німецької армії до звірств в концтаборах.
- 1949 — відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик.
- 1951 — ООН ввела економічні санкції проти Китаю у зв'язку з його підтримкою Північної Кореї.
- 1953 — американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар'єр.
- 1960 — три священники заявили, що бачили чудовиська в озері Лох-Рі (Ірландія).
- 1974 — Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.
- 1980 — відкрили Івано-Франківський художній музей.
- 1980 — внаслідок виверження вулкана Святої Олени в штаті Вашингтон загинули 57 осіб.
- 1981 — у Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар'єрами швидше 13 секунд.
- 1990 — у Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год).
- 1991 — Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос (разом з радянським екіпажем).
- 1992 — Вірменська армія захопила Лачинській коридор між Вірменією і Карабахом.
- 1992 — прийнята конституція Туркменістану.
- 1994 — завершене виведення ізраїльських військ з Сектору Газа.
- 1996 — у Тайвані створена піраміда з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м.
- 1997 — ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).
- 1998 — тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто.
- 1999 — в Криму здійснено невдалий замах на міського голову Сак Володимира Шевцова.
- 1999 — уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет в країні.
- 2001 — почалася технічна частина операції з підйому підводного човна "Курськ".
- 2005 — ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов'язалася позбутися п'ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ТРАВНЯ
- 1901 — Вінсент дю Віньо, американський біохімік, дослідник гормонів, Нобелівський лауреат.
- 1904 — Жан Габен, французький актор театру, кіно та вар'єте.
- 1912 — Річард Брукс, американський кінорежисер, володар Оскара.
- 1913 — Шарль Трене французький співак, автор пісень, кіноактор.
- 1914 — Борис Христов, болгарський оперний співак.
- 1920 — Іван Павло II, Папа Римський (1978—2005).
- 1933 — Бернадетт Ширак, дружина президента Франції Жака Ширака.
- 1937 — Жак Сантер, люксембурзький політик, голова Європейської Комісії.
- 1957 — Мішель Крету, німецький музикант, засновник і лідер групи "Енігма".
- 1960 — Яровіні Куррі, фінський хокеїст.
- 1962 — Сандра, німецька попспівачка.
- 1967 — Хайнц Френцен, німецький автогонщик Формули-1, пілот "Джордана".
- 1968 — Сергій Мартинов, білоруський спортсмен, бронзовий призер Олімпіади-2000 в кульовій стрільбі.
- 1969 — Денніс Бергкамп, голландський футболіст.
- 1972 — Тернер Стівенсон, канадський хокеїст.
- 1978 — Рікарду Карвалью, португальський футболіст.
- 1979 — Міхал Мартікан, словацький спортсмен, віце-чемпіон Олімпіади-2000 у веслуванні на каное.
- 1979 — Маріуш Левандовський, польський футболіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ялинові бруньки розпустилися, то з посівом зволікати не можна.
- Зацвіла черемха – скоро похолодає.
- Чим раніше зацвіла черемха, тим спекотніше буде літо.
- Якщо на черемшині багато цвіту, то літо буде дощове.
- Якщо після поливу земля швидко вбирає воду, то покіс буде сухим. Якщо ж вода розтікається по землі, то під час косовиці йтимуть дощі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна працювати на городі.
- Сьогодні заборонено що-небудь позичати.
- Не варто 18 травня відкладати справ на завтра.
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