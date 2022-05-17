18 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 травня, у світі відзначають Міжнародний день музеїв, а в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 18 травня віряни вшановують пам'ять мучениці Ірини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 18 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ерика,Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, Сандра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день музеїв.

Міжнародний день вакцини проти ВІЛ.

День боротьби за права кримськотатарського народу.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

День резервіста України.

1915 — під Ригою випробуваний перший у світі танк "Усюдихід".

1917 — у Києві почався I Всеукраїнський військовий з'їзд.

1918 — внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсільванія, США) загинуло близько 200 осіб.

1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.

1927 — американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.

1928 — почався розгляд "Шахтинської справи" про антирадянську змову інженерів Донбасу.

1935 — розбився найбільший радянський літак "Максим Горький", 49 осіб загинуло.

1940 — герой Першої світової війни маршал Анрі Філіпп Петен призначений міністром оборони Франції.

1942 — німецька армія знищила залишки радянських військ на Керченському півострові.

1942 — у Берліні група підпільників атакували антирадянську виставку.

1943 — японський підводний човен потопив австралійський корабель-госпіталь "Кентавр", 299 людей загинули.

1944 — розпочалась депортація кримських татар з батьківщини. Всього з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар.

1944 — у Туреччині після серії профашистських демонстрацій введений надзвичайний стан.

1944 — після тижневого штурму загони 2-го Польського корпусу захопили монастир Монте-Кассіно, відкривши союзникам дорогу на Рим.

1945 — німецький адмірал Карл Деніц видав декрет, в якому заявив про непричетність німецької армії до звірств в концтаборах.

1949 — відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик.

1951 — ООН ввела економічні санкції проти Китаю у зв'язку з його підтримкою Північної Кореї.

1953 — американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар'єр.

1960 — три священники заявили, що бачили чудовиська в озері Лох-Рі (Ірландія).

1974 — Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.

1980 — відкрили Івано-Франківський художній музей.

1980 — внаслідок виверження вулкана Святої Олени в штаті Вашингтон загинули 57 осіб.

1981 — у Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар'єрами швидше 13 секунд.

1990 — у Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год).

1991 — Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос (разом з радянським екіпажем).

1992 — Вірменська армія захопила Лачинській коридор між Вірменією і Карабахом.

1992 — прийнята конституція Туркменістану.

1994 — завершене виведення ізраїльських військ з Сектору Газа.

1996 — у Тайвані створена піраміда з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м.

1997 — ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).

1998 — тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто.

1999 — в Криму здійснено невдалий замах на міського голову Сак Володимира Шевцова.

1999 — уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет в країні.

2001 — почалася технічна частина операції з підйому підводного човна "Курськ".

2005 — ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов'язалася позбутися п'ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ТРАВНЯ

1901 — Вінсент дю Віньо, американський біохімік, дослідник гормонів, Нобелівський лауреат.

1904 — Жан Габен, французький актор театру, кіно та вар'єте.

1912 — Річард Брукс, американський кінорежисер, володар Оскара.

1913 — Шарль Трене французький співак, автор пісень, кіноактор.

1914 — Борис Христов, болгарський оперний співак.

1920 — Іван Павло II, Папа Римський (1978—2005).

1933 — Бернадетт Ширак, дружина президента Франції Жака Ширака.

1937 — Жак Сантер, люксембурзький політик, голова Європейської Комісії.

1957 — Мішель Крету, німецький музикант, засновник і лідер групи "Енігма".

1960 — Яровіні Куррі, фінський хокеїст.

1962 — Сандра, німецька попспівачка.

1967 — Хайнц Френцен, німецький автогонщик Формули-1, пілот "Джордана".

1968 — Сергій Мартинов, білоруський спортсмен, бронзовий призер Олімпіади-2000 в кульовій стрільбі.

1969 — Денніс Бергкамп, голландський футболіст.

1972 — Тернер Стівенсон, канадський хокеїст.

1978 — Рікарду Карвалью, португальський футболіст.

1979 — Міхал Мартікан, словацький спортсмен, віце-чемпіон Олімпіади-2000 у веслуванні на каное.

1979 — Маріуш Левандовський, польський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ялинові бруньки розпустилися, то з посівом зволікати не можна.

Зацвіла черемха – скоро похолодає.

Чим раніше зацвіла черемха, тим спекотніше буде літо.

Якщо на черемшині багато цвіту, то літо буде дощове.

Якщо після поливу земля швидко вбирає воду, то покіс буде сухим. Якщо ж вода розтікається по землі, то під час косовиці йтимуть дощі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна працювати на городі.

Сьогодні заборонено що-небудь позичати.

Не варто 18 травня відкладати справ на завтра.

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